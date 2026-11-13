Личный опыт: я 2 дня провела с командой петербургского «Хосписа на дому»

Сначала врачи тренируются разговаривать

С командой «Хосписа на дому» я знакомлюсь во время их внутреннего тренинга по коммуникации. Он проходит на уютной кухне в офисе организации: на стенах фотографии сотрудников, картинки, гирлянды, в ногах устроился большой корги. За столом — врачи и медсестры выездной службы.

На таких занятиях не учат разговаривать с пациентами с нуля, скорее разбирают случаи, когда привычных (около)медицинских навыков недостаточно. В паллиативной медицине пациент может попросить о помощи, а потом отказаться от части назначений, сегодня хотеть одного, завтра — другого. А иногда он и сам не сразу понимает, что именно его беспокоит, боится об этом говорить или по каким-то причинам не хочет.

Со стороны это было похоже на разгадывание загадки: человеку может быть больно, страшно или слишком тяжело объяснить, что ему нужно. А врачу нужно найти способ ему помочь и при этом понимать, где остановиться.

Именно такой случай команда разбирает в этот день. Одна из подопечных организации просит функциональную кровать и помощь с ногтями, но отказывается от некоторых осмотров и лечения, внезапно отменяет визиты, а затем снова зовет специалистов.

Чтобы разобраться, как действовать, сотрудники разыгрывают ситуацию по ролям: один из участников изображает пациентку, другой пробует наладить с ней контакт. Такие тренинги проводит директор хосписа Екатерина, которая прошла для этого специальное обучение.

С первой попытки разговор не складывается: специалист старается выяснить, чего «пациентка» хочет от команды и почему отказывается от терапии. Но она воспринимает вопросы как давление: «Вы будете заставлять меня что-то делать?».

Стоп и разбор: медики все вместе ищут момент, в котором разговор можно было повернуть иначе. Выясняется, что женщине, возможно, тяжело дышать, но сама она об этом не говорит. Ситуацию проигрывают еще раз. Теперь врач сначала сосредотачивается на том, что беспокоит пациентку прямо сейчас, и только потом возвращается к назначениям — разговор складывается совсем иначе.

«Выбор, который делает пациент, вне зоны нашей ответственности. Но мы ответственны за то, как с ним общаемся. Поэтому каждую среду мы тренируем эти навыки».

На тренинге постоянно возвращаются к одной мысли: задача врача — не любой ценой получить согласие на лечение, а помочь человеку понять, что с ним происходит и какие у него есть варианты. Если пациент отказывается от лекарства или перевязки, врач не давит на него, а старается разобраться почему и объяснить последствия.

Одна из сотрудниц вспоминает реальный разговор: пациентка боялась, что медики хосписа будут настаивать на терапии. Тогда врач объяснила: «Вы здесь полноправный участник и окончательное решение принимаете сами. Все, что мы назначаем, для вас носит рекомендательный характер». Позже пациентка призналась, что после этих слов ей стало гораздо спокойнее.