Не бананы-кокосы, а томаты и спаржа! Вот 12 продуктов для стойкого загара

Лето — пора яркого солнца и открытой одежды, когда хочется перестать быть адептом аристрократической бледности. Вместе с нутрициологом и основателем сервиса доставки здорового питания BeFit Анастасией Немцан разбираемся, чем обогатить меню, чтобы кожа быстро и безболезненно приобрела красивый бронзовый оттенок.
Морковь
В ней много бета-каротина, который активизирует естественную защиту организма от ультрафиолетовых лучей и солнечных ожогов. Он накапливается в коже в качестве пигмента и тем самым придает ей красивый цвет.
Томаты
Богаты витаминами группы В, минералами и ликопином. Последний — это пигмент, который увеличивает естественную защиту организма от ультрафиолетовых лучей в 2 раза, стимулирует выработку меланина, предупреждает рак кожи, а витамины группы B препятствуют появлению пигментных пятен и делают кожу более устойчивой к воздействиям окружающей среды, помогая тканям синтезировать коллаген.
Шпинат
Сохраняет бронзовый тон на более длительный срок, а также помогает телу и лицу элегантно потемнеть благодаря содержанию в нем бета-каротина, лютеина, фосфора и витамина С. Эти полезные вещества стимулируют продуцирование коллагена и меланина, восстанавливают упругость кожи, улучшают обмен веществ — поэтому загар ложится ровно.
Абрикосы
Бета-каротин, витамины группы В, фосфор и железо, которые содержат абрикосы, защищают от ультрафиолета и помогают загореть, но не сгореть. А еще железо питает клетки кислородом, поэтому кожа быстрее восстанавливается после отдыха на пляжа и темнеет равномерно. Важно поддерживать достаточный уровень железа в организме, тогда он будет вырабатывать меланин быстрее.
Персики
В них кроме большого объема бета-каротина и витаминов группы В, также есть железо, калий и витамин С. Такой комплекс микроэлементов предотвращает появление солнечных ожогов, обеспечивая гладкий рельеф кожи и ее плавный переход из более светлого оттенка в более темный.
Дыня
В составе — те же витамины группы В, фосфор, калий, железо и бета-каротин — они ускоряют появление загара и «насыщают» его оттенок, делают структуру кожи упругой и мягкой. Калий регулирует водный баланс в организме, а группа витаминов B уменьшает раздражение, которое может появиться, если вы принимали солнечные ванны слишком долго и в самые пиковые часы. Кроме того, в дыне есть такие сильные антиоксиданты, как фитоин, кверцетин, кофейная кислота, зеаксантин, холин, селен и лютеин, которые защищают клетки организма от фото-повреждений.
Спаржа
Она содержит аспарагин, витамины С и А, фосфор и витамины группы В. Эта комбинация молекул работает как супер-щит: стимулирует иммунный ответ и снижает риск развития рака кожи.
Виноград
В нем — витамины группы В, витамин С, фосфор и (в красной ягоде) ресвератрол, которые помогают предотвратить кожные заболевания, укрепляют барьерные функции организма и повышают его устойчивость к агрессивному воздействию солнца.
Брокколи
Кладезь витаминов! Витамин E способствует сохранению клеток — он замедляет расщепление аминокислот, которые нужны для питания организма. Витамин C участвует в обновлении кожи и борется с признаками фотостарения, витамин A — подтягивает кожу и стимулирует выработку меланина, необходимого для красивого потемнения кожи. А антиоксиданты-витамины B — ослабляют реакции окисления в организме, благодаря чему он дольше остается молодым.
Печень
Является источником тирозина — аминокислоты, которая ускоряет процесс синтеза меланина и сохраняет бронзовый отлив кожи. При приготовлении печени стоит отдать предпочтение отварному и тушеному видам, нежели жарке — так она лучше усвоится в организме.
Тыквенное масло
Тыква — продукт с высоким содержанием бета-каротина (повторим еще раз — он хорошо, потому что активизирует выработку меланина и ускоряет появление загара!). А клетчатка, калий и витамин С, которых в овоще тоже достаточно, поддерживают здоровье сердце и сосудов, которые находятся в зоне риска в жаркую погоду. Тыквенное масло в капсулах — идеальный вариант, чтобы придать коже красивый оттенок и уменьшить вероятность ее покраснения, шелушения, раздражения.
Куркума
Добавление щепотки куркумы в еженедельный летний рацион может придать коже красивый золотистый цвет — красящие пигменты подчеркивают имеющийся загар и помогают ему удержаться на теле.
Как сохранить пользу продуктов
Чтобы получить от перечисленного рациона максимум, лучше употреблять все позиции в свежем виде. Например, сделать салат из овощей — это один из самых эффективных способов сохранить в блюде наибольшее количество витаминов и минералов. Также подходящими методами станут запекание в духовке и приготовление еды на пару.
Что не поможет перед выходом на солнце
Существует и еда, которую, наоборот, не стоит есть, если собираетесь загорать. Лучше всего воздержаться от сладких, слишком соленых и маринованных блюд, копченостей, алкоголя, кофе и газированных напитков — они замедляют выработку меланина и препятствуют загару.
А продукты питания, перечисленные выше, помогут подготовиться к солнечным ваннам и наполнят организм полезными микроэлементами. Но не стоит злоупотреблять их количеством, ведь положительного результата можно достичь, только зная меру и особенности своего здоровья.
Редакция напоминает, что пищевые продукты могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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