Без рецепта теперь нельзя? Как (и какие!) лекарства с 1 сентября аптеки продают по новым правилам

Насколько правила новые

Немного хронологии: с 2018 года в России действует Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения — по сути, они принято для того, чтобы следить за законностью оборота лекарств на фармрынке. Благодаря введенным нормам правоохранительные органы знают, как, где и в каком количестве производятся, хранятся, ввозятся в страну, отпускаются, передаются и уничтожаются все препараты.

В марте 2023 году Правительство утвердило изменения в этот акт — в соответствии с ними при продаже лекарств по рецепту фармацевт обязан внести реквизиты этого документа в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Эти правила и вступают в силу 1 сентября.

Кого это касается

Рецептурных препаратов много, однако не на все из них распространяется новое регулирование. Как разъяснил Росздравнадзор, информацию передавать нужно про рецепты, в которых есть номер, серия и дата. А к таковым относятся рецепты на:

льготные лекарственные препараты, отпускаемые с полной или частичной компенсацией цены государством;

лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам дистанционным способом (такой способ получения лекарств в экспериментальном порядке практикуют Москва, Московская и Белгородская области);

препараты, подлежащие предметно-количественному учету (ПКУ), психотропные и наркотические препараты.