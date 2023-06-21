Не бананы-кокосы, а томаты и спаржа! Вот 12 продуктов для стойкого загара

Загар появляется на теле человека, когда пигмент меланин накапливается в верхнем слое кожи — эпидермисе. Меланин вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей и защищает кожу от солнца, поэтому продукты, которые стимулируют выработку этого вещества, позволяют дольше сохранить цвет кожи и избежать ее перегрева и сухости. В идеале выбирать продукты, которые помогут и уберечь организм от свободных радикалов и ускорить потемнение кожи.

Морковь

В ней много бета-каротина, который активизирует естественную защиту организма от ультрафиолетовых лучей и солнечных ожогов. Он накапливается в коже в качестве пигмента и тем самым придает ей красивый цвет.

Томаты

Богаты витаминами группы В, минералами и ликопином. Последний — это пигмент, который увеличивает естественную защиту организма от ультрафиолетовых лучей в 2 раза, стимулирует выработку меланина, предупреждает рак кожи, а витамины группы B препятствуют появлению пигментных пятен и делают кожу более устойчивой к воздействиям окружающей среды, помогая тканям синтезировать коллаген.

Шпинат

Сохраняет бронзовый тон на более длительный срок, а также помогает телу и лицу элегантно потемнеть благодаря содержанию в нем бета-каротина, лютеина, фосфора и витамина С. Эти полезные вещества стимулируют продуцирование коллагена и меланина, восстанавливают упругость кожи, улучшают обмен веществ — поэтому загар ложится ровно.