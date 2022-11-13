Роспотребнадзор рассказал какие категории продуктов сильнее всего усиливают голод

Еще в список попали различные специи и соусы. Так как они усиливают вкус блюда, их чрезмерное использование повышает вероятность съесть больше, чем нужно. После сладкого чувство голода немного притупляется, но все же это не принесет долговременного ощущения сытости. «Насыщение придет быстро, но продлится недолго, так как уровень глюкозы в крови резко повысится, но и так же быстро и понизится. Вскоре мы снова ощутим чувство голода и захотим ещё чего-нибудь вкусного. Лучше всего в качестве полезного перекуса употреблять натуральные батончики, содержащие сухофрукты, орехи, овсяные хлопья», — сказали эксперты.

Фруктовые соки – плохая альтернатива полноценному перекусу из-за большого содержания глюкозы. Пятыми в списке продуктов, усиливающих чувство голода, оказались мучные изделия. Поскольку мука высшего сорта очищена практически от всех питательных веществ и дает нашему организму только простые углеводы и пустые калории, не стоит рассматривать выпечку из пшеничной муки или макароны из муки высшего сорта как «долгоиграющую и полезную еду.

Ранее мы рассказывали о 12 ЗОЖ-продуктах, полезность которых миф. Среди них фруктовые соки, заправки для салатов, спортивные напитки и многое другое.