Как разгладить кожу и убрать отеки массажем для лица? Косметолог — о технике «помпаж», линиях Лангера и минеральных маслах

Все говорят о массаже для лица, но для чего он на самом деле нужен? Теорий много: от удовольствия до утреннего рефреша и анти-эйдж профилактики. Разбираемся в этом вопросе и даже рисуем схемы, чтобы стало понятнее, как массировать и лоб, и скулы правильно, — вместе с Ириной Егоровой, косметологом, ведущим тренером «Гельтек» и Центров диагностики кожи компании.
Почему нужно делать массаж (причем по специальной траектории)?
Массажные линии, их еще называют линиями Лангера (смотрите на рисунок-схему ниже!) — это линии наименьшего растяжения кожи. Их представили миру еще в XIX веке — тогда хирурги искали места для разрезов, при которых рана быстрее заживает, а ее края не расходятся. В итоге открытие пригодилось и врачам-эстетистам. Если делать массаж по этим линиям, кожа не будет растягиваться, заламываться, не будут создаваться новые морщины, что для массажа лица принципиально важно. Ровно по этим линиям проходят маршруты движения лимфы, и параллельно им располагается большинство строительных коллагеновых волокон — соответственно, при правильной технике массаж запускает лимфодренаж и стимулирует выработку собственного коллагена организмом.
Лимфоузлы очищают нашу кровь от токсинов, микробов, и с помощью массажа мы ускоряем этим процессы. Кроме того, так мы убираем отеки. Благодаря этому сосуды начинают чувствовать себя свободней, отечные ткани больше не давят на них, и к коже наконец поступает в необходимом количестве кровь, вместе с кислородом и полезными веществами. Поэтому у нас улучшается цвет лица, повышается упругость и эластичность кожи.
Если работать в обратном направлении, то мы наоборот будет мешать лимфотоку и провоцировать отеки. Но — важная оговорка — не обязательно следовать этим направлениям всегда, важно как минимум начинать и завершать массаж именно по ним.
Противопоказания для фейсбилдинга:
Массаж лица не рекомендуется делать при воспалениях, повреждениях (ранки, ссадины etc.) и при гиперреактивной коже. Также он противопоказан при онкологии, так как из-за ускорения тока лимфы появляется риск распространения метастаз.
Стрелочки, которые мы видим на схемах массажных линий, указывают направление, в котором нужно делать массаж и это неспроста. Именно в этом направлении лимфа движется к лимфоузлам. Когда мы при массаже следуем в нужном направлении, то мы «подгоняем» лимфу и помогаем ей двигаться быстрее.
Стрелочки, которые мы видим на схемах массажных линий, указывают направление, в котором нужно делать массаж и это неспроста. Именно в этом направлении лимфа движется к лимфоузлам. Когда мы при массаже следуем в нужном направлении, то мы «подгоняем» лимфу и помогаем ей двигаться быстрее.
Как делать массаж?
Техник много. О том, что нужно следовать направлению лимфатических путей, мы с вами уже говорили, теперь надо понять что именно делать в базовом массаже, «на минималках».
- Очищаем лицо. Это важно, чтобы во время массажа не «разводить грязь» на лице. Она все равно будет отшелушиваться в процессе вместе с омертвевшими клетками эпидермиса, но чем меньше ее будет, тем лучше.
- Разминаем лимфоузлы на ключицах. Делаем «помпаж» надключичных лимфоузлов (легко надавливаем в ямку над ключицами подушечками 4-х пальцев руки несколько раз).
- Начинаем массировать по линиям, начиная с шеи. Поглаживаем с небольшим нажимом сверху вниз от подбородка к лимфоузлам на ключицах. Потом поднимаемся от зоны к зоне, пока не достигнем лба, «разгружая» поглаживанием нижнюю треть лица к мочке уха, а среднюю и верхнюю — к козелку (хрящевому выступу у основания раковины).
- Повторяем в обратном порядке — от лба к шее. Направление движения рук остается таким же.
- После поглаживаний можно сделать еще несколько раундов с другими техниками: растирание, вибрации (постукивания), разминания или пощипывания и в конце — снова поглаживания.
Какие средства для лица выбрать?
Делать массаж можно по сухой коже, но если планируем массировать долго и всерьез, лучше применить средства для увеличения скольжения рук. Ежедневный уход тут не очень подойдет — эти средства быстро впитываются, хотя вполне можно нанести их массажными движениями по линиям и таким образом совместить полезное с полезным. Активные вещества в кремах и сыворотках от этого активней не станут, но если нет времени на массаж, этот вариант пойдет. Немного продлить скольжение уходовых средств можно, если смочить руки тоником. Тогда удастся помассировать подольше.
Можно использовать обычные масла для массажа или базовые масла (например, косточковые: персиковое, миндальное), но если ваша кожа склонна к акне, стоит поискать другие варианты. Чистые масла комедогенны, могут забивать поры, поэтому для жирной и склонной к воспалениям кожи не подойдут. Минеральные масла особенно опасны!
При проблемах с кожей лучше использовать массажные средства с небольшим содержанием масел или на гелевой основе. Еще один лайфхак — добавить базовое масло в обычный крем. Масло будет мешать крему быстро впитываться, а крем помешает маслу забивать поры.
В любом случае, что бы вы ни выбрали в качестве контактной среды для массажа, если лицо массировали достаточно долго, все это нужно будет смыть. Во время массажа мы отшелушиваем ороговевшие частички, собираем себум — и вот эту «кашу» лучше с лица убрать.
Массаж защищает от старения?
К старению лица массажные линии (и сам массаж, как средство их проработки) отношения никакого не имеют — здесь, как мы помним, кожа как раз меньше всего растягивается и деформируется. Старение провоцируют другие факторы, и вот основные принципы, которые помогут его притормозить.
- Защищаться от ультрафиолета. Главное анти-эйдж средство — это солнцезащитный крем. Основное правило сохранения здоровой кожи — защищаться смолоду от прямых солнечных лучей при помощи SPF, шляп, одежды с длинным рукавом, избегать длительного нахождения под прямыми лучами солнца днем.
- Держать стабильный вес, а если и худеть или толстеть, то постепенно. У многих людей при скачках веса кожа растягивается и не успевает адаптироваться к новым объемам. Кто-то худеет без последствий, но это генетическая лотерея. Если решаете похудеть, то важно не делать этого резко и дополнять физическими упражнениями и массажами, чтобы соединительная ткань успевала перестроиться.
- Избегать отеков. Соблюдать питьевой режим, сократить употребление соли и алкоголя. Больше двигаться. При гиподинамии, когда вы не двигаетесь и не занимаетесь физическими упражнениями, лимфа тоже толком не двигается и могут образоваться отеки. Если вы уже провалили первую часть, с ограничением соли и увеличением двигательной активности, то отеки можно и нужно убирать — например, как раз массажем. Он разгоняет лимфу и помогает вернуть естественное питание коже.
- Увлажнять кожу изнутри и снаружи. Правильный питьевой режим поможет также и сохранить увлажненность кожи, а во время отопительного сезона или в кондиционируемых помещениях для тех же целей можно применять увлажнитель воздуха. Питье доставляет влагу в кожу, а увлажнитель не дает сухому воздуху ее из кожи вытягивать.
- Следить за гормонами. Если с кожей происходят какие-то резкие изменения — первым делом следует обратиться к эндокринологу. Об этом не все знают, но эндокринологи — наши лучшие друзья (особенно у женщин). Изменения кожи могут быть связаны не только с менопаузой, но и с другими событиями внутри организма. Гормональный фон влияет на состояние внешности напрямую.
- Правильно питаться. Это совет на все времена — выстраивайте рацион без избытка углеводов. Других специфических рекомендаций на самом деле нет. То есть истории вроде «ешьте авокадо и семгу, и у вас будет хорошая кожа» немного лукавые. Потому что один авокадо проблему не решит, нужно сбалансированное питание. Это, скорее, работает от обратного: едите больше углеводов — кожа будет хуже; едите белок и клетчатку — возможно, кожа улучшится.
Редакция напоминает, что все медицинские практики имеют противопоказания. Рекомендуется предварительная консультация специалиста.
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