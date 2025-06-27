Биохакеры сходят с ума по тесту на «возраст органов»! Как его сдать? Правда, помогает обмануть старение? Какие молекулы изучаются? Это замена ДНК-анализа?

Новое велнес-увлечение — анализ крови на маркеры, которые выдают ускоренный эйджинг. Всего можно проверить 11 органов и систем! Как это исследование помогает составить стратегию долголетия (и помогает ли), в чем отличие от генетической диагностики и как сделать так, чтобы мозг, кишечник и другие ткани стали моложе и работоспособнее? Спросили у биолога-генетика и медика.
Что такое эйджинг-исследование или тест на «возраст органов»?
«Идея измерять "биологический возраст" тела по анализу крови — перспективное направление молекулярной медицины. Это связано с протеомикой — изучением белков, их концентрации и модификаций. В отличие от ДНК-тестов, которые показывают наследственные риски, протеомные анализы отражают текущее состояние организма», — говорит Андрей Аленичев, к. м. н., зам. главного врача по научной работе, врач-дерматовенеролог, косметолог Клинического института эстетической медицины.
Интерес вызывают белки внеклеточного матрикса (эластин, коллаген и их ферменты), участвующие в старении тканей — потере эластичности сосудов и возрастных изменениях кожи. Также важны циркулирующие белки, связанные с воспалением.
«На данный момент есть лишь предварительные работы и небольшие клинические исследования, показывающие связь между профилем белков и биологическим возрастом или вероятностью возраст-ассоциированных заболеваний. В крупных проектах вроде UK Biobank и INTERVAL study изучают протеомные маркеры, связанные с продолжительностью жизни и болезнями сердца, деменцией и почечной недостаточностью», — добавляет Аленичев.
Что именно показывает анализ?
Екатерина Сурикова, к.б.н., руководитель научных коммуникаций Genotek, расшифровывает: «Протеомный анализ отражает степень износа тканей и позволяет определить их функциональное состояние, выявить признаки преждевременного старения или наоборот оценить хорошее сохранение функций даже в пожилом возрасте. Исследователи выявили белковые "подписи" для сердца, жировой ткани, легких, иммунной системы, почек, печени, мышц, поджелудочной железы, головного мозга, сосудов и кишечника. Измеряя содержание определенных белков в образце крови, можно оценить биологический возраст этих органов».
Этот тест как бы вычисляет категорию пациентов, у которых органы стареют быстрее, чем ожидалось, что потенциально указывает на более явную угрозу эйдж-заболеваний. Например, исследование показало, что у людей с ускоренным старением сердца риск сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у людей с нормально стареющим сердцем. А при «более старом» мозге вероятность снижения когнитивных способностей в течение пяти лет в 1,8 раза выше, чем при «более молодом» мозге.
- Пока нет одобренных международными регуляторами (FDA, EMA) стандартных эйджинг-анализов.
- Такие протеомные профили — это исследовательский инструмент, а не полноценная диагностика.
- Методики требуют подтверждения на больших выборках и в долгосрочных наблюдениях.
В целом, протеомные тесты — это научно обоснованное, но пока экспериментальное направление, не входящее в стандарты медицинской практики. Пользоваться такой диагностикой не воспрещается, но следует понимать ее ограничения и не воспринимать как окончательное заключение врача.
То есть мы стареем неравномерно?
«Действительно, как и в автомобиле или другом сложном механизме, скорость износа отдельных частей нашего тела варьирует. Ученые из Стэнфордского университета провели исследование с участием 5678 человек и выяснили следующее: разные части тела стареют неодинаково быстро», — рассказывает Екатерина Суркова, руководитель научных коммуникаций Genotek. Если какой-то сердце, почки, печень, селезенка значительно старше по биологическим показателям, чем аналогичные органы у ровесников, то вероятность дебюта болезней именно этой системы заметно возрастает. Исследование показало, что примерно каждый пятый человек старше 50 лет имеет хотя бы один орган, который взрослеет намного быстрее обычного.
В чем отличие эйджинг- от ДНК-теста и почему это не равнозначная замена?
Эти исследования служат своим целям и предоставляют различную информацию о состоянии человека. Биологический возраст отдельных органов зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание, экологические условия проживания и общее состояние здоровья.
Как объясняет Екатерина Сурикова, эйджинг-исследование обычно проводят тогда, когда изменение белковых маркеров становится заметно в крови, то есть примерно после 40 лет. Результаты помогают врачу подобрать индивидуальный подход к лечению определенной системы тела, основываясь на текущих физиологических показателях.
Но многие заболевания начинаются задолго до этого возраста и для них есть клинические рекомендации по ранней профилактике. И вот для этого необходим ДНК-тест на генетические предрасположенности к заболеваниям. Его можно делать в любое время, результаты актуальны всю жизнь. Генетический анализ используется для долгосрочного планирования шагов по снижению риска патологий, подбора подходящей диеты, физических нагрузок и лекарств, учитывая врожденные характеристики.
Чем раньше изменить свой образ жизни (восемь часов сна! личная норма чистой воды! 150 минут интенсивных тренировок в неделю!), наладить питание (средиземноморская диета и никаких голоданий), поддерживать нормальный вес (калькулятор индекса массы тела в помощь), тем больше шансов, что тест на возраст органов после 40 лет покажет соответствующие вашему возрасту или даже более молодые показатели.
Как оценить старение кожи?
На данный момент нет одобренных анализов крови для оценки «возраста кожи» или уровня коллагена в клинической практике. «Есть отдельные исследования, показывающие связь циркулирующих белков внеклеточного матрикса (например, фрагментов коллагена или матриксных металлопротеиназ) с возрастными изменениями кожи, — уточняет врач-дерматовенеролог, косметолог, к.м.н. Андрей Аленичев, — но эти данные пока предварительные и не вошли в стандарты». Протеомные тесты в этой области остаются пока только научно-исследовательским инструментом.
Какие есть доказательные генетические исследования, которые показывают функцию и возраст важнейших органов: сердца, мозга, печени, почек?
Наша молекула ДНК не меняется с течением возраста. «Поэтому "генетика" делается один раз и на всю жизнь, — фиксирует кандидат биологических наук Екатерина Суркова, — Если в ДНК есть определенное изменение, которое повышает шанс развития некого заболевания, то до определенного возраста этот риск не проявляется. Но потом под влиянием образа жизни и неблагоприятных условий опасность может начать нарастать».
Какие маркеры точно стоит держать на пульсе?
Нет универсальных подходов к здоровью. В этом и смысл персонализированной медицины и ДНК-анализов. Генетический тест показывает ваши персональные риски. По итогам доктор составляет стратегию, за какими показателями человеку необходимо следить с возрастом. У одного — это уровень глюкозы в крови, поскольку в семейной истории был сахарный диабет 2 типа, у другого — уровень холестерина, поскольку аларм-значок стоит напротив сердечно-сосудистых заболеваний. ДНК-расшифровка покажет индивидуальную картину, и ее имеет смысл в дальнейшем использовать для селективных чекапов конкретных органов.
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