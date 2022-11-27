Поликлиникам Петербурга поставят тысячу единиц нового оборудования

Все закупки осуществляются в рамках региональной госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Пресс-служба Смольного сообщает, что финансирование инициативы в этом году превышает 3,8 миллиарда рублей. Всего же до 2025 года планируется потратить около 21 миллиарда, из которых 10 млрд будут направлены из федерального бюджета, остальные 11 млрд — из казны города.