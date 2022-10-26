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Здоровье

В России выявили новые более заразные варианты COVID-19

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В частности, в стране зафиксировали вариант коронавируса «цербер». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет Интерфакс.

Shutterstock.com

 «На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноваривнта, это ВQ.1.1 и ВQ.1. Один из них был привезен из-за рубежа в РФ. И мы предполагаем дальнейшее развитие ситуации в части распространения новых геновариантов», – отметила Попова.

Как пишет Интерфакс, глава ведомства уточнила, что клинические проявления заболевания практически не изменились. Это дает возможность полагать, что сформированный иммунитет у населения «позволит избежать нам резких пиков».

ТАСС со ссылкой на Попову также сообщает, что в России не ожидается резкого роста заболеваемости коронавирусом и не планируется вводить ограничения. По ее словам, ситуация с COVID-19 в стране управляемая, пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости.

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