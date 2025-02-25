Личный опыт: почему я стал моржом и как это помогло снизить стресс и справиться с эмоциональными качелями

Наш спорт-слон! Точнее, «морж»! Специально по просьбе редакции Собака.ru наш друг, фотограф и видеограф Илья Плюснин поделился своим (уже полугодовым!) опытом окунания в ледяные воды Финского залива и советами молодым «моржам». Зафиксировали, как дышать, тренироваться и что положить с собой в сумку, кроме полотенца.
«Петербургский курорт»
8 февраля, Петровская набережная
Нырнем в тему с головой сразу. Давно моржуешь?
Только полгода. Сначала начал регулярно принимать контрастный душ, а в октябре 2024-го впервые попробовал погружение.
В какую погоду выходишь на водные процедуры?
Хоть -16, хоть -20. И в дождь, и в снег. Это меня не останавливает.
Такие жертвы явно чего-то стоят. Что тебе дает эта практика?
Много сил! Погружение в холодную в воду в нескольких аспектах влияет на наш организм. Первое, «вымывается» весь кортизол (стресс!), и вырабатывается очень много эндорфинов (счастья!). То есть какое бы ни было с утра настроение, после моржевания оно всегда будет хорошим, причем на протяжении всего дня.
Второе, когда мы окунаемся на долгое время (я сижу 4-8 минут, но хочу довести до 10-15!), тело промерзает, и кровь от всех конечностей устремляется к нашим внутренним органам. Это защитный механизм организма, и он насыщает, грубо говоря, кровью все органы, что приводит к очищению и ускорению регенерации. Третье, когда мы выходим из холодной воды, у нас поднимается температура — достигает 40,5 градусов на короткий промежуток времени. Соответственно, все микробы и какие-то болезнетворные организмы просто не выживают при такой жаре. За полгода года моржевания я серьезно не болел ни разу. Однажды в начале января начало першить горло, появился кашель, но я продолжил моржевать, сократив время в воде до 2-3 минут И через три дня все прошло (но трюк не повторять, если чувствуете себя нехорошо!).
А что насчет ментального состояния?
Просто отлично. Раньше страдал от скачков настроения, сам себя катал на эмоциональных качелях, а теперь стал очень уравновешенным и доволен этим.
Что сподвигло заняться моржеванием?
Меня вдохновил мой друг, который рассказал о том, что моржует. Но волею судеб он почему-то заболел именно в тот день, когда мы с ним договорились окунуться. Поэтому пришлось ехать одному.
Удачный первый опыт? Или мозг предпочел все стереть?
Он запомнился по всех пунктам. Во-первых, я проспал, встал в 8 утра, хотя веду свой собственный челлендж более ранних подъемов. Во-вторых, это было солнечное утро в конце октября (радость петербуржца). В общем, я решил, что лучшего дня для моржевания быть не может, надел беговую форму, взял с собой сумку с полотенцем и сухими вещами и отправился к месту заныривания на Петровской набережной. Добежал, просто залез в воду, окунулся, вылез. Это было потрясающе. Невероятные, необъяснимые ощущения.
Ты консультировался с врачом перед тем, как начать моржевать?
Нет. Но давай подчеркнем, что, конечно, по-хорошему лучше это сделать перед началом моржевания, потому что организм может по-разному отреагировать на выход из зоны комфорта. У меня, к счастью, все хорошо. Но я в любом случае сделаю чекап, так как много занимаюсь спортом, бегаю и катаюсь на велосипеде (и хочу даже в этом году пройти минимальную дистанцию в триатлоне!). Так что весной пойду к спортивному кардиологу, сдам все анализы, чтобы точно быть спокойным.
Как думаешь, к моржеванию надо быть готовым не только физически, но и психологически?
Я думаю, моржевание учит быть ментально сильнее — это цель, а не критерий. Когда ты приезжаешь к месту, где будешь окунаться, ты тепло одет, тебе комфортно. И вот самое сложное — раздеться и залезть в воду. Этот барьер как раз нужно научиться проходить. Лично мне было очень сложно психологически первые две недели, но меня это сильно закалило.
А если мы говорим не о страхе холодной воды (к температуре и окунанию привыкаешь), а о страхе воды в принципе, это совсем иное. Здесь лучше проработать боязнь до моржевания, а в первые разы приезжать купаться с друзьями, так будет легче.
Какой топ советов ты бы выписал «моржам»-новичкам?
Про консультацию с врачом говорили, но я повторю. Проконсультируйтесь!
Далее. Тренируйтесь: начните с контрастного душа. Встаем под горячий душ на минуту, а затем на 20 секунд включаем холодную воду. И так с каждым днем мы уменьшаем количество времени, проведенное в горячей воде, и увеличиваем период в холодной. Когда получается выдержать полторы минуты — можно планировать первое окунание. Но будьте готовы, что это не то же самое, что и ледяная душевая струя (особенно с напором в нашем Центральном районе!). Холодная вода равномерно и одновременно окружит со всех сторон.
Перед погружением выполняйте гимнастику. Сделайте 20-30 приседаний, потому что ноги — это главный насос лимфы в теле (помним, что ледяное купание перезапускает кровь по всем органам, а значит, кровь не должна нигде задержаться!). И еще обязательны несколько вращений руками, чтобы не было никаких спазмов, и вы могли легко выплыть и затем вылезти из воды.
Возьмите с собой полотенце, тапочки, сухое нижнее белье. Если мы говорим про долгое пребывание в воде, то можно купить неопреновые шорты, перчатки и носки, чтобы сохранить тепло в конечностях (они мерзнут быстро из-за оттока крови).
Всегда (!) заходите в воду на глубоком выдохе. Но обильно не дышите, чтобы не гонять кровь и не замерзать еще сильнее. Дыхание должно быть ровным: медленный вдох — медленный выдох. Есть такой экстремал Вим Хоф, рекордсмен по нахождению в ледяной воде (4 часа!), феномен, поднявшийся на Эверест в одних шортах и ботинках, — можно изучить его технику дыхания, очень полезная штука.
Не окунайтесь с головой. «Проморозить» мышцы тела и усилить регенерацию и детоксикацию — это одно, но голова — особый орган, на который холодное купание может воздействовать негативно (сосуды, питающие мозг, лучше не застужать). Я всегда сижу в шапке.
Зовите друзей и единомышленников. Я бы даже сказал, что лучше всегда ездить в компании на случай, если одному из вас понадобится помощь.
Не ныряйте в непроверенных местах. Течение в Неве очень сильное, до 12 км/час, не рискуйте.
Не собираешься в моржовый туризм?
Четких планов нет, но я хочу поплавать в Ладожском озере, в Байкале, посидеть в каком-нибудь горном озере, к примеру, на Кавказе. Там суперклассные виды.
Если вдруг попадется статья про живописные локации для моржевания, думаю, что поеду! Потому что когда ты сидишь в холодной воде, ты переключаешься на все, что происходит вокруг. И мир играет совершенно другими красками.
Текст: Дарья Скаянская
Редакция напоминает, что спортивные практики имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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