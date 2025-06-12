Ученые: велосипед снижает риск развития деменции и слабоумия на 40%

Авторы заявляют, что физические усилия, возникающие при езде на велосипеде, усиливают приток крови к мозгу, уменьшая воспаление в этом органе. Велосипедисты получают когнитивный стимул от активности, так как им приходится осознавать опасность на дороге и мысленно составлять карту маршрута. Кроме того, у людей, которые часто выбирают двухколесный транспорт, в среднем больше гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и обучение. Об этом пишет DailyMail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие полмиллиона британцев, средний возраст которых составил 56 лет. Перед началом эксперимента у участников спросили, какой транспорт они используют чаще всего. После этого ученые записывали данные о состоянии их здоровья в течение следующих 13 лет.

В результате было зафиксировано почти 9000 случаев деменции и 4000 случаев болезни Альцгеймера — наиболее распространенной причины деменции. Исследователи узнали, что у тех, кто часто катался на велосипеде, вероятность развития любой формы деменции была на 19% ниже, чем у тех, кто выбрал другой способ передвижения, предполагающий длительное нахождение в положении сидя. Помимо этого, в статье говорится, что кататься на велосипеде полезно даже для носителей гена APOE-e4, который в 10 раз повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Электровелосипеды уже не первый год набирают популярность. При этом все чаще в СМИ появляются новости об авариях с их участием. Согласно данным МВД за первую половину 2024, больше 52% ДТП с произошло с участием курьеров на электровелосипедах. Комитет по транспорту недавно анонсировал, что хочет заключить с компаниями доставки соглашения об использовании СИМ. В документе власти планируют прописать ограничения передвижений доставщиков не только на электросамокатах, но и на электровелосипедах. «Собака.ru» обсудила с экспертами, готов ли Петербург к набирающему популярность транспорту и как сделать город безопаснее для всех.