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Показы и коллекции

Как прошло шоу Victoria's Secret: Тайра Бэнкс, Кейт Мосс, Белла Хадид и Ирина Шейк

Грандиозный камбэк сезона — возвращение каноничного бельевого шоу Victoria's Secret с ангелами-супермоделями, не проводившегося аж с 2018 года. В последнее время бренд находился в глубоком кризисе на фоне критики из-за сексуализации женщин и пропаганды нереалистичных стандартов красоты, а попытки в бодипозитив не увенчались успехом (по крайней мере не затормозили падение продаж). На фоне бума оземпика и отката фэшн-индустрии к микро-длине и ультрафеминным силуэтам команда Victoria's Secret решила вернуться к истокам и сделала ставку на топовый кастинг с легендами-тяжеловесами (но уже в переносном смысле). 

Белла Хадид
Архивы пресс-служб

Белла Хадид

Ирина Шейк
Архивы пресс-служб

Ирина Шейк

Кейт Мосс
Архивы пресс-служб

Кейт Мосс

Тайра Бэнкс
Архивы пресс-служб

Тайра Бэнкс

Карла Бруни
Архивы пресс-служб

Карла Бруни

Даутцен Крус
Архивы пресс-служб

Даутцен Крус

Архивы пресс-служб
Ева Герцигова
Архивы пресс-служб

Ева Герцигова

Виктория Евсеева
Архивы пресс-служб

Виктория Евсеева

Джил Кортлев
Архивы пресс-служб

Джил Кортлев

Врываемся в эру оземпикового шика вместе с Ириной Шейк, сестрами Хадид (у Беллы случился второй выход на подиум за сезон после показа Saint Laurent!), Лилой Мосс и Витторией Черетти. Само собой, новая эпоха гипертрофированной худобы немыслима без иконы «героинового шика» Кейт Мосс — с ней же на подиум вышли Карла Бруни, Тайра Бэнкс (27 лет назад стала первой афроамериканкой на шоу Victoria's Secret!), Ева Герцигова и Даутцен Крус. Но все же главным хедлайнером бельевого камбэка оказалась певица Шер, исполнившая во время показа свои greatest hits. 

По лукам все стабильно примерно с 2000 года — фирменные крылышки 52-х ангелов украсили перьями (groundbreaking), бисером и полупрозрачными тканями. Помимо ожидаемого будуаркора, отмечаем обилие темного готик-кружева на подиуме, корсетов и даже клетки. 

Шер
Архивы пресс-служб

Шер

Тейлор Хилл
Архивы пресс-служб

Тейлор Хилл

Виттория Черетти
Архивы пресс-служб

Виттория Черетти

Валентина Сампайо
Архивы пресс-служб

Валентина Сампайо

Анок Яй
Архивы пресс-служб

Анок Яй

Барбара Палвин
Архивы пресс-служб

Барбара Палвин

Эшли Грэм
Архивы пресс-служб

Эшли Грэм

Адриана Лима
Архивы пресс-служб

Адриана Лима

Алессандра Амбросио
Архивы пресс-служб

Алессандра Амбросио

Помимо антиэйдж-супермоделей, о прежнем бодипозитивном векторе Victoria's Secret напоминали Палома Эльсессер, Джил Кортлев, Эшли Грэм и Валентина Сампайо, допущенные на подиум для провозглашения новой empowerment-доктрины бренда. В искренность заявления верится с трудом, а в успех фэшн-концепции шоу, собравшего в YouTube больше 8 миллионов просмотров только за 3 часа, — вполне. И да, отдельно радуемся за российскую модель и звезду сезона SS'25 Вику Евсееву, впервые примерившую крылышки Victoria's Secret!

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