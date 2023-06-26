Эко-панама, маска с экстрактом папайи, витамин Е! Главные лайфхаки для защиты волос от солнца

Чем защитить локоны летом

Во-первых, не забывайте про головные уборы, когда выходите на прогулку. Лучше выбирать убор из натуральных тканей, например хлопка и льна, так как они позволяют коже дышать. Самый лучший вариант — шляпы или панамы с широкими полями, которые отбрасывают тень на лицо и шею, полностью закрывая от солнца голову. Но носить их постоянно не нужно (иначе не избежать перхоти), а в тени можно находиться с непокрытой головой.

Во-вторых, прекрасный помощник — прическа. В жаркое время оптимально собирать волосы в пучок или косу. Так кожа головы и сами пряди станут менее уязвимы, потому что сократится площадь воздействия солнечных лучей.

В-третьих, не забывайте, что спреи и лосьоны, средства для укладки должны иметь в составе SPF-фильтр. Показатель может быть от 15 до 50 – чем он выше, тем больше защита (что особенно актуально для окрашенных и обесцвеченных волос). Использование санпротекторов важно для того, чтобы не иссушить волосы и сохранить их цвет.

Кстати, выбирая средства для укладки, обязательно проверяйте нет ли в них спирта – он часто встречается в составе лаков для волос и фиксирующих средств. Этанол высасывает влагу из прядей, а в сочетании с солнцем и жарой приводит к появлению «мочалки» на голове.

За какое время до выхода на улицу наносить конкретную эмульсию и нужно ли обновлять ее в течение дня — зависит от продукта. Лучше и проще всего следовать инструкции на этикетке.

В-четвертых, правильные уходовые средства (маски, бальзамы, сыворотки, спреи, молочко) — залог красивой прически летом. Классно, если в составе есть антиоксидант, например витамин E, нейтрализующий влияние ультрафиолета. Еще можно присмотреться к продуктам с экстрактами алоэ, папайи, протеином пшеницы, маслом семян лугового пенника, которые увлажняют, питают и успокаивают волосы, касторовым и оливковым маслами, оберегающими волосы от соленой и хлорированной воды. Учтите, что обесцвеченным волосам питание в летнее время важно вдвойне. А если они еще и склонны к сухости, подберите себе несколько составов, направленных на увлажнение, питание и восстановление.

И, наконец. постарайтесь минимизировать количество сухого шампуня в летнее время. Конечно, он помогает сделать прическу визуально свежее после долгой прогулки или занятий спортом — однако не убирает загрязнение, что под действием жары приводит к появлению перхоти и сухости кожи. Альтернатива этому средству только одна – мытье головы.