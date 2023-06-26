Эко-панама, маска с экстрактом папайи, витамин Е! Главные лайфхаки для защиты волос от солнца

Практически все выучили SPF-мантру о том, что нужно оберегать кожу! Но немногие знают, что в защите нуждаются и волосы. Как обеспечить сохранность длины, густоты и качества шевелюры с июня по август — обсудили с врачом-дерматологом, трихологом центра инновационной медицины DMC Альбиной Хохловой.
Чем опасен ультрафиолет
Чрезмерное УФ-излучение — наиболее разрушительный экологический фактор для кожи. Выделяют 3 вида излучения в зависимости от длины волны. Длинноволновой тип называют А-лучами. Его волны равны 320-400 нанометрам. Приблизительно 95% А-лучей достигают поверхности Земли, частично поглощаясь озоновым слоем (который как раз выступает неким щитом между планетой и УФ-излучением!). При проникновении в кожу головы и тела они способствуют образованию свободных радикалов, чем стимулируют процессы агрегации и ускоренного старения клеток. Более короткие ультрафиолетовые В-лучи длиной 290-320 нанометров имеют бóльшую внутреннюю энергию, чем А-лучи, поэтому они ответственны за большинство фото-повреждений, которые получает кожа. Эти лучи тоже лишь частично абсорбируются озоновым слоем, но все же достигают Земли в достаточном количестве. При длительном нахождении на солнце В-лучи вызывают эритему, пигментацию и рак кожи. Наиболее опасные С-лучи — самые короткие (200-290 нанометров!), практически полностью поглощаются озоновым слоем планеты.
Как солнце влияет на волосы
Излучение любого типа, длиной волны 250-400 нанометров, способно окислять серосодержащие молекулы, в результате чего локоны становятся грубыми, жесткими, теряют блеск и цвет. А прямой солнечный свет влияет на кутикулы (внешний чешуйчатый слой) волос таким же образом, как и обесцвечивание. В итоге белок — кератин разрушается, и пряди становятся сухими, ослабленными, ломкими и очень чувствительными к таким неблагоприятным механическим воздействиям внешней среды, как резкая смена температуры, расчесывание, окрашивание и сильный ветер.
Чем защитить локоны летом
Во-первых, не забывайте про головные уборы, когда выходите на прогулку. Лучше выбирать убор из натуральных тканей, например хлопка и льна, так как они позволяют коже дышать. Самый лучший вариант — шляпы или панамы с широкими полями, которые отбрасывают тень на лицо и шею, полностью закрывая от солнца голову. Но носить их постоянно не нужно (иначе не избежать перхоти), а в тени можно находиться с непокрытой головой.
Во-вторых, прекрасный помощник — прическа. В жаркое время оптимально собирать волосы в пучок или косу. Так кожа головы и сами пряди станут менее уязвимы, потому что сократится площадь воздействия солнечных лучей.
В-третьих, не забывайте, что спреи и лосьоны, средства для укладки должны иметь в составе SPF-фильтр. Показатель может быть от 15 до 50 – чем он выше, тем больше защита (что особенно актуально для окрашенных и обесцвеченных волос). Использование санпротекторов важно для того, чтобы не иссушить волосы и сохранить их цвет.
За какое время до выхода на улицу наносить конкретную эмульсию и нужно ли обновлять ее в течение дня — зависит от продукта. Лучше и проще всего следовать инструкции на этикетке.
В-четвертых, правильные уходовые средства (маски, бальзамы, сыворотки, спреи, молочко) — залог красивой прически летом. Классно, если в составе есть антиоксидант, например витамин E, нейтрализующий влияние ультрафиолета. Еще можно присмотреться к продуктам с экстрактами алоэ, папайи, протеином пшеницы, маслом семян лугового пенника, которые увлажняют, питают и успокаивают волосы, касторовым и оливковым маслами, оберегающими волосы от соленой и хлорированной воды. Учтите, что обесцвеченным волосам питание в летнее время важно вдвойне. А если они еще и склонны к сухости, подберите себе несколько составов, направленных на увлажнение, питание и восстановление.
И, наконец. постарайтесь минимизировать количество сухого шампуня в летнее время. Конечно, он помогает сделать прическу визуально свежее после долгой прогулки или занятий спортом — однако не убирает загрязнение, что под действием жары приводит к появлению перхоти и сухости кожи. Альтернатива этому средству только одна – мытье головы.
Как ухаживать за кожей головы
Вот 4 основных правила.
- Делайте легкий массаж и используйте питательные и восстанавливающие маски либо шампуни с протеинами и экстрактами морских водорослей, пантеона и алоэ-вера;
- Минимизируйте время на улице под прямыми солнечными лучами в промежутке между 11.00 и 15.00 часами дня, когда ультрафиолетовое излучение самое интенсивное;
- Обсудите с врачом, допустимо и полезно ли вам принимать препараты, обладающие антиоксидантным эффектом, чтобы блокировать образование новых радикалов, провоцируемое УФ-излучением. Это могут быть витамины C, E, куркумин, спирулина, альфолипоевая кислота, цинк, дигидрокварцетин, каронозин;
- Обязательно принимайте душ после купания. Наши волосы, как губка, впитывают влагу до 30% собственного веса, и плавание в море / бассейне оставляет на голове кристаллы соли/ частицы хлора. Первые собирают солнечные лучи подобно лупе, что усиливает воздействие излучения на шевелюру и способствует еще большему повреждению ее структуры, а вторые – обезвоживают волосы. Промывать голову лучше обычной водой и шампунем с низким уровнем pH (кислотности водных растворов). Показатель pH от 0 до 7 – считается кислым, а от 7 до 14 – щелочным. С точки зрения химии нейтральный pH – 7, но для кожи человека оптимален pH около 5,5.
Редакция напоминает, что все лекарственные и косметические препараты, БАДы имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о средстве и необходимости его применения.
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