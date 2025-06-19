На ПМЭФ представили инклюзивную скульптуру-символ борьбы с болезнью Альцгеймера

Взлет био-искусства: здоровье мозга, лимфокресла и при чем здесь да Винчи

Почему сложные темы болезней легче доносить через арт-формы?

Ия Кузьменко, директор по развитию фонда «ФРОНТМЕД»: Искусство — это самый образный и эмоциональный язык, понятный каждому. Оно открывает в человеке что-то свое и существенное, глубинное. У фонда на данный момент два кейса, связанных с современным искусством — они позволяют привлечь как можно более разнообразную и увлеченную, думающую аудиторию, показать важность российских исследований, связанных со здоровьем мозга.

Мы стали партнерами танцевального спектакля-перфоманса «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон», посвященного проекту «Выиграть время» по ранней диагностике болезни Паркинсона. Для нас это был первый опыт, когда искусство было на службе науки.

Второй проект — совместная работа с галереей Stargift: скульптура известного международного художника Тараса Желтышева (резидент Чикагского музея архитектуры и дизайна Athenaeum, Red Dot Design Museum в Китае, любовь Harper’s Bazaar, GQ — Прим.ред.) — «Ловец сновидений», посвященная проекту «Стоп, Альцгеймер!».

Для нас было важно выйти за привычные рамки рассказов о заболеваниях, дать возможность почувствовать, проникнуться тем, что переживает пациент и таким образом обратить внимание, насколько тема ранней диагностики может быть ключевой для всех, насколько важно продолжать поиски прорывных методов лечения.

Как медицина помогает искусству, а искусство — медицине?

Ия Кузьменко: В постановке «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» участвовали ведущие врачи-неврологи федерального центра «Российского центра неврологии и нейронаук», чтобы добиться максимальной глубины и достоверности. В музыке спектакля использованы звуки МРТ, а цифровой аватар главного героя сделан в лаборатории видеоанализа движений Центра.

А продажа работы «Ловец воспоминаний» поддержит работу Центра когнитивного здоровья, который позволит любому желающему пройти раннюю доклиническую диагностику болезни Альцгеймера (она же — деменция) — за 5-10 лет до появления первых нарушений. Центр будет работать на базе «Российского центра неврологии и нейронаук», который изучает мозг больше 80 лет!

Есть ли арт-объектах элементы медицинских приборов или медицинских наблюдений?

Тарас Желтышев, международный художник (биоморф-сюрреалист!), создатель арт-вселенной Yoomoota: Наше тело — это целый мир со своими обитателями, их отношениями, правилами, историей (иногда очень запутанной). Впечатлившись этим, я решил отразить в творчестве все сложные связи, с которыми сталкивается человек.

Мой художественный мир Yoomoota — это вселенная о нас, где соединяются тело и разум. На ее планетах есть место эмоциям, зависимостям, забавным ошибкам, брендам, приключениям, отчаянным сражениям и знаниям, в том числе медицинским. Особенно мне дорога планета Оргиньон, посвященная гармонии живых организмов, где клетки, органы и различные структуры воплощаются в фантазийных объектах.

Например, на планете Оргиньон лимфоциты — клетки, защищающие организм, — превращаются в эргономичные стулья Lymphochair и диваны Lymphosofa, выполненные из войлока. Сам иммунитет олицетворяет персонаж-воин Thymus, который с помощью отрядов лимфоцитов спасает нас от метафорических чудовищ — вирусов и бактерий. А лампа Dif, дизайн которой повторяет сосудистую систему, воплощает кровяные клетки эритроциты и жизненно важные артерии.

Медицина — это тоже своего рода искусство. В ней важны эмпатия, проницательность и мастерство. Неспроста великие художники эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, наравне владели скальпелем и кистью — благодаря доскональному знанию анатомии и физиологии они могли создавать работы на тысячелетия.

Через какие формы можно было бы донести темы, связанные со здоровьем других органов: сердца, легких, глаз?

Тарас Желтышев: Придерживаюсь идеи, что обращаться к сложными системам лучше через игровые формы и отсылки к детству. Изделие должно вызывать яркие и естественные эмоции, свойственные ребенку, — доверие, творческий порыв, любопытство с желанием найти ответы на миллионы «почему».

В моих работах всегда присутствует легкая ирония, которая облегчает восприятие тяжелых тем и запутанных явлений. Например, так я придумал Планету Ошибок — сосредоточение всевозможных парадоксов — или Планету Зависимостей, где через искусство исследую влияние сахара, лекарств, игр и других явлений на общество.

Такой же подход я использую при работе с медицинской тематикой. Реальные объекты — клетки, ткани, органы — я обыгрываю с помощью выверенной технологии, художественного видения и сторителлинга ― вот моя формула. Я постоянно экспериментирую с формами и материалами, чтобы точно воплощать каждую идею. Встречая такое произведение, человек становится на шаг ближе к пониманию самого себя — а это залог психологического и физического здоровья.