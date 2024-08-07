Электровелосипеды: более эффективная альтернатива автомобилям или проблема для горожан? Рассуждают эксперты

Электровелосипеды уже не первый год набирают популярность. При этом все чаще в СМИ появляются новости об авариях с их участием. Согласно данным МВД за первую половину 2024, больше 52% ДТП с произошло с участием курьеров на электровелосипедах. Комитет по транспорту недавно анонсировал, что хочет заключить с компаниями доставки соглашения об использовании СИМ. В документе власти планируют прописать ограничения передвижений доставщиков не только на электросамокатах, но и на электровелосипедах. «Собака.ru» обсудила с экспертами, готов ли Петербург к набирающему популярность транспорту и как сделать город безопаснее для всех.
Электровелосипеды в ПДД
Электровелосипед отличается от обычного наличием мотора и аккумулятора. В продаже нередко можно встретить модели с моторами 250 Вт, 500 Вт, 1000 Вт и даже более 4000 Вт. От мощности электромотора будет зависеть: нужны права или нет. Если у транспортного средства есть два колеса, педали и электрический двигатель мощностью до 250 Вт, который автоматически отключается при достижении скорости 25 км/ч, в таком случае водительское удостоверение не нужно, а езду регулируют правила для обычных велосипедов. Такие модели предлагают кикшеринговые сервисы.
Если мощность электромотора выше 250 Вт, по правилам дорожного движения такое транспортное средство приравнивают к мопедам и мотоциклам. Соответственно, нужны права, как для категории транспорта «М», а передвигаться пользователи должны по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Этот вид, как правило, сегодня часто используют курьеры, отмечает транспортный эксперт, член совета Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Константин Мазеин.
Электровелосипеды: плюсы и минусы, почему востребованы
У электровелосипедов есть свои преимущества. Как правило, их выбирают горожане для более длинных дистанций — от 7-10 километров, чем самокаты — 3-5 километров, отмечает пресс-секретарь кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев. «Электропривод всегда приятнее обычной педальной тяги. В сравнении с самокатами электровелосипед устойчивее и чуть безопаснее за счет своей конструкции. При этом самокаты как будто более понятны и просты в управлении для обычных пользователей, а потому электровелосипеды и не вытесняют их в сервисах проката», — считает руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов.
Для поездок с сумкой или большим грузом электровелосипед тоже оказывается удобнее, отсюда на них большой спрос у курьеров, подчеркивает Георгий Фролов. «Электровелосипеды эффективно заменяют автомобили в нише грузоперевозок, в первую очередь доставок, где автомобили избыточны. Так пицца приезжает к нам домой и быстрее и без создания заторов для прочего транспорта. Это важный плюс электровелосипедов для городской логистики», — добавляет он. Этот вид транспорта повышает производительность курьеров на 30-40%, отмечает Константин Мазеин.
Аварийность
Согласно статистике МВД, за первую половину 2024 года в 1212 (64,1%) ДТП участвующие СИМ имели электродвигатель мощностью до 250 Вт. В происшествиях погибли 7 (33,3%) и ранены 1 247 (63,2%) человек. С участием СИМ, имеющих электродвигатель мощностью выше 250 ВТ, но до 4000 кВт, произошло каждое третье (35,8%, или 677) ДТП, на которые приходится две трети (66,7%, или 14) погибших и треть (36,7%, или 723) раненых.
При этом в отчете МВД за первую половину 2024 года эксперты пишут: больше 52% ДТП с электровелосипедами произошло с курьерами служб доставки. В последнее время в СМИ неоднократно появлялись новости о ДТП с доставщиками на электровелосипедах. Например, в июне двигаясь по тротуару на электровелосипеде, курьер не справился с управлением и сбил 52-летнюю женщину. Очевидцы пытались его остановить, но он скрылся. Потерпевшую доставили в больницу. Вред ее здоровью оценивали как тяжкий.
В прошлом месяце курьер крупнейшей службы доставки еды сбил местного жителя, ехавшего на самокате, и скрылся с места происшествия. У пострадавшего зафиксировали серьезную травму колена, полиция ищет виновника.
Редакция «Собака.ru» обратилась за комментариями к «Самокату», «Яндексу» и «ВкусВиллу»: какие электровелосипеды (до 250 Вт или выше) используют курьеры в работе, как компании контролируют своих сотрудников, как часто пользователи обращаются с жалобами на нарушения. Никто на запрос не ответил.
«Сегодня дорожная инфраструктура не приспособлена под электровелосипеды, этот транспорт превращается, по сути, в электромопед, чтобы увереннее себя чувствовать в потоке машин. При этом, водители таких "велосипедов" массово игнорируют правила, ездят по встречной полосе, гоняют по тротуарам, создавая еще больший риск и дискомфорт, чем набившие оскомину самокаты. Электровелосипедов, пока что, не так много, как электросамокатов, к которым приковано все внимание, но, боюсь, скоро это станет очень серьезной проблемой, на фоне которой про "великий и ужасный" кикшеринг, уже итак сильно ограниченный, все просто забудут», — подчеркивает ведущий транспортный инженер бюро OTS Lab, эксперт Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-Поехали», автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов.
Готов ли Петербург к электровелосипедам? Как сделать город более безопасным для всех участников движения?
«Электровелосипеды — дополнительная альтернатива для тех, кто предпочитает передвигаться по городу без использования личного автомобиля. При этом они не конкурируют с самокатами или общественным транспортом, а дополняют их. Короткая поездка до метро — самокат, более продолжительная — на 20-30 минут — велосипед. Для поездки в другую часть города больше подходит метро или автобус. Этот сценарий характерен для большинства городов, и Петербург в данном случае не является исключением», — отмечает Денис Балакирев.
Для электровелосипедов нужна такая же инфраструктура, что и для электросамокатов и обычных велосипедов, отмечают опрошенные редакцией эксперты. В первую очередь — веломаршруты. Сегодня в Петербурге функционирует свыше 140 километров велодорожек, в течение 2024 года протяженность существующих увеличится почти на 10 километров, но как таковой связной сети пока нет.
«Велосипедные дорожки и полосы — не идеальные пути для велосипедистов. (Они бы предпочли, скорее, двигаться по дорогам без машин.) Это — компромисс, необходимый для одновременного движения пешеходов, велосипедистов, СИМ, автомобилей с разными скоростями по одним и тем же улицам. Невозможность или нежелание разделять потоки, по сути, означает, что все должны двигаться одинаково медленно. Но тогда теряется всякий смысл в любом транспорте. На практике получается просто все больше хаоса, стресса и ненависти всех ко всем. У нас уже нет времени на эксперименты и пробы, нужно действовать, используя весь известный набор проверенных средств», — говорит Дмитрий Баранов.
«На электровелосипеды, как и на другие СИМ, есть огромный спрос. От него, конечно, отстает инфраструктура и готовность к работе с новым видом мобильности городских властей, но это ведь именно спрос и порождает предложение. Велоинфраструктура постепенно развивается в периферийных районах, а после введения платной парковки в центре города неизбежна и трансформация центральных улиц, которая сделает более удобным и бесконфликтным использование СИМ и в центре города», — говорит Георгий Фролов.
«Самое главное — развивать культуру вождения и уважение к другим участникам дорожного движения. Даже в условиях ограниченной инфраструктуры и самокаты, и велосипеды значительно более комфортны и безопасны для всех при соблюдении правил дорожного движения. Действующие ПДД способны обеспечить комфортное сосуществование велосипедов, самокатов, пешеходов и автомобилей. При этом, конечно, улучшение инфраструктуры и разведение велосипедно-самокатного трафика с пешеходным и автомобильным позволит значительно улучшить условия передвижения для всех участников дорожного движения», — заключает Денис Балакирев.
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