Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

Поделиться:

Биохакеры сходят с ума по тесту на «возраст органов»! Как его сдать? Правда, помогает обмануть старение? Какие молекулы изучаются? Это замена ДНК-анализа?

Новое велнес-увлечение — анализ крови на маркеры, которые выдают ускоренный эйджинг. Всего можно проверить 11 органов и систем! Как это исследование помогает составить стратегию долголетия (и помогает ли), в чем отличие от генетической диагностики и как сделать так, чтобы мозг, кишечник и другие ткани стали моложе и работоспособнее? Спросили у биолога-генетика и медика.

Rawpixel.com

Что такое эйджинг-исследование или тест на «возраст органов»?

«Идея измерять "биологический возраст" тела по анализу крови — перспективное направление молекулярной медицины. Это связано с протеомикой — изучением белков, их концентрации и модификаций. В отличие от ДНК-тестов, которые показывают наследственные риски, протеомные анализы отражают текущее состояние организма», — говорит Андрей Аленичев, к. м. н., зам. главного врача по научной работе, врач-дерматовенеролог, косметолог Клинического института эстетической медицины.

Интерес вызывают белки внеклеточного матрикса (эластин, коллаген и их ферменты), участвующие в старении тканей — потере эластичности сосудов и возрастных изменениях кожи. Также важны циркулирующие белки, связанные с воспалением.

«На данный момент есть лишь предварительные работы и небольшие клинические исследования, показывающие связь между профилем белков и биологическим возрастом или вероятностью возраст-ассоциированных заболеваний. В крупных проектах вроде UK Biobank и INTERVAL study изучают протеомные маркеры, связанные с продолжительностью жизни и  болезнями сердца, деменцией и почечной недостаточностью», — добавляет Аленичев.

Что именно показывает анализ?

Екатерина Сурикова, к.б.н., руководитель научных коммуникаций Genotek, расшифровывает: «Протеомный анализ отражает степень износа тканей и позволяет определить их функциональное состояние, выявить признаки преждевременного старения или наоборот оценить хорошее сохранение функций даже в пожилом возрасте. Исследователи выявили белковые "подписи" для сердца, жировой ткани, легких, иммунной системы, почек, печени, мышц, поджелудочной железы, головного мозга, сосудов и кишечника. Измеряя содержание определенных белков в образце крови, можно оценить биологический возраст этих органов».

Этот тест как бы вычисляет категорию пациентов, у которых органы стареют быстрее, чем ожидалось, что потенциально указывает на более явную угрозу эйдж-заболеваний. Например, исследование показало, что у людей с ускоренным старением сердца риск сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у людей с нормально стареющим сердцем. А при «более старом» мозге вероятность снижения когнитивных способностей в течение пяти лет в 1,8 раза выше, чем при «более молодом» мозге.

  • Пока нет одобренных международными регуляторами (FDA, EMA) стандартных эйджинг-анализов.
  • Такие протеомные профили — это исследовательский инструмент, а не полноценная диагностика.
  • Методики требуют подтверждения на больших выборках и в долгосрочных наблюдениях.

В целом, протеомные тесты — это научно обоснованное, но пока экспериментальное направление, не входящее в стандарты медицинской практики. Пользоваться такой диагностикой не воспрещается, но следует понимать ее ограничения и не воспринимать как окончательное заключение врача.

Anton Vierietin

То есть мы стареем неравномерно?

«Действительно, как и в автомобиле или другом сложном механизме, скорость износа отдельных частей нашего тела варьирует. Ученые из Стэнфордского университета провели исследование с участием 5678 человек и выяснили следующее: разные части тела стареют неодинаково быстро», — рассказывает Екатерина Суркова, руководитель научных коммуникаций Genotek. Если какой-то сердце, почки, печень, селезенка значительно старше по биологическим показателям, чем аналогичные органы у ровесников, то вероятность дебюта болезней именно этой системы заметно возрастает. Исследование показало, что примерно каждый пятый человек старше 50 лет имеет хотя бы один орган, который взрослеет намного быстрее обычного.

В чем отличие эйджинг- от ДНК-теста и почему это не равнозначная замена?

Эти исследования служат своим целям и предоставляют различную информацию о состоянии человека. Биологический возраст отдельных органов зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание, экологические условия проживания и общее состояние здоровья.

Как объясняет Екатерина Сурикова, эйджинг-исследование обычно проводят тогда, когда изменение белковых маркеров становится заметно в крови, то есть примерно после 40 лет. Результаты помогают врачу подобрать индивидуальный подход к лечению определенной системы тела, основываясь на текущих физиологических показателях.

Но многие заболевания начинаются задолго до этого возраста и для них есть клинические рекомендации по ранней профилактике. И вот для этого необходим ДНК-тест на генетические предрасположенности к заболеваниям. Его можно делать в любое время, результаты актуальны всю жизнь. Генетический анализ используется для долгосрочного планирования шагов по снижению риска патологий, подбора подходящей диеты, физических нагрузок и лекарств, учитывая врожденные характеристики. 

Чем раньше изменить свой образ жизни (восемь часов сна! личная норма чистой воды! 150 минут интенсивных тренировок в неделю!), наладить питание (средиземноморская диета и никаких голоданий), поддерживать нормальный вес (калькулятор индекса массы тела в помощь), тем больше шансов, что тест на возраст органов после 40 лет покажет соответствующие вашему возрасту или даже более молодые показатели.

Нельзя предупредить все болезни сразу. ДНК-расшифровка показывает ваши слабые места, на которые стоит обратить пристальное внимание. Она и эйджинг-исследование могут работать вместе, дополнять друг друга, обеспечивая комплексный подход к управляемому долголетию.
Anton Vierietin

Как оценить старение кожи?

На данный момент нет одобренных анализов крови для оценки «возраста кожи» или уровня коллагена в клинической практике. «Есть отдельные исследования, показывающие связь циркулирующих белков внеклеточного матрикса (например, фрагментов коллагена или матриксных металлопротеиназ) с возрастными изменениями кожи, — уточняет врач-дерматовенеролог, косметолог, к.м.н. Андрей Аленичев, — но эти данные пока предварительные и не вошли в стандарты». Протеомные тесты в этой области остаются пока только научно-исследовательским инструментом.

Какие есть доказательные генетические исследования, которые показывают функцию и возраст важнейших органов: сердца, мозга, печени, почек?

Наша молекула ДНК не меняется с течением возраста. «Поэтому "генетика" делается один раз и на всю жизнь, — фиксирует кандидат биологических наук Екатерина Суркова, — Если в ДНК есть определенное изменение, которое повышает шанс развития некого заболевания, то до определенного возраста этот риск не проявляется. Но потом под влиянием образа жизни и неблагоприятных условий опасность может начать нарастать».

В результатах есть временная шкала, которая показывает индивидуальное увеличение наследственных багов с возрастом.

Какие маркеры точно стоит держать на пульсе?

Нет универсальных подходов к здоровью. В этом и смысл персонализированной медицины и ДНК-анализов. Генетический тест показывает ваши персональные риски. По итогам доктор составляет стратегию, за какими показателями человеку необходимо следить с возрастом. У одного — это уровень глюкозы в крови, поскольку в семейной истории был сахарный диабет 2 типа, у другого — уровень холестерина, поскольку аларм-значок стоит напротив сердечно-сосудистых заболеваний. ДНК-расшифровка покажет индивидуальную картину, и ее имеет смысл в дальнейшем использовать для селективных чекапов конкретных органов.

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: