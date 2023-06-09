Смерть бывает не страшной: как работает первая в Петербурге служба паллиативной помощи — рассказывают специалисты «Хосписа на дому»

Проблемы, с которыми сталкивается паллиативная помощь сейчас

Рассказывает Екатерина Овсянникова

По данным отчета ВШЭ, многие НКО столкнулись с финансовыми проблемами в марте-апреле 2022 года. Как вы с этим справились и что происходит сейчас?

То, что с нами случилось, — это огромная трагедия для всего мира. До этого у нас было намного больше пространства, потому что была стабильность. Я надеялась, что в этом году мы уже сможем делать не только медицинскую помощь. То, что в хосписах очень часто видно: подарки, концерты, исполнения мечты. Важная часть, но надстройка над базовой помощью. Сейчас мы концентрируемся на медицинской и социальной помощи, на основных потребностях семей. Несмотря на то, что «Вера» не отказывается нас поддерживать и продолжает финансировать работу «Хосписа на дому». Мы стали взрослее очень быстро. Нам стало важнее планировать, продумывать свои объёмы помощи и концентрироваться на самом важном.

В вашей группе «ВКонтакте» были посты о поиске новых сотрудников в команду. Как вы помогаете адаптироваться тем, кто до этого не работал в паллиативной помощи?

У нас есть компетенции разного уровня подготовки сотрудников. Это большая система, как мы помогаем человеку внутренне проверить, а точно ли он готов. На начальном этапе у нового сотрудника будет наставник. Он не только ездит с ним на выезды, а помогает правильно работать с семьёй, чтобы это не отражалось на качестве помощи. Есть поддержка психолога. Есть внутренние конференции, когда мы обсуждаем все семьи. Они сделаны для того, чтобы не было ощущения, что ты один принимаешь решения. Я искренне уверена: насколько мы, как организация, обеспечим заботу о сотруднике, зависит то, как он позаботится о нашем пациенте.

В интервью изданию ТАСС вы говорили, что сейчас с паллиативной помощью стало лучше, чем раньше. В чем заключается это «лучше», если с ваших слов в том же интервью, терапевт зачастую не понимает, как оказать паллиативную помощь?

Первый приказ об оказании паллиативной помощи вышел в 2014 году. Она зазвучала на государственном уровне, когда в Федеральный закон № 323 внесли изменения. Появилось понятие паллиативной помощи, а также, из чего она состоит. Это признание паллиатива, как еще одной сферы медицины. Появились клинические рекомендации Минздрава. Теперь, когда возникает ситуация, что врач боится убить пациента, например, морфином, я могу ссылаться на них. До этого у нас не было никакого правового поля. Специальность «врач по паллиативной помощи» появилась только пару лет назад. Формы препаратов, необходимые для купирования болевого синдрома, появляются прямо сейчас. Смысл в том, что паллиативная помощь – это не только хоспис. Паллиативная помощь – это набор инструментов, которыми она оказывается.

На уровне Санкт-Петербурга системные проблемы сохраняются. Например, отсутствие информированности у терапевтов. То, чему их учат в университете, чаще всего не связано с реальностью обезболивания и лечения тягостных симптомов. Есть прогрессивный Невский район, но существуют части города, где проблемы не решаются. Районы, где «Хоспис на дому» вызывает платную скорую, чтобы обезболить пациента морфином. Районы, где нет ни компетенций у команды, ни желания решать проблемы у организаторов здравоохранения.

Согласно профессиональному стандарту «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» , утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 года №293н в трудовую функцию медика входит «оказание паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками».

В Великобритании огромная система, которая помогает врачу прийти и уже работать в пространстве, где хочется выписать пациенту обезболивающее. В Санкт-Петербурге система делает пока всё, чтобы этот препарат не был выписан. Моя ответственность с этим работать, а не обвинять. Я не верю, что можно быть бережным и человечным по отношению к пациенту, и при этом не быть таким со специалистами из системы здравоохранения. Нужно увидеть этих людей в пространстве их страхов, ограничений и сложностей. Это очень романтичный взгляд на ситуацию, но только тогда эту проблему можно будет решить.

У вас нет ощущения, что в других городах России происходит тоже самое?

Паллиативная помощь развивается в тех регионах России, где появился человек, который сказал: «Я от вас так просто не отстану». Такие люди появляются рано или поздно. Есть регионы, в которых паллиативная помощь организуется руками мам умерших детей. Однозначно, это не история одного региона, а большого количества регионов. Где-то это лучше, где-то хуже. Если пациентов меньше, то легче решить в ручном формате, чем в системном. В Петербурге эта проблема не решается на уровне ручного управления и одним хосписом. Пару лет назад у меня умирала прабабушка. Она из города Губкин Белгородской области. У неё был рак желудка, но она так и не получила морфин в конце жизни. Я не была услышана на уровне руководства региона. Я обратилась в правительство региона и сказала: «Ребят, ну простите, мне не нравится, у меня бабушка мучается». Она, к сожалению, помощи так и не получила.

Я сама из Белгородской области, и часто получаю оттуда вопросы на эту тему. Лучше ли там ситуация, чем в Петербурге? Нет, не лучше. В Северной столице были сотни семей, с которыми я работала и ничем не смогла помочь. Сейчас подвижки есть, и когда я вижу благодарности в адрес сотрудников «Хосписа на дому», я могу думать только о том, что мы это сделали в память о них тоже.

От чего ещё может зависеть, лучше или хуже в регионе ситуация с паллиативом?

Во многом это зависит от воли руководителя региона и от специалистов, которые там работают. Если это есть, то получится что-то изменить. Потому что нельзя сейчас сказать, что нет денег на паллиативную помощь. Есть президентские деньги, которые ежегодно идут на финансирование лекарственных препаратов, на расходные материалы, на оборудование, даже на машины, чтобы выездная служба могла ездить. Деньги выделяются, вопрос в том, получилось ли их правильно спланировать и расходовать.

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга говорит, что ежегодно в городе паллиативную помощь получают от 28 до 30 тысяч человек. Насколько эти цифры близки к реальности?

По статистике у нас есть в среднем 40 тысяч человек в год, которые умерли от заболевания, при котором требуется паллиативная помощь. Дальше Комитет по здравоохранению собирает показатели учреждений, где люди получают помощь в конце жизни. Но понимаете в чем дело, когда ты мало информирован о паллиативе, а такое случается очень часто, то к тебе на хосписную койку попадают пациенты между химиотерапиями. Нуждается ли этот пациент в паллиативной помощи? Да. Но не в хосписе. Однако, он засчитывается, как её получатель.

А где в этот момент был пациент, который нуждался в конце жизни в этой помощи? Скорее всего, дома или в реанимации. Засчитываются не те люди, которые нуждались в помощи в конце жизни, а те, кто получил какую-то помощь на паллиативной койке. И не факт, что это был их последний год жизни.

То, что человек лежал в хосписе и там умер, но его не обезболили, не значит, что он получил помощь в конце жизни. Это значит, что он лежал на паллиативной койке и, возможно, был привязан к ней и мучился от боли. Это никак не контролирует качество помощи. Там нужны другие показатели.

В своем посте «ВКонтакте» вы упоминали о том, что к вам обращаются за помощью семьи украинских беженцев 2014 и 2022 года. В лучшем случае, с фотографией прав или украинского паспорта. У вас возникают проблемы с помощью этой категории людей?

У нас лично, как у организации, не возникает. Мы оказываем помощь, заключаем все договоры. Проблема возникает с получением морфина. Для этого нужны паспортные данные пациента. Очень часто их не бывает. Восстановить украинский паспорт, находясь в России, нет возможности. А время получения паспорта гражданина Российской Федерации часто больше, чем время жизни пациента.

С госпитализацией в стационар иностранного гражданина возникают проблемы, без разницы, есть паспорт или нет. Чисто технически, это можно сделать в ручном режиме. Условно, я пишу в Комитет по здравоохранению: «пожалуйста, разрешите гражданину другой страны получить паллиативную помощь в условиях хосписа номер такого-то». Комитет выносит решение «разрешаю», и человека на этом основании госпитализируют. Но у меня такого ни разу не получилось сделать. На это влияет множество факторов: иногда это нежелание пациента госпитализироваться в стационар, а иногда время ручного управления дольше, чем время жизни пациента.

То есть, либо главный врач решается на нарушение, либо Комитет своим ручным разрешением позволяет это сделать хоспису. Я не встречала такого, чтобы главный врач решался пойти на нарушение. Такое действие может быть квалифицировано как нецелевое использование бюджетных средств — это уголовная ответственность.

В интервью изданию «СТОЛ» вы говорили: «В нашей стране смерть была табуированной темой. Умирать можно было только героически, а не от старости или болезней». Разве что-то изменилось?

До 24 февраля, да, изменилось. Появились люди, которые начали говорить, что можно по-другому, что это не стыдно, умирать от болезни. Этого немного, и люди в масштабах огромной страны об этом, возможно, не слышали. Как будет теперь, я не знаю.