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Здравоохранение

Новая вакцина от коронавируса «Конвасэл» запущена в гражданский оборот

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Ее разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Предполагается, что вакцина будет эффективна против нового варианта вируса «Цербер». Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, пишет Интерфакс.

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«То, что появляются единичные штаммы другие, они, в целом, в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность "Ковасэла" будет сохранена, потому что при всех линейках, абсолютно единый подчерк защиты иммунной и клеточной гумарального иммунитета: он стойкий», – цитирует агентство Скворцову.

Отмечается, что пока вакциной «Конвасэл» могут прививаться люди до 60 лет. Параллельно проводятся клинические испытания для людей старшего возраста. «Надеемся, что совсем в скорейшем времени показания расширим и на 60+», – сказала Скворцова.

Ранее стало известно, что в России выявили новые более заразные варианты COVID-19. В частности, в стране зафиксировали вариант коронавируса «Цербер». Несмотря на это, в России не ожидается резкого роста заболеваемости коронавирусом и не планируется вводить ограничения. 

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