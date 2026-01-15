Аналитики: долголетие — новый признак статуса! Вот 5 крутых (и простых!) шагов, чтобы сохранять тело и психику здоровыми и взрослеть красиво

Стремление жить дольше нередко осложняется хроническим стрессом и неравенством доступа к заботе о благополучии. На фоне разговоров о longevity как новой роскоши встает вопрос, какие стратегии действительно работают для большинства людей, у которых нет времени на сложную wellness-рутину? Вместе с врачом-неврологом и профессором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Искрой собрали несколько менее очевидных, но выполнимых шагов, которые помогут сохранить молодость и силы без радикальной перестройки образа жизни.
Если еще недавно фокус на здоровье казался чем-то излишним и внушал отторжение, а сегодня мы воспринимаем эту рутину как повседневную норму и осознанную инвестицию в себя. Причем именно пандемия закрепила приоритет личного благополучия. Так, согласно результатам глобального исследования Mindshare, после коронавируса 72% людей ведут очень здоровый образ жизни. В России наблюдается схожая ситуация: почти половина населения регулярно уделяет внимание физическому и ментальному состоянию, реже пьет алкоголь, больше занимается спортом и следит за рационом.
Стареющий мир
Тем не менее мир стремительно «взрослеет». По оценкам ВОЗ, к 2030 году число людей старше 60 лет увеличится до 1,4 млрд, к середине же века — до 2,1 млрд. Ответом на эту долгосрочную тенденцию становится «серебряная экономика», так как люди старшего возраста и их покупательский потенциал всё чаще оказываются в центре внимания.
В 2025 году рынок «серебряной экономики» уже оценивался в $4,2 трлн, что составляло 25 % от расходов людей старше 60 лет, и далее будет расти на 7,6% в год с наибольшим спросом на продукты и услуги в сферах профилактики, долголетия, цифровых технологий и адаптированной инфраструктуры. Как яркий показатель, все больше компаний адаптирует продукты и услуги под потребности старшего поколения. Основные направления: профилактическая и телемедицина, продукты для продление активной жизни, реабилитационные программы, клубы по интересам и различные форматы lifelong learning (от англ. lifelong — «на протяжении жизни», learning — «обучение») — концепция непрерывного образования.
Параллельно меняется и само отношение в возрасту. По данным журнала Forbes и результатам осенней конференции КОЛАБ 2025, на смену привычному восприятию старения и соответствующих ограничений приходит интерес к концепции healthspan — продолжительность здоровой жизни без хронических заболеваний и ограничений — и joyspan — термин, который придумала геронтолог и автор книг про старение Керри Бернайт для описания периода жизни, когда человек по-настоящему счастлив.
Все эти понятия отражают более широкую трансформацию культуры. Активное старение или pro-aging сегодня становится желанной эстетикой и одним из ключевых глобальных трендов. Опрос, проведенный среди более чем 40 000 потребителей, показал, что в 2025 году доминировала тема долголетия — люди целенаправленно меняют привычки, связанные со здоровым образом жизни, чтобы улучшить свое физическое состояние и жить дольше.
Longevity — символ новой привилегированности?
За последние годы показатели статуса существенно изменились. После периода «невидимого богатства» (от англ. — stealth wealth) или тихой роскоши тот самый 1% сверхбогатых демонстрирует средства более креативными способами.
Директор по стратегическому прогнозированию британской консалтинговой компании The Future Laboratory Алекс Хокинс описывает этот сдвиг как переход к «трансформационной роскоши». В ее основе — внутренние изменения, которые человек получает в результате опыта. Вместо того чтобы стремиться к материальным благам, демонстрирующим богатство, потребители предметов роскоши ищут товары и впечатления, которые удовлетворяют более глубокие потребности и помогают жить полной жизнью», — подчеркивает Хокинс.
В условиях смены парадигмы, активное долголетие — эксклюзивный символ статуса. И тем самым желаемым ресурсом оказывается доступ к лучшим врачам и персонализированной медицине, учитывающей индивидуальные параметры и генетические предрасположенности пациента, а также посещение оздоровительных luxury-отелей с капельницами и МРТ сканами за десятки тысяч долларов. Сейчас в мире, где неопределенность стала нормой, в большинстве случаев роскошный максимум далеко не означает демонстративное потребление. Напротив — это своевременные инвестиции в ясность ума и физическую устойчивость.
Как поддержать когнитивное здоровье и продлить молодость
При всех стремлениях к ЗОЖ и долголетию реальность остается сложной. Глобальное благополучие, согласно подсчетам Global Wellness Institute, снижается «по многим направлениям». Кроме того, постоянный фон в повседневной жизни создает хронический стресс. В России его регулярно испытывают около 20% людей, в мире — более 40%. Причем это не абстрактное состояние усталости. Длительное напряжение отрицательно влияет на нейронную сеть мозга, иммунную систему и пищеварение, а в долгосрочной перспективе связано с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний, развитием рака и другими эпигенетическими (наследуемыми) изменениями.
Однако имеет значение и «неравенство» доступа к здоровой жизни. Не у каждого есть возможность ежедневно тратить часы на wellness-ритуалы и регулярно проходить дорогостоящие программы диагностики. В действительности забота о здоровье должна вписываться в плотный график и разные бюджеты. Чтобы поддержать здоровье мозга и наслаждаться полной жизнью в течение длительного периода, Дмитрий Искра рекомендует:
Биохилинг: слышать себя и ориентироваться на реакции организма. В основе навыка лежит сложный нейробиологический процесс — способность мозга к восприятию и анализу сигналов от органов и тканей организма (сердцебиение, дыхание, голод и др). Благодаря этому в сознании человека создается субъективная карта внутреннего состояния, которая помогает обнаружить даже небольшие изменения в работе организма и своевременно обращаться к врачу.
С возрастом, однако, сигналы от тела становятся слабее. И тогда поддержать когнитивные функции можно с помощью тренировок по оценке своих ощущений:
- методик осознанности и медитации;
- телесно-ориентированных практик (йоги, тай-чи, дыхательных упражнений);
- дневника наблюдений за мыслями, эмоциями и телесными ощущениями. Регулярно анализировать эти записи и на их основе определять свои истинные потребности, а не внешние ожидания.
В тех ситуациях, когда действия (еда, отдых, общение, нагрузка) согласованы с сигналами тела, снижается внутренний конфликт. А выбор оптимального занятия с учетом анализа телесных реакций приносит удовольствие и позволяет поддержать внутреннюю мотивацию. Кроме того, контроль эмоций повышает качество общения и способствует здоровой и глубокой социальной интеграции.
Качественно питаться. Головной мозг — крайне энергозатратный орган. Он составляет 2% от массы тела, но потребляет 20% всей энергии и кислорода. Для энергопроизводства ему постоянно нужны глюкоза, магний, витамины и масса других компонентов пищевого рациона. Хотя растительные продукты поддерживают здоровье сосудов, стимулируют синтез нейромедиаторов и очищают нейроны от вредных веществ, вместе с животными белками мы получаем некоторые вещества в гораздо больших количествах. Например, омега 3 жирные кислоты, которые в основном содержатся в жирной морской рыбе или витамин В12 в говяжьей печени и морепродуктах. Поэтому при веганстве лучше стараться включать продукты с этими ингредиентами.
Также для сохранения когнитивного здоровья важно достаточное потребление холина. Он содержится в яичных желтках и печени. Но если человек веган, тогда для пополнения запасов холина ему нужно есть много арахиса и брокколи. При этом в случае любой диеты дефицит холина наблюдается очень часто, поэтому при подозрении на когнитивное снижение можно использовать биодобавки. Особенно эффективны сочетания 500 мг холина с природным антиоксидантом гинкго билоба — они улучшают кровоток в мозге и борются с астенией (хронической усталостью).
Полезно и снижение калорийности пищи на 15-25% при сохранении необходимого перечня и количества питательных веществ. Важен нутритивно-плотный рацион: мало «пустых» калорий, максимум витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки на калорию. Доказано, что между контролируемым голоданием, поддержанием здорового веса и увеличением продолжительности жизни существует прямая причинно-следственная связь.
Развивать чувство любопытства. Стремление к новизне ускоряет синтез дофамина (мотивация), норадреналина (внимание) и ацетилхолина (память). А это, в свою очередь, укрепляет существующие и создает новые нейронные связи, повышает устойчивость мозга к возрастным повреждениям и создает функциональный резерв на случай болезни.
Но следует уйти от пассивного воспроизведения знаний (кроссворды) и осваивать принципиально новые навыки — например, изучать незнакомые языки, основы программирования, освоить музыкальный инструмент или как минимум выбирать новую дорогу на работу, чтобы заставить мозг выходить из «автопилота» и создать новые ментальные карты.
Адаптироваться к новому. В основе этой способности лежит когнитивная гибкость, то есть умение переключаться между задачами, правилами и стратегиями мышления в ответ на изменения среды. По сути, способность к адаптации замедляет когнитивное снижение и повышает устойчивость мозга к болезням. Однако с возрастом мозг становится менее пластичным. И тогда человек либо подчиняется обстоятельствам, либо выбирает адаптивный путь принятия перемен как вызова, что стимулирует нейропластичность, поддерживает социальные связи и потенцирует поиск новых смыслов.
Чтобы развить навык адаптивности, нужно:
- регулярно пробовать новое в быту;
- воспринимать неудачи и перемены не как провал, а как обратную связь и возможность к самосовершенствованию;
- тренировать наблюдение за меняющимися мыслями через медитацию и другие практики осознанности;
- обучаться новым сложным навыкам.
Строить прочные и длительные социальные связи. Знаменитое Гарвардское исследование развития взрослых, которое стартовало в 1938 году и продолжалось около 80 лет, однозначно показало, что качество близких отношений — это самый сильный предиктор счастья, здоровья и долголетия, включая сохранение ясного ума. Результаты других крупных исследований свидетельствуют о том, что у социально активных пожилых людей риск развития деменции ниже на 40-50% по сравнению с одинокими. А одиночество сегодня признано таким же значимым фактором риска для здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день.
При этом качество связей важнее их количества. Критически необходимо иметь надежную привязанность хотя бы к одному-двум близким людям. И определяющим является не столько объективное наличие контактов, сколько субъективное чувство включенности и поддержки.
