Без рецепта теперь нельзя? Как (и какие!) лекарства с 1 сентября аптеки продают по новым правилам

Пока все бьют тревогу (а кое-кто недобросовестно предлагает закупаться медикаментами, как гречей), мы решили разобраться с новыми требованиями к продаже препаратов по назначению врача. Прочитали правовые акты, нашли разъяснения госорганов — и выяснили, реквизиты каких рецептов фармацевты обязаны вносить в систему (даже сейчас!), для чего нужны изменения в регулирование и как это скажется на доступности лекарств для всех людей.
Насколько правила новые
Немного хронологии: с 2018 года в России действует Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения — по сути, они принято для того, чтобы следить за законностью оборота лекарств на фармрынке. Благодаря введенным нормам правоохранительные органы знают, как, где и в каком количестве производятся, хранятся, ввозятся в страну, отпускаются, передаются и уничтожаются все препараты.
В марте 2023 году Правительство утвердило изменения в этот акт — в соответствии с ними при продаже лекарств по рецепту фармацевт обязан внести реквизиты этого документа в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Эти правила и вступают в силу 1 сентября.
Кого это касается
Рецептурных препаратов много, однако не на все из них распространяется новое регулирование. Как разъяснил Росздравнадзор, информацию передавать нужно про рецепты, в которых есть номер, серия и дата. А к таковым относятся рецепты на:
- льготные лекарственные препараты, отпускаемые с полной или частичной компенсацией цены государством;
- лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам дистанционным способом (такой способ получения лекарств в экспериментальном порядке практикуют Москва, Московская и Белгородская области);
- препараты, подлежащие предметно-количественному учету (ПКУ), психотропные и наркотические препараты.
Что говорит Минздрав
Ведомство отметило острую реакцию социальных сетей и СМИ на новые изменения и даже опубликовало на своей официальной странице ВКонтакте ряд разъяснений. Приводим их:
- Формы всех рецептов не поменяются и не дополнятся, так что в части составления документов сложностей не будет (сейчас действуют бланки № 148-1/у-88, № 148-1/у-04(л), № 107-1/у и № 107/у-НП — Прим. ред.).
- Информация о рецептах на льготные лекарственные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в систему — здесь нет ничего нового;
- Требования по направлению сведений о лекарствах ПКУ, психотропных и наркопрепаратах нужны, чтобы бороться с допускаемыми злоупотреблениями при их продаже;
- Вступающие в силу изменения можно назвать техническими, они не повлияют на доступность лекарств.
Как получить рецепт на лекарство
Вот главные нюансы, которые нужно знать:
- Порядок назначения лекарств периодически меняется — до 2028 года он регулируется Приказом Минздрава № 1094;
- Выписывает лекарство только лечащий врач, а фельдшер и акушерка могут это сделать — если на них возложены полномочия лечащего врача;
- Право на льготные лекарства имеют люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники ВОВ, люди, пострадавшие от радиации и некоторые другие категории лиц. Полный перечень установлен Правительством;
- Льготные препараты выписываются по специальном рецепту, но далеко не всеми врачами и не во всех клиниках. Список таких медорганизаций надо уточнять по каждому субъекту. Например, петербуржцы могут ориентироваться на региональную Территориальную программу бесплатного оказания медицинского помощи;
- Рецепты не бывают бессрочными. В зависимости от вида лекарства (и типа заболевания!) рецепт на него может действовать 15, 30, 60, 90, 180 дней или 1 год;
- В одном рецепте может быть выписано строго определенное количество препаратов;
- Электронный рецепт, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью врача, оформить можно, но при соблюдении нескольких условий. Во-первых, выписывающий рецепт медработник должен быть внесен в федеральный регистр медицинских работников. Во-вторых, медицинская организация, в которой которой выдается рецепт, должна состоять в федеральном реестре медицинских организаций единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В-третьих, такая организация должна быть подключена к государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации
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