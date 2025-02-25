Личный опыт: почему я стал моржом и как это помогло снизить стресс и справиться с эмоциональными качелями

Нырнем в тему с головой сразу. Давно моржуешь?

Только полгода. Сначала начал регулярно принимать контрастный душ, а в октябре 2024-го впервые попробовал погружение.

В какую погоду выходишь на водные процедуры?

Хоть -16, хоть -20. И в дождь, и в снег. Это меня не останавливает.

Такие жертвы явно чего-то стоят. Что тебе дает эта практика?

Много сил! Погружение в холодную в воду в нескольких аспектах влияет на наш организм. Первое, «вымывается» весь кортизол (стресс!), и вырабатывается очень много эндорфинов (счастья!). То есть какое бы ни было с утра настроение, после моржевания оно всегда будет хорошим, причем на протяжении всего дня.

Второе, когда мы окунаемся на долгое время (я сижу 4-8 минут, но хочу довести до 10-15!), тело промерзает, и кровь от всех конечностей устремляется к нашим внутренним органам. Это защитный механизм организма, и он насыщает, грубо говоря, кровью все органы, что приводит к очищению и ускорению регенерации. Третье, когда мы выходим из холодной воды, у нас поднимается температура — достигает 40,5 градусов на короткий промежуток времени. Соответственно, все микробы и какие-то болезнетворные организмы просто не выживают при такой жаре. За полгода года моржевания я серьезно не болел ни разу. Однажды в начале января начало першить горло, появился кашель, но я продолжил моржевать, сократив время в воде до 2-3 минут И через три дня все прошло (но трюк не повторять, если чувствуете себя нехорошо!).

А что насчет ментального состояния?

Просто отлично. Раньше страдал от скачков настроения, сам себя катал на эмоциональных качелях, а теперь стал очень уравновешенным и доволен этим.