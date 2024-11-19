«Оземпик» отдыхает! Скоро рынок захлестнет волна антиэйдж-терапии NAD+?! Что это за препарат и почему его обожают Дженнифер Энистон и Хейли Бибер?

Просто — здравствуй, просто — как дела. Еще не закончился оземпиковый бум, а Голливуд уже покоряют новые инъекции кофермента под названием никотинамидадениндинуклеотид (NAD+), который, якобы, может починить ДНК, укрепить иммунную систему и продлить здоровую жизнь до 100+ лет. Так ли это и что ждет потребителей и фармрынок? Разбираемся в новом материале.
Что такое NAD+?
Это клеточный кофермент (молекула, помогающая белкам запускать биохимические процессы в организме) никотинамидадениндинуклеотид или NAD+. Он играет жизненно важную роль в клеточном энергообмене, восстановлении ДНК, гормональных процессах и борьбе с воспалением. Так же он помогает организму поддерживать метаболизм и соблюдать циркадный ритм. А еще в нем (как в активаторе) нуждаются сигнальные белки-сиртуины — для регулирования возрастных изменений и продления жизни организма.
Добавки с коферментом действительно так популярны?
Науке NAD+ открыли биохимики Артур Харден и Уильям Янгом в 1906 году. С тех пор более 100 лет изучались различные функции этого соединения. А «открыла» миру новую терапию Дженнифер Энистон: в 2023-м она рассказала Wall Street Journal, что применяет капельницы NAD+ и назвала их медицинским будущим.
Затем Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали рекламировать инъекции прямо, без какой-либо нативности:
«Я буду принимать NAD+ до конца своих дней и никогда не состарюсь», — говорила Хейли.
В итоге вся бьюти-индустрия обратила на новый антиэйдж-бустер внимание, и в этом году Vogue Business дал такой прогноз: в течение 2025-го года количество поисковых запросов по NAD+ в Google вырастет на 10%. И рынок NAD-терапии, который уже в 2022-м году оценивался в колоссальные 184 миллиона долларов, будет развиваться очень и очень быстро.
В чем подвох?
Считается, что и бустеры, и капсулы NAD+ обладают омолаживающим и антивозрастным действием. Но поскольку они классифицируются как биодобавки, их применение не регулируется и, конечно, не одобрено FDA, то есть Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (организацией-международным авторитетом в вопросе оценки допустимости лекарств).
Но это же обстоятельство говорит, что с этической точки зрения, интерес к NAD+ не так опасен, как обсессия «Оземпиком». Напомним, в результате последней лекарство не могли найти в аптеках те, кому оно на самом деле показано (пациенты с ожирением и диабетом). NAD+ не является лекарством, поэтому рост спроса на него не угрожает радикально рынку здравоохранения.
Здоровью не повредит?
С одной стороны, нет. Как говорят исследования, внутривенная терапия и пероральный прием редко вызывают нежелательные реакции. С другой стороны, нельзя найти добавку, которая в любых количествах безопасна. NAD+ не исключение, а плюсом ситуация осложнена тем, что его побочные эффекты и допустимые дозировки точно не определены. Однако уже сейчас есть данные, которые предупреждают: высокие дозы кофермента могут приводить к прогрессированию рака!
Отсюда вывод: если потенциальная привлекательность NAD+ победит здравый смысл, то потребители, которые применяют его некотролируемо, столкнутся с самыми неожиданными и во многих случаях негативными последствиями для своего здоровья. В этом смысле NAD+ опаснее «Оземпика». Тот все-таки больше изучен.
Но хоть какую-то пользу принесет?
Главная (и небезосновательная!) научная гипотеза: поскольку уровень NAD+ снижается с возрастом, инъекции и добавки, компенсирующие его недостаток, могут замедлить процессы старения и продлить жизнь.
NAD+ прошел доклинические (с использованием клеток в пробирках или на животных моделях) испытания на эффективность при болезни Альцгеймера, инсульте и деменции, боковом амиотрофическом склерозе и болезни Хантингтона, ожирении, снижении фертильности и болезнях глаз. Но данные, полученные в ходе исследований на животных, не могут быть перенесены на человека без клинической проверки. Так что ни при одном из этих заболеваний NAD+ не рекомендуется.
Клинические исследования добавки велись для оценки ее действия при болезни Паркинсона, преддиабете, зависимости и воспалительных процессах в организме. Однако многие из этих испытаний были очень небольшими и включали ограниченную выборку из 30 или менее человек, потому их результаты (хотя и очень обнадеживающие!) тоже недостаточны, чтобы со уверенностью рекомендовать новый подход к омоложению.
Возможно получить NAD+ из пищи?
Да. Известно, что вещества-предшественники NAD+ (это значит, что он может из них образовываться) могут повысить уровень молодильного кофермента в организме. К таким веществам относятся, в частности, триптофан и витамин B3, а содержатся они в:
- Говядине, индейке, курице, рыбе;
- Молочном;
- Цельнозерновых;
- Фруктах, овощах;
- Бобовых;
- Орехах, семенах;
- Соевых продуктах.
Редакция напоминает, что лекарственные препараты и БАДы имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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