Поликлиникам Петербурга поставят тысячу единиц нового оборудования

На данный момент уже заключены контракты на 78 объектов капитального ремонта и 979 контрактов на поставку современной медицинской техники.
Все закупки осуществляются в рамках региональной госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Пресс-служба Смольного сообщает, что финансирование инициативы в этом году превышает 3,8 миллиарда рублей. Всего же до 2025 года планируется потратить около 21 миллиарда, из которых 10 млрд будут направлены из федерального бюджета, остальные 11 млрд — из казны города.
Вице-губернатор:
Задачи, которые сегодня стоят перед нами, — масштабны. В первую очередь, это необходимость выполнения намеченных целей и задач по развитию и усовершенствованию материальной базы, подготовке профессиональных кадров, приобретению нового оборудования, проведению программы цифровой трансформации отрасли здравоохранения Санкт-Петербурга, что приведёт к увеличению продолжительности жизни наших граждан, снижению смертности и увеличению естественного прироста населения
Напомним, что в Приморском районе появится самая большая больница в Петербурге. На пересечении Глухарской улицы с проспектом Авиаконструкторов Смольный планирует построить Приморский клинический центр площадью 240 тысяч квадратных метров. По площади он будет сопоставим с двумя ТРК «Мега Парнас».
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