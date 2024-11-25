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Первый в России пластический сай-спектакль о болезни Паркинсона (в постановке Александра Челидзе!) — каким он получился?

Это сильно! Хореограф и танцовщик — Александр Челидзе, номинант «Золотой маски» и автор таких гранд-проектов, как скоморошина «Про Федота-стрельца» в театре Ленсовета, трансмедийная мистерия «Immortal Bach» в Доме Радио для musicAeterna и шаманский «Балет. Снегурочка» на Новой сцене Александринки (скоро ждем здесь же «Шаляпин в роли Шаляпина!»). Продюсер — theatre + sciеnce визионер Виталий-Марк Гладышев, выпустивший «Медитацию» (спектакль-осознание под музыку русского фольклора) и «Код разума» (инклюзивный мюзикл-неореалити о глухом школьнике-изобретателе). Вместе они поставили «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» — первый российский пластический перформанс о неизлечимом заболевании, болезни Паркинсона, и жизни с ним. И рассказали, как создавался проект (спойлер: это сильно 2.0.).

Алексей Полячек

Как создать инклюзивный сай-спектакль: личный взгляд, помощь пациентам, киномедицинские технологии и МРТ-музыка

Почему в качестве темы выбрана именно болезнь Паркинсона?

Виталий-Марк: Пусковым механизмом проекта стала книга «Болезнь Паркинсона. Формула выживания». Ее написал Игорь Казачков, который борется с паркинсонизмом более 15 лет, и написал просто невероятно. Получился и гид для тех, кто столкнулся с заболеванием, и их близких (как реагировать на потрясение, как сосуществовать с болезнью), и увлекательное произведение, очень легкое и светлое. Это не литература о болезни, это произведение о силе человека, его желании жить и преодолевать любые жизненные сложности с юмором.

Одно из проявлений Паркинсона — это залипание. Когда человек залипает, он не может сдвинуться с места, ни вправо, ни влево. А Игорь говорит, что он не только залипает по 4 раза в день, но и — что важнее — радуется по 4 раза в день, когда освобождается. То есть радуется несколько раз в день самым простым и базовым вещам! И я понял, что это очень ценная мысль, которую можно и нужно рассказать со сцены.

Сразу решили, что язык изображения — танец?

Виталий-Марк: Да, ведь Паркинсон — это, в первую очередь, про телесные признаки болезни, которые органичнее всего показать через хореографию. Мы очень внимательно подошли к тому, чтобы передать эти проявления достоверно — консультировались с экспертами-неврологами, пациентами. Научным куратором спектакля стал ФГБНУ «Научный центр неврологии», который последние 80 лет изучает мозг и лечит пациентов с тяжелыми неврологическими недугами. От врачей мы узнали, к примеру, что тремор (самый «известный» признак болезни) не «гуляет», а возникает только в правой или левой руке, и на протяжении всей жизни он усиливается с одной стороны. И соблюли это в спектакле.

Виталий, вы не первый раз выпускаете инклюзивный проект. Непростые темы — это вызов?

Виталий-Марк: Мне нравится делать сложные вещи. Я думаю, очень важно рассказывать, что особенности здоровья и болезни  — это не то, что прячешь в темный угол и никогда не упоминаешь. Про них нужно знать, а людям, столкнувшимся с трудностями (это может быть любой человек, вне зависимости от возраста) — помогать. Так мы с партнером проекта — фондом здоровья мозга «ФРОНТМЕД» решили сделать «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» благотворительным. 

Часть средств от продажи билетов направлена на поддержку исследования по поиску новых способов ранней диагностики болезни Паркинсона (до появления ее первых признаков!) «Выиграть время». Таким образом можно подарить пациентам 10-15 лет благополучной качественной жизни без проявлений заболевания.
Алексей Полячек

Спектакль art + scince — это инновация?

Виталий-Марк: Мы считаем это просто наступившим будущим. Современный театр уверенно выходит за стены театрального здания, и создание спектакля при участии научного или медицинского учреждения уже не редкость. Ведь медицина и искусство связаны давно и куда теснее, чем кажется. К примеру, технологию motion capture или mocap (она помогает транслировать движение реального человека на цифрового двойника) неврологи взяли из киноиндустрии. И мы тоже позаимствовали у врачей их разработки. Замечательный композитор Егор Савельянов записал ряд композиций с использованием энцефалографа  и звуков аппарата МРТ, которые используются для диагностики болезни Паркинсона.

Рассматривали вариант постановки с артистом, у которого есть болезнь Паркинсона?

Виталий-Марк: У нас были разные идеи. Но, я думаю, финальная реализация проекта весьма удачная именно благодаря участию Александра Челидзе. Он идеально подходит на эту роль, будучи хореографом с большим профессиональным и жизненным опытом. Спектакль обрел благодаря этому глубину и достоверность. Идея нашего перформанса — танцовщик вместе со зрителями осознает и чувствует, что значит эта болезнь.

А вот следующий проект, который я сейчас вынашиваю, будет построен иначе. Он основан на пьесе «Эти свободные бабочки» о слепом юноше, и главного героя будет играть артист, лишенный зрения. Это позволит аудитории изменить представления о том, что значит для человека способность видеть, и как он может жить без нее.

Алексей Полячек

Что помогает добиться достоверности движений, которую оценят неврологи, и как артист и зритель переосмысляют болезнь Паркинсона

Александр, тема переосмысления тела при болезни для вас не нова.

Александр: Впервые я серьезно задумался о том, как живут люди с ограниченными возможностями в 2014-м, когда мы ставили с Владимиром Варнавой «Записки сумасшедшего» — спектакль, в котором, по сути, нужно передать, как человек перестает доверять своему мозгу. А в 2019-м я делал «Шум мыслей» — о взаимодействии человека с идеальным телом и человека с телом пораженным и том, что их объединяет. В нем Владимир Шкляров, Царствие небесное, танцевал с девушкой в коляске. 

Что происходит в сознании человека без болезни, когда он играет человека с диагнозом?

Александр: Это переворачивает тебя. После того, как специалисты Центра неврологии объяснили, что происходит с организмом при болезни Паркинсона, мне пришлось поменять налаженные связи в теле. Как танцовщик и хореограф я годами добивался того, чтобы двигаться правильно, выразительно, пластично. А теперь я специально вносил в технику изображение ошибок движения. Нужно было показать хаотичное сокращение мышц,  выламывание суставов, торможение, залипание и преодоление этого залипания. С ментальной стороны старался осознать и показать путь героя. Как привычное существование ломается нарушениями в теле, которые вызывают шок, а потом диагностируются в болезнь. И как человек встречает это и меняет свое отношение к жизни.

Насколько уязвимым получился герой?

Александр: Он получился совершенно перформатированным из-за болезни. Он стал другой личностью, стал более глобальным и внимательным к себе, Он знает, сколько стоит каждое движение для его тела, насколько весомо находиться в том или ином месте, и в том или ином пространстве. Мне кажется это делает его самым полноценным и мужественным человеком.

Алексей Полячек

Отнимает ли спектакль эмоциональные силы у артиста и зрителя?

Александр: Конечно, отнимает, для этого и существует работа с драматургией. После спектакля в моем теле происходят судороги, потому что тело не очень понимает, что произошло, почему я час с лишним вносил эти ошибки в него и в движение. Да, это вещь, глубоко проникающая в сознание и в физическое самоощущение.

Зрители тоже очень вовлечены в спектакль. Я вижу, как они с мокрыми глазами смотрят финал. И после на дискуссиях (мы проводим их после каждого показа), они говорят о том, что увиденное заставило их задуматься о том, как они живут и что бы им хотелось сделать еще. У них появляется определенная перспектива, и это ценно.

Ученые говорят, когда мозг получает новую информацию, в нем формируются новые нейронные связи, новые мысли и выводы — какие мысли появятся у зрителей после просмотра спектакля?

Александр: Я начинаю спектакль с рассуждения и предлагаю аудитории несколькими простыми жестами проверить то, как мы контролируем тело. Синхронизировать выполнение разных жестов и понять, что нейронные связи чуть подтормаживают. Это точка заземления, в которой приходит понимание: мы редко задумываемся о том, что имеем. Мы не хвалим гравитацию за то, что нас не уносит в небеса. И мы спокойно воспринимаем наши ходьбу, приседания, вставания. Это обычные вещи для нас. 

Мы выбираем жизнь, и жизнь непростую, но мы продолжаем двигаться, несмотря ни на что.

А после спектакля я устраиваю паблик-токи и разговариваю с людьми, которые сейчас болеют Паркинсоном, узнаю их ощущения после спектакля. В основном они очень позитивные, эти зрители даже больше света воспринимают, чем люди, которые не болеют, потому что знают историю изнутри. Врач-невролог с болезнью, сказала мне: «Александр, вы один из нас, потому что вы настолько глубоко изучили, как выглядит тело, как оно двигается, как залипает». Но мне кажется, мне удалось их понять, потому что я провел параллель со своей жизнью. И для меня это очень личный спектакль. Я понял, что, казалось бы, непреодолимые сложности иногда делают нас просто другими людьми. Мы выбираем жизнь, и жизнь непростую, но мы продолжаем двигаться, несмотря ни на что.

Пилотный показ «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» в Петербурге состоялся 12 ноября на Новой сцене Александринского театра.

Дальнейшее расписание уточняется.

Фото: фото предоставлены пресс-службой фонда «ФРОНТМЕД»

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