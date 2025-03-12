Главное про рак яичников: как на болезнь влияют генетика, рождение ребенка (!) и КОКи? Кому точно нужен скрининг? А вакцина есть?

Почему появляется онкозаболевание?

У рака яичников (РЯ), как и у большинства других типов рака, не существует одной причины возникновения. Все злокачественные опухоли связаны с генетическими поломками, происходящими в организме в течение жизни. Генетические поломки могут иметь наследственный характер, т.е. передаваться от родителей детям, а могут быть спорадическими, т.е. могут накапливаться в течение жизни.

Все онкологические заболевания можно разделить на три основные группы:

1. Преимущественно вирусзависимые

К ним относится рак шейки матки (РШМ). За открытие вирусов папилломы человека (ВПЧ), вызывающих это заболевание, Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2008 года получил Харальд цур Хаузен. Им было установлено, что большинство случаев РШМ вызваны одним из двух типов этих вирусов: ВПЧ-16 и ВПЧ-1, передающихся половым путем. Зараженные вирусами клетки с довольно большой вероятностью рано или поздно становятся раковыми, и из них развивается злокачественная опухоль. Позже была создана вакцина против ВПЧ 16 и 18 типов. Эта вакцина применяется для профилактики заражения онкогенными типами ВПЧ, что предотвращает развитие РШМ.

Существуют данные отдельных исследований, показывающие, что некоторые формы рака яичников также могут быть связаны с вирусами, передающимися половым путем.

2. Преимущественно гормонозависимые

В развитии этих опухолей большую роль играют половые гормоны — эстрогены, прогестерон, тестостерон. К гормонозависимым опухолям относятся большинство форм рака молочной железы, рака тела матки (эндометрия), рака простаты, некоторые формы рака яичников.

3. Опухоли, связанные с наследственными мутациями

От 10 до 15% всех случаев рака яичников связаны с наследственностью, а именно с передающимися по наследственности мутациями в генах BRCA1 и BRCA2. Эти же мутации повышают риск не только РЯ, но и рака молочной железы. Носительство патогенных вариантов генов не означает, что человек в 100% случаев заболеет раком, но значительно повышает риск. BRCA1 — до 45-60%, а BRCA2 — до 11-35%.