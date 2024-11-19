«Оземпик» отдыхает! Скоро рынок захлестнет волна антиэйдж-терапии NAD+?! Что это за препарат и почему его обожают Дженнифер Энистон и Хейли Бибер?

Что такое NAD+?

Это клеточный кофермент (молекула, помогающая белкам запускать биохимические процессы в организме) никотинамидадениндинуклеотид или NAD+. Он играет жизненно важную роль в клеточном энергообмене, восстановлении ДНК, гормональных процессах и борьбе с воспалением. Так же он помогает организму поддерживать метаболизм и соблюдать циркадный ритм. А еще в нем (как в активаторе) нуждаются сигнальные белки-сиртуины — для регулирования возрастных изменений и продления жизни организма.

Добавки с коферментом действительно так популярны?

Науке NAD+ открыли биохимики Артур Харден и Уильям Янгом в 1906 году. С тех пор более 100 лет изучались различные функции этого соединения. А «открыла» миру новую терапию Дженнифер Энистон: в 2023-м она рассказала Wall Street Journal, что применяет капельницы NAD+ и назвала их медицинским будущим.

Затем Хейли Бибер и Кендалл Дженнер стали рекламировать инъекции прямо, без какой-либо нативности:

«Я буду принимать NAD+ до конца своих дней и никогда не состарюсь», — говорила Хейли.

В итоге вся бьюти-индустрия обратила на новый антиэйдж-бустер внимание, и в этом году Vogue Business дал такой прогноз: в течение 2025-го года количество поисковых запросов по NAD+ в Google вырастет на 10%. И рынок NAD-терапии, который уже в 2022-м году оценивался в колоссальные 184 миллиона долларов, будет развиваться очень и очень быстро.

В чем подвох?

Считается, что и бустеры, и капсулы NAD+ обладают омолаживающим и антивозрастным действием. Но поскольку они классифицируются как биодобавки, их применение не регулируется и, конечно, не одобрено FDA, то есть Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (организацией-международным авторитетом в вопросе оценки допустимости лекарств).

Но это же обстоятельство говорит, что с этической точки зрения, интерес к NAD+ не так опасен, как обсессия «Оземпиком». Напомним, в результате последней лекарство не могли найти в аптеках те, кому оно на самом деле показано (пациенты с ожирением и диабетом). NAD+ не является лекарством, поэтому рост спроса на него не угрожает радикально рынку здравоохранения.