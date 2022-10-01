12 фейковых ЗОЖ-продуктов, которые на самом деле вредны для вашего организма

4. Цельнозерновые продукты

Большинство продуктов из «цельной пшеницы» на самом деле не сделаны из нее. Зерна измельчаются в очень мелкую муку, что заставляет их поднимать сахар в крови так же быстро, как это делают их рафинированные аналоги. Цельнозерновой хлеб может иметь такой же гликемический индекс, как и белый хлеб. Но даже настоящая цельная пшеница может быть не очень хорошей идеей, потому что в 2020 году она серьезно отличается от той, что ели наши бабушки и дедушки. Примерно в 1960 году ученые модифицировали гены пшеницы, чтобы увеличить урожайность. По этой причине современная пшеница менее питательна и обладает рядом свойств, из-за которых употреблять продукты из нее не рекомендуется людям с непереносимостью глютена. Также существуют исследования, показывающие, что современная пшеница может вызывать воспаления и повышать уровень холестерина. Поэтому сегодня к ее потреблению стоит относиться с осторожностью.