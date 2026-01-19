Как моржевать правильно и правда ли это очень полезно для иммунитета и сердца? Специальная подготовка нужна?

Айс-айс-бэби: всем, кто хочет освоить плавание в ледяной воде, наш ликбез по фактам. Как подготовиться к нырянию, чего делать точно не стоит и какой в этих ваннах смысл — рассказала Ирина Елисеева, терапевт клиники CMD Щукинская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Хочу прокачать тело, обязательно прыгать в прорубь?
Если вы хотите получить закаливающий эффект, начать можно и нужно с менее экстремальных методов (на них же можно и остановиться): контрастного душа, обливания прохладной водой, плавания в бассейне с постепенным понижением температуры. Ни один врач не будет настаивать на том, что обязательно нужно нырнуть у берегов Петропавловской крепости в январе. Но если вы все-таки решили попробовать, соблюдайте основные правила безопасности.
Во-первых, начните тренироваться хотя бы за несколько недель, выбрав один из указанных выше мягких способов (допустим, бассейна). Либо, если строите планы на год, то начните подготовку к холодному купанию с осеннего сезона. Здесь стоит отметить, что оптимальная температура воды для моржевания не ниже +4°C. Во-вторых, соберите компанию! Так, если кому-то станет нехорошо, помощь придет незамедлительно.
Заходите в воду только после небольшой разминки на берегу, но не вспотевшим. Начинайте погружение с ног, не прыгайте с головой, иначе есть риск спазма сосудов. И находитесь в волнах недолго: первые разы — 20-30 секунд, затем не более одной-двух минут. После выхода не проветривайтесь, а быстро оботритесь мягким полотенцем, оденьтесь и согрейтесь движением. Практикуйте моржевание не чаще двух-трех раз в неделю.
Как выбрать место для купания?
Четкого списка мест, отведенных для зимних купаний, в городе нет. Но это не значит, что нырять можно с любого берега и тем более не значит, что стоит выбирать «дикие» локации. Начинающим моржам гораздо логичнее «прибиться к стае», то есть вступить в комьюнити ныряльщиков, которые расскажут, где плавать точно надежно.
Одни из самых известных в Петербурге сообществ фанатов закаливания:
А опытных пловцов объединяет на соревнованиях Федерация зимнего плавания Санкт-Петербурга.
А в чем польза и риски?
К безусловно полезным эффектам ледяных ванн можно отнести:
- Укрепление естественных защитных функций организма — регулярное воздействие холода стимулирует иммунную систему. Исследования из Journal of Physiology показывают: закаливание на постоянной основе снижает частоту воспалительных процессов на 20-30%, повышает устойчивость к простудным заболеваниям.
- Улучшение кровообращения — кратковременный холод вызывает сужение, а затем расширение сосудов, что делает сильнее сердечно-сосудистую систему. Сердце становится выносливее — сосуды тренируются, давление стабилизируется.
- Выброс эндорфинов — приводит к улучшению настроения, повышению качества сна.
- Ускорение метаболизма и снижение веса — организм тратит больше энергии на то, чтобы согреться, плюс холод активизирует сжигание калорий.
Однако при отсутствии специальной подготовки у человека могут возникнуть и негативные последствия, такие как:
- Холодовой шок — опасная реакция при резком погружении (может спровоцировать спазм сосудов, скачок давления; есть риск потери сознания, нарушений сердечного ритма).
- Обострение хронических заболеваний — особенно сердечно-сосудистых (гипертонии, ишемии), астмы, болезней почек, щитовидной железы. У больных атеросклерозом риск инфаркта растет в разы: ледяная вода сжимает артерии, прерывая кровоток. Встречаются случаи обострения и развития циститов и пиелонефритов. Также могут проявиться заболевания женской половой системы.
- Общее переохлаждение организма — при слишком длительном нахождении в воде.
- Травмы – вход в воду, например, в прорубь, может быть скользким. Нужно проявлять осторожность, и, лучше погружаться только в проверенных местах и под контролем спасателей. Часто во время зимних купаний участники процесса употребляют горячительный напитки, собирается толпа, вход и нахождение в воде происходит хаотично, что тоже небезопасно.
- Психологический вред — паника в холодной воде. Может привести к фобии или утоплению.
Моржевание может быть полезным при грамотном подходе, но это не универсальное оздоровительное средство. Напоминаем, что перед тем, как освоить эту практику, нужно проконсультироваться с врачом. Особенно если есть хронические заболевания.
