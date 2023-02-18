Петербургские ученые создали лекарство для лечения опасного заболевания легких

Это заболевание возникает в организме, когда в легких происходит закупоривание важных кровеносных сосудов (тромбоэмболия), что, в свою очередь, ведет к опасному повышению давления (легочной гипертензии) и сердечной недостаточности. «Результаты доклинических испытаний показывают, что препарат позволяет снять симптомы, спасти сосуды легких, а следовательно, и продлить жизнь пациенту. C помощью предложенного соединения можно продлить жизнь пациента для дальнейшей подготовки к операции по удалению тромба», — рассказал заведующий НИЛ патологии малого круга кровообращения НМИЦ Андрей Карпов.

Ученые предложили использовать для лечения легочной гипертензии ингибитор особых белков - янус-киназы, которые ранее применялись в медицине для терапии других по своей природе заболеваний. Контроль и анализ результатов испытаний специалисты провели с помощью цифровых решений университета «ЛЭТИ». Они предоставили медикам специальную программу, предназначенную для автоматического анализа снимков с помощью искусственного интеллекта. Это позволило в три раза повысить скорость анализа микрофотографий, а также точность работы.

В России впервые зарегистрировали ИИ-технологию в стоматологии. Она анализирует и обрабатывает данные рентген-снимков пациентов. Программа воспроизводит цифровую 3D-модель челюстей и зубов с помощью искусственного интеллекта.