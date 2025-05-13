Новый тренд — суперэйджинг (управляемое долголетие)! Что включить в свою рутину сейчас, чтобы в 70 чувствовать себя на 25?

Как все началось

В молодости Райс занималась только корейскими танцами, а джоггинг начала в 35 лет, изначально преследуя одну цель — сбросить вес. «Я решила, что если буду преодолевать по кварталу, то сразу сброшу минимум два килограмма, — сказала она. — Я пробегала всего полтора-три километра за раз. У меня даже не было профессиональных кроссовок».

Затем она решила поучаствовать в нескольких гонках ради забавы и выиграла их, а год спустя выступила на своем первом марафоне в Кливленде без каких-либо серьезных тренировок — финишировала за 3 часа 45 минут — и подумала, что, вероятно, могла бы улучшить свой результат. Через шесть месяцев на своих вторых соревнованиях она пробежала дистанцию за 3 часа 16 минут (опередила сама себя на 29 минут!). Так Дженни пристрастилась к бегу.

В 69 лет она установила лучший в Америке результат в забеге на 65-69 метров в Колумбусе. В 2024-м новый мировой рекорд — лондонский марафон за 3 часа 33 минуты 27 секунд!

А в апреле 2025-го на своей 134-й гонке в Бостоне преодолела всю трассу за 4 часа 27 минут 17 секунд (неофициальные данные). Для Дженни это весьма медленно, но тем не менее она заняла первое место в возрастной группе женщин от 75 до 79 лет.

Разумеется, научное медицинское сообщество заинтересовалось ее кейсом. Как можно оставаться в такой хорошей физической форме с возрастом независимо от природных способностей и снижения физической активности, которое часто наблюдается у пожилых людей?

В чем феномен Дженни Райс?

Дженни в прямом смысле стала главным объектом исследования, результаты которого опубликовал один из самых авторитетных журналов по физиологии в мире — Journal of Applied Physiology. Ученые Маастрихтского университета (Нидерланды) Bas Van Hooren и Zoi Balamouti и аспирантка университета Лафборо (Великобритания) Michele Zanini проводили многочисленные тесты, в частности оценивали максимальное потребление кислорода, частоту сердечных сокращений, архитектуру тела и биомеханику бега Райс. И вот, что выяснили.