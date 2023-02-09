В России впервые зарегистрировали ИИ-технологию в стоматологии

DENTOMO использует технологии нейросетей, машинное зрение, большие данные и сведения, внесенные врачом вручную. Анализ программы основан на предшествующем обучении более, чем по 2 тысячам снимков компьютерной томографии. По информации разработчика, точность и детальность диагностики при этом повышается до 95%.

С помощью новой программы можно определить 15 стоматологических характеристик:

5 заболеваний — кариес, истирание, не удалённый корень, ретинированный зуб, дистопию;

10 признаков лечения — коронки, пломбы, зубные мосты, имплантаты, брекеты, ретейнеры, виниры, штифты, запломбированные и незапломбированные корневые каналы.

Новое изобретение «НМФ ФДЛАБ» позволяет минимизировать ошибки при определении заболеваний и оптимизирует процесс подбора персонифицированного лечения для каждого пациента. Подходит для применения во всех сферах стоматологии, включая ортодонтию, хирургию, планирование и реконструкцию.