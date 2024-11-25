Первый в России пластический сай-спектакль о болезни Паркинсона (в постановке Александра Челидзе!) — каким он получился?

Это сильно! Хореограф и танцовщик — Александр Челидзе, номинант «Золотой маски» и автор таких гранд-проектов, как скоморошина «Про Федота-стрельца» в театре Ленсовета, трансмедийная мистерия «Immortal Bach» в Доме Радио для musicAeterna и шаманский «Балет. Снегурочка» на Новой сцене Александринки (скоро ждем здесь же «Шаляпин в роли Шаляпина!»). Продюсер — theatre + sciеnce визионер Виталий-Марк Гладышев, выпустивший «Медитацию» (спектакль-осознание под музыку русского фольклора) и «Код разума» (инклюзивный мюзикл-неореалити о глухом школьнике-изобретателе). Вместе они поставили «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» — первый российский пластический перформанс о неизлечимом заболевании, болезни Паркинсона, и жизни с ним. И рассказали, как создавался проект (спойлер: это сильно 2.0.).
Как создать инклюзивный сай-спектакль: личный взгляд, помощь пациентам, киномедицинские технологии и МРТ-музыка
Почему в качестве темы выбрана именно болезнь Паркинсона?
Виталий-Марк: Пусковым механизмом проекта стала книга «Болезнь Паркинсона. Формула выживания». Ее написал Игорь Казачков, который борется с паркинсонизмом более 15 лет, и написал просто невероятно. Получился и гид для тех, кто столкнулся с заболеванием, и их близких (как реагировать на потрясение, как сосуществовать с болезнью), и увлекательное произведение, очень легкое и светлое. Это не литература о болезни, это произведение о силе человека, его желании жить и преодолевать любые жизненные сложности с юмором.
Одно из проявлений Паркинсона — это залипание. Когда человек залипает, он не может сдвинуться с места, ни вправо, ни влево. А Игорь говорит, что он не только залипает по 4 раза в день, но и — что важнее — радуется по 4 раза в день, когда освобождается. То есть радуется несколько раз в день самым простым и базовым вещам! И я понял, что это очень ценная мысль, которую можно и нужно рассказать со сцены.
Сразу решили, что язык изображения — танец?
Виталий-Марк: Да, ведь Паркинсон — это, в первую очередь, про телесные признаки болезни, которые органичнее всего показать через хореографию. Мы очень внимательно подошли к тому, чтобы передать эти проявления достоверно — консультировались с экспертами-неврологами, пациентами. Научным куратором спектакля стал ФГБНУ «Научный центр неврологии», который последние 80 лет изучает мозг и лечит пациентов с тяжелыми неврологическими недугами. От врачей мы узнали, к примеру, что тремор (самый «известный» признак болезни) не «гуляет», а возникает только в правой или левой руке, и на протяжении всей жизни он усиливается с одной стороны. И соблюли это в спектакле.
Виталий, вы не первый раз выпускаете инклюзивный проект. Непростые темы — это вызов?
Виталий-Марк: Мне нравится делать сложные вещи. Я думаю, очень важно рассказывать, что особенности здоровья и болезни — это не то, что прячешь в темный угол и никогда не упоминаешь. Про них нужно знать, а людям, столкнувшимся с трудностями (это может быть любой человек, вне зависимости от возраста) — помогать. Так мы с партнером проекта — фондом здоровья мозга «ФРОНТМЕД» решили сделать «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» благотворительным.
Спектакль art + scince — это инновация?
Виталий-Марк: Мы считаем это просто наступившим будущим. Современный театр уверенно выходит за стены театрального здания, и создание спектакля при участии научного или медицинского учреждения уже не редкость. Ведь медицина и искусство связаны давно и куда теснее, чем кажется. К примеру, технологию motion capture или mocap (она помогает транслировать движение реального человека на цифрового двойника) неврологи взяли из киноиндустрии. И мы тоже позаимствовали у врачей их разработки. Замечательный композитор Егор Савельянов записал ряд композиций с использованием энцефалографа и звуков аппарата МРТ, которые используются для диагностики болезни Паркинсона.
Рассматривали вариант постановки с артистом, у которого есть болезнь Паркинсона?
Виталий-Марк: У нас были разные идеи. Но, я думаю, финальная реализация проекта весьма удачная именно благодаря участию Александра Челидзе. Он идеально подходит на эту роль, будучи хореографом с большим профессиональным и жизненным опытом. Спектакль обрел благодаря этому глубину и достоверность. Идея нашего перформанса — танцовщик вместе со зрителями осознает и чувствует, что значит эта болезнь.
А вот следующий проект, который я сейчас вынашиваю, будет построен иначе. Он основан на пьесе «Эти свободные бабочки» о слепом юноше, и главного героя будет играть артист, лишенный зрения. Это позволит аудитории изменить представления о том, что значит для человека способность видеть, и как он может жить без нее.
Что помогает добиться достоверности движений, которую оценят неврологи, и как артист и зритель переосмысляют болезнь Паркинсона
Александр, тема переосмысления тела при болезни для вас не нова.
Александр: Впервые я серьезно задумался о том, как живут люди с ограниченными возможностями в 2014-м, когда мы ставили с Владимиром Варнавой «Записки сумасшедшего» — спектакль, в котором, по сути, нужно передать, как человек перестает доверять своему мозгу. А в 2019-м я делал «Шум мыслей» — о взаимодействии человека с идеальным телом и человека с телом пораженным и том, что их объединяет. В нем Владимир Шкляров, Царствие небесное, танцевал с девушкой в коляске.
Что происходит в сознании человека без болезни, когда он играет человека с диагнозом?
Александр: Это переворачивает тебя. После того, как специалисты Центра неврологии объяснили, что происходит с организмом при болезни Паркинсона, мне пришлось поменять налаженные связи в теле. Как танцовщик и хореограф я годами добивался того, чтобы двигаться правильно, выразительно, пластично. А теперь я специально вносил в технику изображение ошибок движения. Нужно было показать хаотичное сокращение мышц, выламывание суставов, торможение, залипание и преодоление этого залипания. С ментальной стороны старался осознать и показать путь героя. Как привычное существование ломается нарушениями в теле, которые вызывают шок, а потом диагностируются в болезнь. И как человек встречает это и меняет свое отношение к жизни.
Насколько уязвимым получился герой?
Александр: Он получился совершенно перформатированным из-за болезни. Он стал другой личностью, стал более глобальным и внимательным к себе, Он знает, сколько стоит каждое движение для его тела, насколько весомо находиться в том или ином месте, и в том или ином пространстве. Мне кажется это делает его самым полноценным и мужественным человеком.
Отнимает ли спектакль эмоциональные силы у артиста и зрителя?
Александр: Конечно, отнимает, для этого и существует работа с драматургией. После спектакля в моем теле происходят судороги, потому что тело не очень понимает, что произошло, почему я час с лишним вносил эти ошибки в него и в движение. Да, это вещь, глубоко проникающая в сознание и в физическое самоощущение.
Зрители тоже очень вовлечены в спектакль. Я вижу, как они с мокрыми глазами смотрят финал. И после на дискуссиях (мы проводим их после каждого показа), они говорят о том, что увиденное заставило их задуматься о том, как они живут и что бы им хотелось сделать еще. У них появляется определенная перспектива, и это ценно.
Ученые говорят, когда мозг получает новую информацию, в нем формируются новые нейронные связи, новые мысли и выводы — какие мысли появятся у зрителей после просмотра спектакля?
Александр: Я начинаю спектакль с рассуждения и предлагаю аудитории несколькими простыми жестами проверить то, как мы контролируем тело. Синхронизировать выполнение разных жестов и понять, что нейронные связи чуть подтормаживают. Это точка заземления, в которой приходит понимание: мы редко задумываемся о том, что имеем. Мы не хвалим гравитацию за то, что нас не уносит в небеса. И мы спокойно воспринимаем наши ходьбу, приседания, вставания. Это обычные вещи для нас.
А после спектакля я устраиваю паблик-токи и разговариваю с людьми, которые сейчас болеют Паркинсоном, узнаю их ощущения после спектакля. В основном они очень позитивные, эти зрители даже больше света воспринимают, чем люди, которые не болеют, потому что знают историю изнутри. Врач-невролог с болезнью, сказала мне: «Александр, вы один из нас, потому что вы настолько глубоко изучили, как выглядит тело, как оно двигается, как залипает». Но мне кажется, мне удалось их понять, потому что я провел параллель со своей жизнью. И для меня это очень личный спектакль. Я понял, что, казалось бы, непреодолимые сложности иногда делают нас просто другими людьми. Мы выбираем жизнь, и жизнь непростую, но мы продолжаем двигаться, несмотря ни на что.
Пилотный показ «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» в Петербурге состоялся 12 ноября на Новой сцене Александринского театра.
Дальнейшее расписание уточняется.
Фото: фото предоставлены пресс-службой фонда «ФРОНТМЕД»
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