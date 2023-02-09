В России впервые зарегистрировали ИИ-технологию в стоматологии

Резидент «Сколково», компания «НМФ ФДЛАБ» создала и зарегистрировала облачную платформу DENTOMO, которая анализирует и обрабатывает данные рентген-снимков пациентов. Программа воспроизводит цифровую 3D-модель челюстей и зубов с помощью искусственного интеллекта. После появления изображения запускается компьютерный анализ с целью выявления возможных дефектов и патологий.
DENTOMO использует технологии нейросетей, машинное зрение, большие данные и сведения, внесенные врачом вручную. Анализ программы основан на предшествующем обучении более, чем по 2 тысячам снимков компьютерной томографии. По информации разработчика, точность и детальность диагностики при этом повышается до 95%.
С помощью новой программы можно определить 15 стоматологических характеристик:
- 5 заболеваний — кариес, истирание, не удалённый корень, ретинированный зуб, дистопию;
- 10 признаков лечения — коронки, пломбы, зубные мосты, имплантаты, брекеты, ретейнеры, виниры, штифты, запломбированные и незапломбированные корневые каналы.
Новое изобретение «НМФ ФДЛАБ» позволяет минимизировать ошибки при определении заболеваний и оптимизирует процесс подбора персонифицированного лечения для каждого пациента. Подходит для применения во всех сферах стоматологии, включая ортодонтию, хирургию, планирование и реконструкцию.
Александр Обрубов, медицинский директор «НМФ ФДЛАБ»: «Разработка искусственного интеллекта для стоматологии является приоритетным направлением нашей компании. Технология DENTOMO успешно прошла клинические и технические испытания и была зарегистрирована в Росздравнадзоре как медицинское изделие на основе искусственного интеллекта для анализа стоматологических компьютерных томограмм. На данный момент DENTOMO — первая в своем роде разработка, зарегистрированная в России. Технология очень востребована профильными специалистами и позволит значительно усовершенствовать диагностику в стоматологии».
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