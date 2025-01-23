И все-таки массаж гуаша (архитренд!) — да или нет? Какая техника правильная? Помолодеть можно? А нормально, что появляются синяки?

Откуда пришел массаж

Гуаша или Гуа Ша — техника из традиционной китайской медицины, которой более двух с половиной тысяч лет, использовалась и используется для лечения и профилактики многих заболеваний. Название в переводе с китайского обуславливает суть — «выскребать энергию», то есть убирать плохие вибрации и восстанавливать хорошие и гармонизировать организм в целом. Массаж выполняется при помощи специального инструмента — скребка по биологически активным точкам и рефлекторным зонам, с разной скоростью и интенсивностью, по всем частям тела от головы до стоп.

Сегодня доказательной медициной эта процедура адаптирована в спа-массаж для тела и в дополнение к эстетическим процедурам для лица. С медицинской точки зрения Гуаша оказывает профилактическое, косметическое и диагностическое воздействие, стимулирует лимфоток и кровоснабжение в организме. Есть манипуляции нескольких видов, которые подбираются индивидуально для каждого человека и зависят от цели практики. Кстати, особое внимание уделяется температуре скребка, например, для расслабляющего эффекта он должен быть теплым.

Подробнее об инструменте

Скребки бывают разной формы, размера (чтобы прорабатывать в том числе труднодоступные участки тела) и из разных видов сырья. Поскольку похожие на Гуа Ша техники существуют не только в Китае, но и в народной медицине многих восточных стран, то материалы варьируются от натурального камня, керамики до рогов крупных домашних животных, дерева и даже медной монеты, которую сейчас заменили медные блейды.

Основное правило при выборе скребка — отсутствие острых краев и сколов. Если рассматривать каменные скребки, то в китайских практиках принято считать, что оптимален нефритовый скребок — из камня, который лучше справляется с выводом отрицательной энергии. Докмед-специалистам нефрит тоже нравится — это один из самых крепких материалов, он хорошо моется и долго держит температуру. Но, конечно, у каждого мастера свои предпочтения в выборе инструмента.