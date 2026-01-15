Аналитики: долголетие — новый признак статуса! Вот 5 крутых (и простых!) шагов, чтобы сохранять тело и психику здоровыми и взрослеть красиво

Если еще недавно фокус на здоровье казался чем-то излишним и внушал отторжение, а сегодня мы воспринимаем эту рутину как повседневную норму и осознанную инвестицию в себя. Причем именно пандемия закрепила приоритет личного благополучия. Так, согласно результатам глобального исследования Mindshare, после коронавируса 72% людей ведут очень здоровый образ жизни. В России наблюдается схожая ситуация: почти половина населения регулярно уделяет внимание физическому и ментальному состоянию, реже пьет алкоголь, больше занимается спортом и следит за рационом.

Стареющий мир

Тем не менее мир стремительно «взрослеет». По оценкам ВОЗ, к 2030 году число людей старше 60 лет увеличится до 1,4 млрд, к середине же века — до 2,1 млрд. Ответом на эту долгосрочную тенденцию становится «серебряная экономика», так как люди старшего возраста и их покупательский потенциал всё чаще оказываются в центре внимания.

В 2025 году рынок «серебряной экономики» уже оценивался в $4,2 трлн, что составляло 25 % от расходов людей старше 60 лет, и далее будет расти на 7,6% в год с наибольшим спросом на продукты и услуги в сферах профилактики, долголетия, цифровых технологий и адаптированной инфраструктуры.​ Как яркий показатель, все больше компаний адаптирует продукты и услуги под потребности старшего поколения. Основные направления: профилактическая и телемедицина, продукты для продление активной жизни, реабилитационные программы, клубы по интересам и различные форматы lifelong learning (от англ. lifelong — «на протяжении жизни», learning — «обучение») — концепция непрерывного образования.

Параллельно меняется и само отношение в возрасту. По данным журнала Forbes и результатам осенней конференции КОЛАБ 2025, на смену привычному восприятию старения и соответствующих ограничений приходит интерес к концепции healthspan — продолжительность здоровой жизни без хронических заболеваний и ограничений — и joyspan — термин, который придумала геронтолог и автор книг про старение Керри Бернайт для описания периода жизни, когда человек по-настоящему счастлив.

Все эти понятия отражают более широкую трансформацию культуры. Активное старение или pro-aging сегодня становится желанной эстетикой и одним из ключевых глобальных трендов. Опрос, проведенный среди более чем 40 000 потребителей, показал, что в 2025 году доминировала тема долголетия — люди целенаправленно меняют привычки, связанные со здоровым образом жизни, чтобы улучшить свое физическое состояние и жить дольше.