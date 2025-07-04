Как президент мультихолдинга «БСС» (и врач!) Эдуард Захрабеков открыл в Петербурге самый большой в стране завод по изготовлению эндопротезов

Гранд-реставрация и самое масштабное производство эндопротезов в России

«БСС» — ключевой игрок российского фармацевтического рынка! Как вырастить медицинский холдинг из одной аптеки?

Бизнес рос постепенно с 1996-го, с года своего основания. И для меня это организм, который растет, развивается, потому что он нужен людям. Сегодня у нас — производственные и складские комплексы, логистические центры, крупнейшая федеральная дистрибуционная сеть, аптечные точки и многое другое. А в команде более 4500 специалистов трудятся, чтобы новый день был лучше, чем предыдущий.

Можете выбрать из всех ваших проектов любимый? Какой — ваше главное достижение?

Каждый — часть моего стремления быть полезным. Но если говорить о кейсах, особенно близких сердцу, то те, что связаны с Петербургом — городом, где я родился, учился, растил детей. Например, восстановление старейшей аптеки города (основана в ­1770 году!) — теперь это музей «Аптека доктора Пеля».

Семью фармацевтов Пелей уважал весь Петербург: они открыли первую химическую лабораторию, ввели дозирование лекарств, боролись с фальсификацией! Мы работали над возрождением практически заброшенного исторического памятника (в ­2005-м здание сильно пострадало от пожара, а в 2010-м открылось после реставрации, проведенной «БСС». — Прим. ред.). Сейчас в этот дом на 7-й линии Васильевского острова приходят школьники, студенты, врачи, туристы. Найденные в архивах анализы цесаревича Алексея (диагностику наследника императорская семья доверила лаборатории Пелей!) стали напоминанием о том, что здесь еще в XIX веке существовала одна из первых в Петербурге амбулаторий.

В этом же здании открылась «Клиника доктора Пеля» — взрослым и детям помогают врачи-эксперты тридцати специальностей: от эндокринологов до педиатров. На Каменноостровском проспекте мы создали «Источник долголетия» — клинику доказательной и превентивной медицины. Она открылась в здании ансамбля Каменноостровского дворца и получила почетный знак губернатора как лучший инвестиционный вклад в сохранение культурного наследия.

Но, наверное, наш самый смелый ход — начало производства эндопротезов крупных суставов (шок-контент: в России операция по замене суставов нужна каждый год минимум 100 тысячам пациентов! — Прим. ред.). В 2023 году мы запустили полный цикл создания продукции вместе с ведущими научными институтами страны, в частности с петербургским Центром имени Р.Р.Вредена (лучшей школой ортопедии в России). А в 2024-м открыли завод «ЭндоАрт».

Почему именно эндопротезы?

В 2022 году стало очевидно, что западные поставщики, от которых мы зависели на 95%, трансгрессируют с российского рынка. Кто-то ушел полностью, кто-то сократил поставки из-за логистических сложностей. И мы поняли: если не начнем сами — многие пациенты, в том числе пожилые, люди с заболеваниями суставов и серьезными травмами, останутся без помощи. С 2023 года активно инвестируем и в «ЭндоАрт», который выпускает готовую продукцию, и в смежные технологии — металлообработку, биоактивные покрытия, аддитивные методы. Этим занимается мой сын Денис Захрабеков.

Эндопротезы заменяют суставы, вышедшие из строя с возрастом, из-за болезни или травмы, — изделия без рисков встраиваются в тело, повторяют естественную биомеханику человека и выдерживают большие нагрузки.

Что нужно медицине Петербурга сегодня?

Молодые таланты. Поэтому «БСС» сотрудничает с университетами, принимает студентов на практику. Фармацевты начинают свой путь в нашей аптеке «Алоэ», будущие технологи и химики — на производстве «Аспера», IT-специалисты — в «Дзен IT», где создаются решения для медицинской отрасли — от программного обеспечения для клиник до создания современных медицинских информационных систем. Всегда говорю: главное — внимание. Не подарочный корпоративный мерч, а живой интерес к молодежи, готовность видеть в них будущих лидеров.

Чего ждать от вас и «БСС» в 2025-м?

Развиваем новые направления в области цифровой медицины, биомедицины, телемониторинга, ИИ в диагностике (наша цель — сделать лечение точным и доступным!). Продолжим совершенствовать производство эндопротезов — в этом году хотим открыть линию изделий для коленного сустава.