Биохакеры сходят с ума по тесту на «возраст органов»! Как его сдать? Правда, помогает обмануть старение? Какие молекулы изучаются? Это замена ДНК-анализа?

Что такое эйджинг-исследование или тест на «возраст органов»?

«Идея измерять "биологический возраст" тела по анализу крови — перспективное направление молекулярной медицины. Это связано с протеомикой — изучением белков, их концентрации и модификаций. В отличие от ДНК-тестов, которые показывают наследственные риски, протеомные анализы отражают текущее состояние организма», — говорит Андрей Аленичев, к. м. н., зам. главного врача по научной работе, врач-дерматовенеролог, косметолог Клинического института эстетической медицины.

Интерес вызывают белки внеклеточного матрикса (эластин, коллаген и их ферменты), участвующие в старении тканей — потере эластичности сосудов и возрастных изменениях кожи. Также важны циркулирующие белки, связанные с воспалением.

«На данный момент есть лишь предварительные работы и небольшие клинические исследования, показывающие связь между профилем белков и биологическим возрастом или вероятностью возраст-ассоциированных заболеваний. В крупных проектах вроде UK Biobank и INTERVAL study изучают протеомные маркеры, связанные с продолжительностью жизни и болезнями сердца, деменцией и почечной недостаточностью», — добавляет Аленичев.

Что именно показывает анализ?

Екатерина Сурикова, к.б.н., руководитель научных коммуникаций Genotek, расшифровывает: «Протеомный анализ отражает степень износа тканей и позволяет определить их функциональное состояние, выявить признаки преждевременного старения или наоборот оценить хорошее сохранение функций даже в пожилом возрасте. Исследователи выявили белковые "подписи" для сердца, жировой ткани, легких, иммунной системы, почек, печени, мышц, поджелудочной железы, головного мозга, сосудов и кишечника. Измеряя содержание определенных белков в образце крови, можно оценить биологический возраст этих органов».

Этот тест как бы вычисляет категорию пациентов, у которых органы стареют быстрее, чем ожидалось, что потенциально указывает на более явную угрозу эйдж-заболеваний. Например, исследование показало, что у людей с ускоренным старением сердца риск сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у людей с нормально стареющим сердцем. А при «более старом» мозге вероятность снижения когнитивных способностей в течение пяти лет в 1,8 раза выше, чем при «более молодом» мозге.

Пока нет одобренных международными регуляторами (FDA, EMA) стандартных эйджинг-анализов.

Такие протеомные профили — это исследовательский инструмент, а не полноценная диагностика.

Методики требуют подтверждения на больших выборках и в долгосрочных наблюдениях.

В целом, протеомные тесты — это научно обоснованное, но пока экспериментальное направление, не входящее в стандарты медицинской практики. Пользоваться такой диагностикой не воспрещается, но следует понимать ее ограничения и не воспринимать как окончательное заключение врача.