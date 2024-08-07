Электровелосипеды: более эффективная альтернатива автомобилям или проблема для горожан? Рассуждают эксперты

Готов ли Петербург к электровелосипедам? Как сделать город более безопасным для всех участников движения?

«Электровелосипеды — дополнительная альтернатива для тех, кто предпочитает передвигаться по городу без использования личного автомобиля. При этом они не конкурируют с самокатами или общественным транспортом, а дополняют их. Короткая поездка до метро — самокат, более продолжительная — на 20-30 минут — велосипед. Для поездки в другую часть города больше подходит метро или автобус. Этот сценарий характерен для большинства городов, и Петербург в данном случае не является исключением», — отмечает Денис Балакирев.

Для электровелосипедов нужна такая же инфраструктура, что и для электросамокатов и обычных велосипедов, отмечают опрошенные редакцией эксперты. В первую очередь — веломаршруты. Сегодня в Петербурге функционирует свыше 140 километров велодорожек, в течение 2024 года протяженность существующих увеличится почти на 10 километров, но как таковой связной сети пока нет.

«Велосипедные дорожки и полосы — не идеальные пути для велосипедистов. (Они бы предпочли, скорее, двигаться по дорогам без машин.) Это — компромисс, необходимый для одновременного движения пешеходов, велосипедистов, СИМ, автомобилей с разными скоростями по одним и тем же улицам. Невозможность или нежелание разделять потоки, по сути, означает, что все должны двигаться одинаково медленно. Но тогда теряется всякий смысл в любом транспорте. На практике получается просто все больше хаоса, стресса и ненависти всех ко всем. У нас уже нет времени на эксперименты и пробы, нужно действовать, используя весь известный набор проверенных средств», — говорит Дмитрий Баранов.

«На электровелосипеды, как и на другие СИМ, есть огромный спрос. От него, конечно, отстает инфраструктура и готовность к работе с новым видом мобильности городских властей, но это ведь именно спрос и порождает предложение. Велоинфраструктура постепенно развивается в периферийных районах, а после введения платной парковки в центре города неизбежна и трансформация центральных улиц, которая сделает более удобным и бесконфликтным использование СИМ и в центре города», — говорит Георгий Фролов.

«Самое главное — развивать культуру вождения и уважение к другим участникам дорожного движения. Даже в условиях ограниченной инфраструктуры и самокаты, и велосипеды значительно более комфортны и безопасны для всех при соблюдении правил дорожного движения. Действующие ПДД способны обеспечить комфортное сосуществование велосипедов, самокатов, пешеходов и автомобилей. При этом, конечно, улучшение инфраструктуры и разведение велосипедно-самокатного трафика с пешеходным и автомобильным позволит значительно улучшить условия передвижения для всех участников дорожного движения», — заключает Денис Балакирев.