Как прошло шоу Victoria's Secret: Тайра Бэнкс, Кейт Мосс, Белла Хадид и Ирина Шейк

Врываемся в эру оземпикового шика вместе с Ириной Шейк, сестрами Хадид (у Беллы случился второй выход на подиум за сезон после показа Saint Laurent!), Лилой Мосс и Витторией Черетти. Само собой, новая эпоха гипертрофированной худобы немыслима без иконы «героинового шика» Кейт Мосс — с ней же на подиум вышли Карла Бруни, Тайра Бэнкс (27 лет назад стала первой афроамериканкой на шоу Victoria's Secret!), Ева Герцигова и Даутцен Крус. Но все же главным хедлайнером бельевого камбэка оказалась певица Шер, исполнившая во время показа свои greatest hits.

По лукам все стабильно примерно с 2000 года — фирменные крылышки 52-х ангелов украсили перьями (groundbreaking), бисером и полупрозрачными тканями. Помимо ожидаемого будуаркора, отмечаем обилие темного готик-кружева на подиуме, корсетов и даже клетки.