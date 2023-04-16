В СПбГУ создали технологию, которая позволит лечить опухоль без хирургического вмешательства

Разработка принадлежит финалистам конкурса «Start-up СПбГУ – 2023». В дальнейшем исследование позволит устранить миомы матки без операций. «Это просто укол. Человек приходит в клинику, которая уже сейчас занимается лечением миомы матки, но хирургическим путем, и вместо хирургического удаления делает укол в область матки, в идеале – внутривенно. И все», – поясняет свою разработку Александр Байчиков.

Работа была уже проведена на первичных клетках миомы, полученных непосредственно от пациентов, и отдельно на миоматозных узлах, взятых после удаления опухоли. Своими дальнейшими целями ребята ставят усовершенствование технологии и выход на российский рынок в качестве перспективно развивающегося бренда.