Как президент мультихолдинга «БСС» (и врач!) Эдуард Захрабеков открыл в Петербурге самый большой в стране завод по изготовлению эндопротезов

Глава крупнейшего российского медицинского холдинга «БСС», бизнесмен, экономист, хирург-трансплантолог, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес» (и тот самый человек, благодаря которому была восстановлена историческая «Аптека доктора Пеля»!) Эдуард Захрабеков запустил в Петербурге завод «ЭндоАрт» — самое большое в стране производство эндопротезов и технологическое вау: полный цикл изготовления проходит в России и не зависит от иностранных поставщиков.
А прямо сейчас экосистема холдинга «БСС» готовится к юбилею (основана Эдуардом Захаровичем в Петербурге в 1996 году!) и объединяет фармдистрибуцию с 79 региональными представительствами, федеральную сеть «Алоэ» (600 аптек!), производственную компанию «Аспера», музей, клиники и даже собственную IT-компанию!
Гранд-реставрация и самое масштабное производство эндопротезов в России
«БСС» — ключевой игрок российского фармацевтического рынка! Как вырастить медицинский холдинг из одной аптеки?
Бизнес рос постепенно с 1996-го, с года своего основания. И для меня это организм, который растет, развивается, потому что он нужен людям. Сегодня у нас — производственные и складские комплексы, логистические центры, крупнейшая федеральная дистрибуционная сеть, аптечные точки и многое другое. А в команде более 4500 специалистов трудятся, чтобы новый день был лучше, чем предыдущий.
Можете выбрать из всех ваших проектов любимый? Какой — ваше главное достижение?
Каждый — часть моего стремления быть полезным. Но если говорить о кейсах, особенно близких сердцу, то те, что связаны с Петербургом — городом, где я родился, учился, растил детей. Например, восстановление старейшей аптеки города (основана в 1770 году!) — теперь это музей «Аптека доктора Пеля».
Семью фармацевтов Пелей уважал весь Петербург: они открыли первую химическую лабораторию, ввели дозирование лекарств, боролись с фальсификацией! Мы работали над возрождением практически заброшенного исторического памятника (в 2005-м здание сильно пострадало от пожара, а в 2010-м открылось после реставрации, проведенной «БСС». — Прим. ред.). Сейчас в этот дом на 7-й линии Васильевского острова приходят школьники, студенты, врачи, туристы. Найденные в архивах анализы цесаревича Алексея (диагностику наследника императорская семья доверила лаборатории Пелей!) стали напоминанием о том, что здесь еще в XIX веке существовала одна из первых в Петербурге амбулаторий.
В этом же здании открылась «Клиника доктора Пеля» — взрослым и детям помогают врачи-эксперты тридцати специальностей: от эндокринологов до педиатров. На Каменноостровском проспекте мы создали «Источник долголетия» — клинику доказательной и превентивной медицины. Она открылась в здании ансамбля Каменноостровского дворца и получила почетный знак губернатора как лучший инвестиционный вклад в сохранение культурного наследия.
Но, наверное, наш самый смелый ход — начало производства эндопротезов крупных суставов (шок-контент: в России операция по замене суставов нужна каждый год минимум 100 тысячам пациентов! — Прим. ред.). В 2023 году мы запустили полный цикл создания продукции вместе с ведущими научными институтами страны, в частности с петербургским Центром имени Р.Р.Вредена (лучшей школой ортопедии в России). А в 2024-м открыли завод «ЭндоАрт».
Почему именно эндопротезы?
В 2022 году стало очевидно, что западные поставщики, от которых мы зависели на 95%, трансгрессируют с российского рынка. Кто-то ушел полностью, кто-то сократил поставки из-за логистических сложностей. И мы поняли: если не начнем сами — многие пациенты, в том числе пожилые, люди с заболеваниями суставов и серьезными травмами, останутся без помощи. С 2023 года активно инвестируем и в «ЭндоАрт», который выпускает готовую продукцию, и в смежные технологии — металлообработку, биоактивные покрытия, аддитивные методы. Этим занимается мой сын Денис Захрабеков.
Что нужно медицине Петербурга сегодня?
Молодые таланты. Поэтому «БСС» сотрудничает с университетами, принимает студентов на практику. Фармацевты начинают свой путь в нашей аптеке «Алоэ», будущие технологи и химики — на производстве «Аспера», IT-специалисты — в «Дзен IT», где создаются решения для медицинской отрасли — от программного обеспечения для клиник до создания современных медицинских информационных систем. Всегда говорю: главное — внимание. Не подарочный корпоративный мерч, а живой интерес к молодежи, готовность видеть в них будущих лидеров.
Чего ждать от вас и «БСС» в 2025-м?
Развиваем новые направления в области цифровой медицины, биомедицины, телемониторинга, ИИ в диагностике (наша цель — сделать лечение точным и доступным!). Продолжим совершенствовать производство эндопротезов — в этом году хотим открыть линию изделий для коленного сустава.
Как выпускник Первого меда стал главой бизнес-империи
Выбрать помогающую профессию — значит принять определенную жизненную миссию. Не всем это подходит. Как вы приняли решение связать свою жизнь с медициной?
Мы живем в Петербурге, городе, история которого воспитала во мне уважение к жизни и понимание ее хрупкости. Выбор стать медиком я сделал в детстве. Образование получил в Первом медицинском университете имени И.П.Павлова — там, где начинается путь каждого врача: с анатомии, физиологии... и вопроса «зачем?». Мой ответ — внутреннее побуждение закрывать дефициты в том, что является самым ценным: здоровье, возможности жить полноценно и счастливо.
Кажется, это миссия всей вашей семьи!
Конечно, хотя мы и не медицинская династия в прямом смысле. Моя супруга тоже врач, акушер-гинеколог. Нас связывают любовь и общее видение мира (спасибо, медицинский бэкграунд!), где гармония организма и души — не абстракция, а задача, которую мы решаем вместе.
А вот сын — Денис Захрабеков, управляющий директор нашего холдинга — получил высшее образование в сфере экономики и международного бизнеса. Мои дочери — Карина и Агата — проявили интерес к прикладной науке, биомедицине (в ней объединены генетика, фармакология, биотехнология и цифровая медицина. Вдохновляет!). Сейчас они учатся и планируют присоединиться к нашей научно-производственной компании «Аспера», которая с 2006 года работает на фармацевтическом и космецевтическом рынках (входит в пятерку лидеров страны по производству продукции на основе натуральных природных компонентов. — Прим. ред.).
Почему вы ушли из врачевания в предпринимательство?
Мне всегда хотелось делать больше, чем позволяют кабинет и операционная. И однажды понял: если я стану бизнесменом, но останусь врачом по сути, то смогу изменить ситуацию не только для одного пациента, но для тысяч людей. Я не разделяю людей на «гуманитариев» и «технарей», «бизнесменов» и «небизнесменов» — такая классификация сужает мышление и горизонты. Человек может создать нечто большее, чем просто карьера, только если выйдет за пределы обыденного! Так я, хирург-трансплантолог, получил докторскую степень в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, потому что бизнес без экономики — это просто желание помочь.
Вы запускали бизнес в лихие 1990-е: как не только появиться на рынке, но и укорениться?
Да, 29 лет назад я открыл первый филиал и первую аптеку «Эдифарм», а со временем бренд эволюционировал и разросся до крупной сети «Алоэ». В 2026 году «БСС» исполнится тридцать лет — возраст зрелости и ответственности. Мы не стремимся к рекламе, не гонимся за громкими слоганами. Строим реальное присутствие там, где нужны: на вокзалах, в больницах, родильных домах, в областных центрах, деревнях, даже в дачных поселках. Я уверен: если ты решаешь настоящие проблемы, то всегда будешь нужен и тебе не требуется кричать о себе. И сейчас у нас более 600 аптек по всей стране.
Big Data, Маркс и Омар Хайям
Три главных шага, как вырастить бизнес в условиях кризисов?
Турбулентность — не препятствие, а возможность. Кризисы обнажают слабые места, но одновременно дают шанс стать сильнее. Если умеешь видеть в хаосе порядок, то такие времена становятся самыми плодородными.
Первое — ясно видеть цель. Когда рынок дрожит, а прогнозы рушатся, именно внутренний компас помогает не сбиться с курса. Второе — гибкость без потери сути. Нужно уметь адаптироваться, менять тактику, но не отказываться от своей миссии. И третье — ответственность перед командой. Главный капитал — не акции, не прибыль, а люди, которые доверяют тебе и работают рядом. Если ты бережешь их, значит, действительно ведешь дело, которое имеет смысл.
Какие хард- и софт-скилы нужны лидеру наступившего будущего?
Такой человек — это не просто управленец, а личность, сочетающая аналитику и эмпатию, стратегию и чувствительность. Среди необходимых хард-скилов — знание цифровых технологий, финансовая грамотность, умение читать данные, принимать решения на основе фактов. Без этого невозможно представить современного руководителя.
Но софт-скилы, на мой взгляд, важнее. Способность слышать других, управлять эмоциями, быть гибким в общении, уметь находить точки соприкосновения даже в конфликте. Сегодня особенно ценится эмоциональный интеллект — человек видит не только задачи, но и людей, которые их решают.
Как управлять временем, чтобы оно не управляло тобой?
Я не гонюсь за количеством дел, а выбираю качество внимания к задачам. Начинаю день рано, с чтения и осмысления. Делегирование для меня — не способ избавиться от работы, а возможность развивать команду. Всегда говорю: «Если ты можешь сделать что-то лучше меня — делай». Но я остаюсь ответственным за результат. Доверие должно быть свободным, но контролируемым.
Что читают миллиардеры?
«Капитал» Карла Маркса. Да, звучит парадоксально, но она привила мне системное мышление, понимание экономических процессов, механизмов ценообразования и цикличности рынков.
«Искусство войны» Сунь-цзы. Она учит стратегии, умению предвидеть действия конкурентов, правильно выбирать момент для атаки или отступления. Это не про бизнес напрямую, но про управление силой и слабостью.
Рубаи Омара Хайяма — лирико-философские четверостишия не просто персидского поэта, астронома и математика, а голоса вечности, размышляющего о смысле жизни, власти случая, хрупкости богатства и глубине человеческой природы. Его рубаи — это не стихи, а короткие удары сознания, способные потрясти даже того, кто считает себя непоколебимым.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Вы и сами пишете книги, причем в разных жанрах: от психологических новелл (сборник «Гештальт») и драмеди о жизни после смерти («Атропос») до инклюзивного романа об аутизме («Аут») и заповеди-наставления для зумеров («Миндаль»). Писательство — еще один ваш софт-скилл?
Писательство для меня — необходимость, способ выразить то, что нельзя сказать словами в интервью или презентации. Через книги я исследую человеческие отношения, внутренние конфликты, надежду и страх, любовь и боль. Когда ты живешь в мире бизнеса, где многое измеряется показателями и сроками, писательство становится островом, где можно быть просто собой. Писать — значит позволить себе быть уязвимым, честным (и даже самоироничным). Настоящим.
Текст: Дарья Скаянская
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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