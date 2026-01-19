Как моржевать правильно и правда ли это очень полезно для иммунитета и сердца? Специальная подготовка нужна?

Хочу прокачать тело, обязательно прыгать в прорубь?

Если вы хотите получить закаливающий эффект, начать можно и нужно с менее экстремальных методов (на них же можно и остановиться): контрастного душа, обливания прохладной водой, плавания в бассейне с постепенным понижением температуры. Ни один врач не будет настаивать на том, что обязательно нужно нырнуть у берегов Петропавловской крепости в январе. Но если вы все-таки решили попробовать, соблюдайте основные правила безопасности.

Во-первых, начните тренироваться хотя бы за несколько недель, выбрав один из указанных выше мягких способов (допустим, бассейна). Либо, если строите планы на год, то начните подготовку к холодному купанию с осеннего сезона. Здесь стоит отметить, что оптимальная температура воды для моржевания не ниже +4°C. Во-вторых, соберите компанию! Так, если кому-то станет нехорошо, помощь придет незамедлительно.

Заходите в воду только после небольшой разминки на берегу, но не вспотевшим. Начинайте погружение с ног, не прыгайте с головой, иначе есть риск спазма сосудов. И находитесь в волнах недолго: первые разы — 20-30 секунд, затем не более одной-двух минут. После выхода не проветривайтесь, а быстро оботритесь мягким полотенцем, оденьтесь и согрейтесь движением. Практикуйте моржевание не чаще двух-трех раз в неделю.

Чтобы быть уверенным в своем здоровье и безопасности, не лишним будет пройти предварительный чек-ап: измерить показатели давления, сдать общий анализ крови, сделать ЭКГ.

Как выбрать место для купания?

Четкого списка мест, отведенных для зимних купаний, в городе нет. Но это не значит, что нырять можно с любого берега и тем более не значит, что стоит выбирать «дикие» локации. Начинающим моржам гораздо логичнее «прибиться к стае», то есть вступить в комьюнити ныряльщиков, которые расскажут, где плавать точно надежно.

Одни из самых известных в Петербурге сообществ фанатов закаливания:

А опытных пловцов объединяет на соревнованиях Федерация зимнего плавания Санкт-Петербурга.