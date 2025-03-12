Главное про рак яичников: как на болезнь влияют генетика, рождение ребенка (!) и КОКи? Кому точно нужен скрининг? А вакцина есть?

Ежегодно диагноз «рак яичников» ставится примерно 14 000 россиянок. Это заболевание не самое распространенное, но опасное — часто выявляемое уже на третьей или четвертой стадии. Почему возникает онкопроцесс, кто в группе риска и как обезопасить себя — спросили у Елены Вилльевны Бахидзе, профессора, доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника отделения онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Почему появляется онкозаболевание?
У рака яичников (РЯ), как и у большинства других типов рака, не существует одной причины возникновения. Все злокачественные опухоли связаны с генетическими поломками, происходящими в организме в течение жизни. Генетические поломки могут иметь наследственный характер, т.е. передаваться от родителей детям, а могут быть спорадическими, т.е. могут накапливаться в течение жизни.
Все онкологические заболевания можно разделить на три основные группы:
1. Преимущественно вирусзависимые
К ним относится рак шейки матки (РШМ). За открытие вирусов папилломы человека (ВПЧ), вызывающих это заболевание, Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2008 года получил Харальд цур Хаузен. Им было установлено, что большинство случаев РШМ вызваны одним из двух типов этих вирусов: ВПЧ-16 и ВПЧ-1, передающихся половым путем. Зараженные вирусами клетки с довольно большой вероятностью рано или поздно становятся раковыми, и из них развивается злокачественная опухоль. Позже была создана вакцина против ВПЧ 16 и 18 типов. Эта вакцина применяется для профилактики заражения онкогенными типами ВПЧ, что предотвращает развитие РШМ.
Существуют данные отдельных исследований, показывающие, что некоторые формы рака яичников также могут быть связаны с вирусами, передающимися половым путем.
2. Преимущественно гормонозависимые
В развитии этих опухолей большую роль играют половые гормоны — эстрогены, прогестерон, тестостерон. К гормонозависимым опухолям относятся большинство форм рака молочной железы, рака тела матки (эндометрия), рака простаты, некоторые формы рака яичников.
3. Опухоли, связанные с наследственными мутациями
От 10 до 15% всех случаев рака яичников связаны с наследственностью, а именно с передающимися по наследственности мутациями в генах BRCA1 и BRCA2. Эти же мутации повышают риск не только РЯ, но и рака молочной железы. Носительство патогенных вариантов генов не означает, что человек в 100% случаев заболеет раком, но значительно повышает риск. BRCA1 — до 45-60%, а BRCA2 — до 11-35%.
Какие особенности образа жизни «триггерят» рак яичников?
Большая часть факторов развития болезни относится к особенностям репродуктивной функции женщин. Еще в семидесятых годах XX века многие отечественные и зарубежные исследователи отмечали, что одинокие и нерожавшие женщины значительно чаще заболевают по сравнению с замужними и рожавшими. Работы ученых показали, что у женщин, ставшими мамами более четырех раз, риск заболеть эпителиальным раком яичников снижается в два раза по сравнению с женщинами, у которых нет детей. А высокий риск рака отмечался у женщин, страдающих бесплодием.
Влияет ли возраст на заболеваемость? Чаще всего РЯ наблюдается у женщин в возрасте 45–49 лет, что соответствует пременопаузальному периоду.
Что входит в симптоматику?
Ранние стадии заболевания протекают бессимптомно, поэтому в 70-85% случаев РЯ выявляется в III-IV стадии болезни. При этом выявляют симптомы:
- боли и тяжесть внизу живота, в пояснице, в других отделах живота;
- увеличение размеров живота: быстрое — за счет накопления жидкости в брюшной полости (асцита) или жидкости в кистозной полости опухоли, медленное — за счет роста опухолевых масс;
- респираторные симптомы (одышка, кашель) за счет транссудации жидкости в плевральную полость (экссудативный плеврит), а также за счет увеличения внутрибрюшного давления из-за асцита и опухолевых масс;
- диспепсия, запоры, симптомы кишечной непроходимости;
- при гормонально-активной опухоли в репродуктивном и пременопаузальном возрасте — симптомы нарушения менструального цикла, а в постменопаузе — кровомазания из половых путей и другие признаки гиперплазии эндометрия.
Есть ли скрининг и какие нужно проходить осмотры?
Поскольку этиология РЯ неизвестна, то широкая первичная профилактика заболевания (вакцинирование) пока недоступна. Скрининг — вторичная профилактика рака заключается в выявлении ранних форм заболевания. Он не рекомендован в общей популяции женщин без факторов риска, не имеющих симптомов и отягощенной наследственности, поскольку методов скрининга населения на РЯ не разработано.
На этапе диагностики в 100% случаев не удается определить злокачественный характер опухоли, чаще можно высказать предположение, что данная опухоль яичника — злокачественная. Окончательный диагноз — всегда только по результатам гистологического исследования. Поскольку надежных методов дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей яичников пока нет — диагностическая лапаротомия или лапароскопия рекомендуется во всех случаях подозрения на рак яичника.
Какие есть методы терапии и насколько благоприятны прогнозы?
Основные методы лечения РЯ — хирургический, лекарственный и их сочетание. Реже при РЯ применяется лучевая терапия. При выборе тактики важную роль играют стадия заболевания и морфологическая характеристика опухоли. Наиболее благоприятные результаты лечения РЯ, как и любой другой злокачественной опухоли, возможны если она обнаружена на ранней стадии. К сожалению, при запущенном раке прогнозы менее благоприятны.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики, а медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)