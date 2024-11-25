Первый в России пластический сай-спектакль о болезни Паркинсона (в постановке Александра Челидзе!) — каким он получился?

Как создать инклюзивный сай-спектакль: личный взгляд, помощь пациентам, киномедицинские технологии и МРТ-музыка

Почему в качестве темы выбрана именно болезнь Паркинсона?

Виталий-Марк: Пусковым механизмом проекта стала книга «Болезнь Паркинсона. Формула выживания». Ее написал Игорь Казачков, который борется с паркинсонизмом более 15 лет, и написал просто невероятно. Получился и гид для тех, кто столкнулся с заболеванием, и их близких (как реагировать на потрясение, как сосуществовать с болезнью), и увлекательное произведение, очень легкое и светлое. Это не литература о болезни, это произведение о силе человека, его желании жить и преодолевать любые жизненные сложности с юмором.

Одно из проявлений Паркинсона — это залипание. Когда человек залипает, он не может сдвинуться с места, ни вправо, ни влево. А Игорь говорит, что он не только залипает по 4 раза в день, но и — что важнее — радуется по 4 раза в день, когда освобождается. То есть радуется несколько раз в день самым простым и базовым вещам! И я понял, что это очень ценная мысль, которую можно и нужно рассказать со сцены.

Сразу решили, что язык изображения — танец?

Виталий-Марк: Да, ведь Паркинсон — это, в первую очередь, про телесные признаки болезни, которые органичнее всего показать через хореографию. Мы очень внимательно подошли к тому, чтобы передать эти проявления достоверно — консультировались с экспертами-неврологами, пациентами. Научным куратором спектакля стал ФГБНУ «Научный центр неврологии», который последние 80 лет изучает мозг и лечит пациентов с тяжелыми неврологическими недугами. От врачей мы узнали, к примеру, что тремор (самый «известный» признак болезни) не «гуляет», а возникает только в правой или левой руке, и на протяжении всей жизни он усиливается с одной стороны. И соблюли это в спектакле.

Виталий, вы не первый раз выпускаете инклюзивный проект. Непростые темы — это вызов?

Виталий-Марк: Мне нравится делать сложные вещи. Я думаю, очень важно рассказывать, что особенности здоровья и болезни — это не то, что прячешь в темный угол и никогда не упоминаешь. Про них нужно знать, а людям, столкнувшимся с трудностями (это может быть любой человек, вне зависимости от возраста) — помогать. Так мы с партнером проекта — фондом здоровья мозга «ФРОНТМЕД» решили сделать «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» благотворительным.