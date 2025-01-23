И все-таки массаж гуаша (архитренд!) — да или нет? Какая техника правильная? Помолодеть можно? А нормально, что появляются синяки?

Если все бьюти-инфлюенсеры и матриархи от Кендалл Дженнер и Хейли Бибер до Миранды Керр, Наоми Уоттс и Гвинет Пэлтроу выполняют массаж гуаша, значит, мы идем выяснять, почему эта практика так популярна и стоит ли вдохновляться столь звездным примером. Взяли консультацию у косметолога и сертифицированного тренера компании «Гельтек» Татьяны Шапрановой. Разбор космополитический — здесь и китайская медицина, и драгоценный докмед!
Откуда пришел массаж
Гуаша или Гуа Ша — техника из традиционной китайской медицины, которой более двух с половиной тысяч лет, использовалась и используется для лечения и профилактики многих заболеваний. Название в переводе с китайского обуславливает суть — «выскребать энергию», то есть убирать плохие вибрации и восстанавливать хорошие и гармонизировать организм в целом. Массаж выполняется при помощи специального инструмента — скребка по биологически активным точкам и рефлекторным зонам, с разной скоростью и интенсивностью, по всем частям тела от головы до стоп.
Сегодня доказательной медициной эта процедура адаптирована в спа-массаж для тела и в дополнение к эстетическим процедурам для лица. С медицинской точки зрения Гуаша оказывает профилактическое, косметическое и диагностическое воздействие, стимулирует лимфоток и кровоснабжение в организме. Есть манипуляции нескольких видов, которые подбираются индивидуально для каждого человека и зависят от цели практики. Кстати, особое внимание уделяется температуре скребка, например, для расслабляющего эффекта он должен быть теплым.
Подробнее об инструменте
Скребки бывают разной формы, размера (чтобы прорабатывать в том числе труднодоступные участки тела) и из разных видов сырья. Поскольку похожие на Гуа Ша техники существуют не только в Китае, но и в народной медицине многих восточных стран, то материалы варьируются от натурального камня, керамики до рогов крупных домашних животных, дерева и даже медной монеты, которую сейчас заменили медные блейды.
Основное правило при выборе скребка — отсутствие острых краев и сколов. Если рассматривать каменные скребки, то в китайских практиках принято считать, что оптимален нефритовый скребок — из камня, который лучше справляется с выводом отрицательной энергии. Докмед-специалистам нефрит тоже нравится — это один из самых крепких материалов, он хорошо моется и долго держит температуру. Но, конечно, у каждого мастера свои предпочтения в выборе инструмента.
Поговорим о технике
В массаже используются в основном три вида манипуляций:
- быстрые и короткие движения при очень сильном нажиме (напоминают выскабливание) — они дополнительно дают седативное воздействие (успокаивают, расслабляют);
- медленные движения со слабым нажимом создают тонизирующий и лимфодренажный эффекты. Именно их мы обычно видим в рилсах, они чаще всего используются в косметологии для снятия отечности;
- медленные движения с сильным нажимом применяются при работе с мышцами и фасциями, чтобы убрать напряжение и гипертонус.
Обычно во время сеанса, который занимает примерно полчаса, чередуются все техники. Базис работы: сухой способ / по маслу или лечебному бальзаму, зависит от состояния кожи и запроса.
Почему в рилсах кто-то массируется до синяков
Подкожные капиллярные кровоизлияния или петехии — результат лечебного массажа гуаша тела. По интенсивности цвета кровоизлияний и их локализации специалисты определяют состояние организма — с чем им в дальнейшем придется работать, так как воздействие выполняется не просто по анатомическим линиям, а по схеме акупунктурных меридианов. Несмотря на то, что фото и видео выглядят нелицеприятно, практика безболезненная и комфортно переносится. Покраснения проходят в течение трех-пяти дней.
А теперь очень внимательно!
- Специальных исследований лечебной техники Гуа Ша не проводилось. Только небольшие рандомные изыскания подтвердили временный обезболивающий эффект при мышечных болях и снятии отечности. Ряд специалистов сравнивают массаж гуаша с аутогемотерапией (процедурой забора и повторного введения человеку его собственной крови для лечения дерматологических заболеваний), но глубоких ресерчей на эту тему нет.
- Как следует из вышесказанного, «до синяков» — практика, не принятая докмедом, и если очень сильно хочется ее испытать на себе, то хотя бы это делать (под свою ответственность, советовать такое мы не можем!) у специалистов в сфере китайской медицины. А рилсам, где блогеры самостоятельно прорабатывают свое тело до синевы, — только свайп-свайп-свайп.
- Дерматологи и косметологи (особенно западные специалисты) не поддерживают восторгов любителей восточной медицины, хотя подтверждают, что массаж дает отличный лимфодренажный и тонизирующий эффект.
Все про одобренный докмедом массаж
Он выполняется мягкими поверхностными движениями, строго по линиям (см. рисунки ниже) и следов не оставляет. Обязательное условие — хорошо подготовленная кожа. Это значит, что ее нужно очистить подходящими по типу кожи средствами, а затем выполнять по специальному маслу.
- Как правило, начинают с шеи и работают самой большой и гладкой стороной скребка максимально щадящими движениями.
- Затем в области подбородка и нижней трети лица можно действовать интенсивнее, но инструмент должен мягко скользить по лицу, от центра к периферии.
- А вот в области лба можно работать в разных направлениях: от центра лба — к вискам, от линии бровей — вверх к волосистой части головы для достижения легкого лифтинга.
- После завершения следует умыться и нанести сыворотку, а еще лучше — маску для «закрепления» действия процедуры.
Из всех обещанных результатов в домашних условиях лимфодренажное действие будет точно. Как следствие, улучшится качество кожи, а тонизирующий (лифтинг) эффект можно будет увидеть со временем.
Татьяна Шапранова
косметолог
«Как у любых косметических процедур, здесь главное — регулярность. Гуаша обычно проводится через два дня на третий, а если требуется интенсивный курс, то его можно делать через день. В спа-салонах массажисты-косметологи опираются на традиционные способы практики и актуальные знания анатомии и биомеханики кожи, что приводит к комплексному и безопасному (!) воздействию на лицо и тело. И я сама люблю включать Гуаша или его элементы в процедуры ручного массажа и косметические процедуры для снятия мышечного напряжения».
Массажные линии со стрелочками, указывающими, в каком направлении двигаться. Подробнее об этом писали в нашем вводном материале о массаже лица.
Массажные линии со стрелочками, указывающими, в каком направлении двигаться. Подробнее об этом писали в нашем вводном материале о массаже лица.
Кому нельзя
Как и у всех интенсивных воздействий, у массажа есть противопоказания: любые кожные заболевания (акне в том числе), повреждения кожи, беременность, онкологические заболевания, наличие большого количества папиллом и родинок на теле, заболевания крови, различные болезни инфекционного характера, нарушение работы почек и любой воспалительный процесс на момент процедуры.
И напомним! Сделать полноценную лечебную практику Гуаша самому себе практически невозможно, а в косметических целях можно разучить несколько массажных манипуляций и выполнять дома, например, для снятия утренних отеков после ужина из оливок.
Из негативных последствий неправильного выполненного Гуаша можно отметить усиление чувствительности кожи и дерматиты. Однако бывают и более серьезные последствия: пациенты рассказывают, что после интенсивного воздействия иногда происходит обострение хронического заболевания. Так что при кажущейся простоте и универсальности стоит изучить все нюансы прежде, чем начать работу с лицом. А еще надежнее обратиться к грамотному специалисту, который проведет процедуру или проконтролирует новую домашнюю бьюти-рутину на всех этапах: от разучивания техники до исполнения и восстановления.
Редакция напоминает, что медицинские практики имеют противопоказания. Рекомендуется предварительная консультация специалиста.
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