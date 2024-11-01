Крутой способ получить рельефную и «сухую» фигуру — упражнения со свободным весом. И вот подборка из 8 лучших!

F.A.Q.

Что такое тренировка со свободным весом? Это комплекс упражнений с незакрепленными спортивным снарядами (гирями, гантелями, штангами etc.).

Почему упражнения со свободным весом? Они помогут добиться хорошей формы быстрее и эффективнее, чем тренажеры, ведь включают в работу сразу многие групп мышц, в большем объеме задействуют связки и сухожилия.

На что обратить внимание? Тренировка требует повышенной концентрации (чтобы не уронить на себя штангу!)

Изучаем упражнения

Приседания

Всему голова. Классические приседания со штангой на груди, приседания с гирей и гантелями — вариаций на тему много. Это базовое упражнение, которое помогает комплексно подтянуть ягодицы, сделать ноги красивой формы (в статике работают бицепс бедра, квадрицепс!). А с помощью перекладывания снаряда (например, перемещения грифа со спины на грудь) можно регулировать нагрузку, делая упор на нужные вам мышцы.

Наклоны со штангой или с грифом

При этом упражнении работают разгибатели спины, задняя поверхность бедра, ягодицы. Основная нагрузка идет на спину, а хорошо проработанные мышцы спины — это залог узкой талии!

Жим штанги лежа, жим гантелей

Работают грудные мышцы, трицепс, бицепс, мышцы спины. Довольно часто девушки пренебрегают этими упражнениями (опасаются бодибилдерского торса?), хотя они позволяют прекрасно подтянуть грудь и зону декольте.

Махи гирей

Многосуставное упражнение, которое заменит вам кардио! Прорабатываются все мышцы кора, ноги, ягодицы, плечи. Махи можно регулировать по высоте: чем выше — тем больше мышц включено, тем интенсивнее работа всего организма и процесс жиросжигания.