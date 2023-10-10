Как разгладить кожу и убрать отеки массажем для лица? Косметолог — о технике «помпаж», линиях Лангера и минеральных маслах

Почему нужно делать массаж (причем по специальной траектории)?

Массажные линии, их еще называют линиями Лангера (смотрите на рисунок-схему ниже!) — это линии наименьшего растяжения кожи. Их представили миру еще в XIX веке — тогда хирурги искали места для разрезов, при которых рана быстрее заживает, а ее края не расходятся. В итоге открытие пригодилось и врачам-эстетистам. Если делать массаж по этим линиям, кожа не будет растягиваться, заламываться, не будут создаваться новые морщины, что для массажа лица принципиально важно. Ровно по этим линиям проходят маршруты движения лимфы, и параллельно им располагается большинство строительных коллагеновых волокон — соответственно, при правильной технике массаж запускает лимфодренаж и стимулирует выработку собственного коллагена организмом.

Лимфоузлы очищают нашу кровь от токсинов, микробов, и с помощью массажа мы ускоряем этим процессы. Кроме того, так мы убираем отеки. Благодаря этому сосуды начинают чувствовать себя свободней, отечные ткани больше не давят на них, и к коже наконец поступает в необходимом количестве кровь, вместе с кислородом и полезными веществами. Поэтому у нас улучшается цвет лица, повышается упругость и эластичность кожи.

Если работать в обратном направлении, то мы наоборот будет мешать лимфотоку и провоцировать отеки. Но — важная оговорка — не обязательно следовать этим направлениям всегда, важно как минимум начинать и завершать массаж именно по ним.