18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

В СПбГУ создали технологию, которая позволит лечить опухоль без хирургического вмешательства

Поделиться:

В основе исследований лежит принцип генной терапии. Так, в лаборатории была разработана невирусная система доставки нуклеиновых кислот.

Photoroyalty/shutterstock

Разработка принадлежит финалистам конкурса «Start-up СПбГУ – 2023». В дальнейшем исследование позволит устранить миомы матки без операций. «Это просто укол. Человек приходит в клинику, которая уже сейчас занимается лечением миомы матки, но хирургическим путем, и вместо хирургического удаления делает укол в область матки, в идеале – внутривенно. И все», – поясняет свою разработку Александр Байчиков.

Работа была уже проведена на первичных клетках миомы, полученных непосредственно от пациентов, и отдельно на миоматозных узлах, взятых после удаления опухоли. Своими дальнейшими целями ребята ставят усовершенствование технологии и выход на российский рынок в качестве перспективно развивающегося бренда.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: