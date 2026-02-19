Почему 50+ — новые 30 для мозга? Рассказывает Наталья Бехтерева

Ученые пришли к выводу, что умственные способности человека достигают максимума вовсе не в 25 или 35 лет, а значительно позже — между 55 и 60 годами. Результаты работы были опубликованы в журнале Intelligence в конце 2025 года.

И это не первый подобный вывод. В знаменитом Сиэттлском лонгитюдном исследовании, которое началось в 1956 году и продолжается до сих пор, также доказывается, что с возрастом многие навыки мозга и психики не только не снижаются, но и продолжают усиливаться. Например, вместе с объемом знаний растет способность к использованию накопленного опыта и принятию взвешенных решений.

Отличные новости для тех из нас, кто боится старения и придерживается установки «жизнь после 50 заканчивается». Наука призывает пересмотреть этот миф.

Вспомним, что история человечества полна примеров зрелых триумфов. Например, Чарльз Дарвин опубликовал знаменитое «Происхождение видов» в 50 лет, а Бетховен в 53 года, будучи почти глухим, завершил Девятую симфонию.

Новые данные важны и с практической точки зрения. С одной стороны, на рынке труда кандидатов 50+ очень часто отсеивают в силу эйджизма — и, кажется, пора это пересмотреть. При этом именно в данной возрастной группе сегодня сосредоточено большинство топ-менеджеров — как мужчин, так и женщин.

Показательно и другое: от молодых руководителей нередко ожидают способности видеть ситуацию целиком, опираясь на широкий контекст, опыт и системное мышление. Но такие навыки формируются со временем — по мере накопления управленческого и жизненного опыта, а не «по должности».

Давайте разберемся, как именно меняются мышление и психология человека с возрастом — чтобы понять, почему мозг после 40-50 часто оказывается в более выигрышной позиции.

Молодой мозг VS зрелый мозг — в чем разница

Если представить психику как сложную систему настроек, то с возрастом она не изнашивается, а перестраивается. Причем зачастую в более устойчивую и эффективную конфигурацию.

В исследовании, опубликованном в Intelligence, ученые проанализировали сразу 16 ключевых параметров, которые определяют, насколько человек в форме. Это не только IQ в узком смысле, но и личностные характеристики, влияющие на качество жизни. В этот список в том числе вошли:

Флюидный интеллект — скорость обработки информации и работа с ней.

— скорость обработки информации и работа с ней. Кристаллизованный интеллект — умение опираться на накопленные знания и опыт.

— умение опираться на накопленные знания и опыт. Эмоциональный интеллект — понимание своих и чужих эмоций.

— понимание своих и чужих эмоций. Когнитивная гибкость — умение переключаться между задачами и точками зрения.

— умение переключаться между задачами и точками зрения. Добросовестность (conscientiousness) — самодисциплина, ответственность, надежность.

(conscientiousness) — самодисциплина, ответственность, надежность. Эмоциональная стабильность (низкий нейротизм) — способность сохранять внутреннее равновесие.

(низкий нейротизм) — способность сохранять внутреннее равновесие. Финансовая грамотность — способность принимать рациональные экономические решения.

Когда все эти показатели собрали в единый индекс — своего рода «психологический профиль эффективности», — получился интересный график. Он не идет вниз с возрастом: а выходит на плато, а затем формирует отчетливый пик в районе 55–60 лет.

Да, молодой мозг действительно выигрывает в скорости — в том самом флюидном интеллекте. Он быстрее реагирует, переключается, схватывает на лету. Зрелый мозг берет кристализированным интеллектом:

лучше распознает паттерны и закономерности;

точнее оценивает риски и последствия;

опирается не на импульс, а на опыт;

реже действует хаотично и чаще — стратегически.

Как объяснял мой отец, нейрофизиолог Святослав Медведев, с возрастом в мозге усиливается «детектор ошибок» — механизм, который строже отсеивает рискованные решения. Он может мешать радикальным прорывам, но становится преимуществом в профессиях, где критичен опыт: у врачей, способных поставить диагноз по минимальным данным, и у адвокатов, быстро находящих релевантные прецеденты.

То же происходит и с эмоциональным интеллектом. За десятилетия общения мозг накапливает обширный социальный опыт, благодаря чему люди старшего возраста в среднем лучше понимают себя и других, точнее считывают контекст и реже реагируют исключительно импульсивно.

Конечно, есть и моменты, в которых с возрастом наблюдается ухудшение, и их важно реалистично учитывать:

снижается скорость реакции;

сложнее переключаться между разными задачами;

бывает трудно сразу вспомнить имя или нужное слово;

для обучения требуется больше времени и повторений.

Подытожим. Молодой мозг = скорость, гибкость, дерзость, высокие шансы на прорыв, но и риск ошибок из-за импульсивности. Зрелый мозг = знание, стабильность, стратегичность, высокая надежность, но иногда излишняя осторожность и консерватизм. И тот и другой имеют сильные стороны, поэтому лучший результат дают команды, где есть сочетание молодости и опыта. Например, в IT-компаниях часто молодой драйв сочетают с наставничеством старших коллег.