Новый тренд — суперэйджинг (управляемое долголетие)! Что включить в свою рутину сейчас, чтобы в 70 чувствовать себя на 25?

Знакомьтесь, бегунья Дженни Райс (Jeannie Rice), она завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира среди «ветеранов» (спортсменов старше 35 лет) в 2024 году, участвуя в забегах от 800 метров до полумарафона, и установила множество рекордов! Ей 77 лет, но показатели эффективности сердечной и дыхательной систем и выносливости у нее, как у 25-летней женщины. Вот он, идеальный пример суперэйджинга — образа жизни, начатого в молодости, который позволяет сохранить классную форму на многие годы. Хотим так же — делимся пересказом статьи The Washington Post о том, что именно Дженни практикует на регулярной основе, чтобы не стареть.
Как все началось
В молодости Райс занималась только корейскими танцами, а джоггинг начала в 35 лет, изначально преследуя одну цель — сбросить вес. «Я решила, что если буду преодолевать по кварталу, то сразу сброшу минимум два килограмма, — сказала она. — Я пробегала всего полтора-три километра за раз. У меня даже не было профессиональных кроссовок».
Затем она решила поучаствовать в нескольких гонках ради забавы и выиграла их, а год спустя выступила на своем первом марафоне в Кливленде без каких-либо серьезных тренировок — финишировала за 3 часа 45 минут — и подумала, что, вероятно, могла бы улучшить свой результат. Через шесть месяцев на своих вторых соревнованиях она пробежала дистанцию за 3 часа 16 минут (опередила сама себя на 29 минут!). Так Дженни пристрастилась к бегу.
В 69 лет она установила лучший в Америке результат в забеге на 65-69 метров в Колумбусе. В 2024-м новый мировой рекорд — лондонский марафон за 3 часа 33 минуты 27 секунд!
А в апреле 2025-го на своей 134-й гонке в Бостоне преодолела всю трассу за 4 часа 27 минут 17 секунд (неофициальные данные). Для Дженни это весьма медленно, но тем не менее она заняла первое место в возрастной группе женщин от 75 до 79 лет.
Разумеется, научное медицинское сообщество заинтересовалось ее кейсом. Как можно оставаться в такой хорошей физической форме с возрастом независимо от природных способностей и снижения физической активности, которое часто наблюдается у пожилых людей?
В чем феномен Дженни Райс?
Дженни в прямом смысле стала главным объектом исследования, результаты которого опубликовал один из самых авторитетных журналов по физиологии в мире — Journal of Applied Physiology. Ученые Маастрихтского университета (Нидерланды) Bas Van Hooren и Zoi Balamouti и аспирантка университета Лафборо (Великобритания) Michele Zanini проводили многочисленные тесты, в частности оценивали максимальное потребление кислорода, частоту сердечных сокращений, архитектуру тела и биомеханику бега Райс. И вот, что выяснили.
Рост Райс 157 сантиметров, а вес — 43 килограмма (процентное содержание жира 13,7%!). Мышечная структура нормальная, никаких сверхъестественных особенностей. Физиология Дженни уникальна, поскольку максимальное потребление кислорода (VO2 max) — показатель, отражающий аэробную подготовку и выносливость, — соответствует уровню 25-летней женщины. Это свидетельствует о «выдающейся» сердечно-сосудистой силе. Для сравнения: VO2 max у большинства нетренированных женщин в возрасте от 70 до 79 лет обычно на 45–65% ниже, чем у Райс.
Дело в генетике или нет?
Профессор Van Hooren отметил, что Дженни может быть генетически предрасположена к высокому VO2 max и впечатляющей сердечно-сосудистой эффективности. Но только этого недостаточно. В рутине Дженни есть и другие факторы, помогающие ей контролировать свое долголетие.
Регулярные тренировки. Райс пробегает 80,5 километров в неделю (или 113-120 километров, когда готовится к марафону), устраивая себе один выходной. Также она выполняет упражнения с легкими гантелями, чтобы укрепить верхнюю часть тела, три раза в неделю.
Сбалансированность нагрузок и отдыха. За всю карьеру марафонца Дженни ни разу не получала травмы от чрезмерных нагрузок. Потому что она не истощала ими свое тело (вспомним Майю Михайловну Плисецкую: «Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги»).
Здоровая диета. В меню Райс много салатов, свежих овощей, рис, рыбы и орехов. Иногда она позволяет себе сыр, который очень любит. А вот жареная пища и сладости исключены.
Любовь к спорту. Жить долго и счастливо, заставляя себя заниматься той нагрузкой, к которой душа не лежит — путь в никуда. Дженни получает удовольствие именно от бега, поэтому систематически тренироваться ей легко.
Насыщенная жизнь. Концентрация на беге как единственной цели явно не пойдет на пользу ментальному здоровью. Райс признается, что она любит танцы (но никаких па за неделю до важных соревнований!).
Дженни начала заниматься спортом в расцвете сил! А если стартовать в более элегантные годы, то стать атлетом не получится?
Вовсе нет. И история Дженни как раз может стать вдохновением для тех, кто хочет войти в свою фитнес-эру, но боится, что уже поздно.
«Занятия спортом в любом возрасте приносят множество преимуществ, — утверждает врач-терапевт Роман Высоких. — Еще Аристотель говорил, что "Движение — это жизнь, а жизнь — это движение"».
Роман отмечает, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, чаще болеют и в среднем живут меньше, чем те, кто много двигается и занимается атлетикой. Способность к интенсивным тренировкам с годами уменьшается, но именно в пожилом возрасте очень важно сохранять активность, поскольку отсутствие физических нагрузок ускоряет процессы старения организма и усугубляет течение многих заболеваний, характерных для преклонных лет.
Во-первых, замечает собеседник редакции Собака.ru, физактивность помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и вестибулярного аппарата, что снижает риск падений и травм.
Во-вторых, регулярные тренировки способствуют гармонизации психоэмоционального состояния, увеличивая уровень дофамина, что еще помогает снизить уровень стресса и депрессивных проявлений. Также упражнения стимулируют выработку коллагена, а это позитивно влияет на состояние кожи и суставов.
В-третьих, улучшаются память и координация движений, а соответственно, тренирующиеся люди становятся более самостоятельными и уверенными в своих силах.
Роман Высоких
врач-терапевт «ИНВИТРО Северо-Запад»
«Важно отметить, что во время тренировок происходят мышечные микроповреждения. Процесс восстановления микротравм характеризуется увеличением мускулатуры, тем самым объясняется рост мышц. Регенерация поврежденных волокон запускается через три часа после завершения силовых тренировок. Само заживление микротравм может длиться до 48 часов. Поэтому для роста мышц необходима регулярность тренировок».
Начинать никогда не поздно, но все-таки, чем раньше в расписании человека появляются занятия физкультурой: от плавания и йоги до барре и гольфа, тем лучше — это закладывает основы здорового образа жизни. Спорт, ставший неотъемлемой частью рутины еще в детстве, способствует развитию мышечной массы, укреплению костей и активизации обмена веществ. Кроме того, он формирует привычку к физической активности, что помогает сохранить здоровье и активность на протяжении всей жизни. А также положительно влияет на мозг, оптимизируя когнитивные функции и замедляя возрастные изменения, что особенно полезно для поддержания умственной активности хоть в 25, хоть в 70 лет, подытоживает Высоких.
Редакция напоминает, что физические нагрузки имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)