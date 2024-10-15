Приложения для сна вредны (!) и не избавляют от бессонницы! Почему? Что такое ортосомния? А как тогда высыпаться?

Время насторожиться

Почему вообще наряду с орторексией (навязчивой идеей об идеально правильном питании) появилась ортосомния (навязчивая идея о соблюдении всех принципов правильного сна)? Потому что рынок отреагировал на справедливое медицинское предостережение о важности ночного отдыха и выдал 1000 и 1 гаджет и приложение, которые помогают уснуть, измерить качество сна и отследить свои здоровые привычки (когда-то все то же самое произошло с ПП и едой без лактозы, глютена и сахара).

Ничего плохого в этом изначально нет (кто против разнообразия и новых технологий?). Но на некоторых людей обилие информации про то, как и сколько спать, влияет негативно: предрасположенность к перфекционизму диктует, что нужно срочно выполнить все, что посоветовало умное приложение. И вот уже инструмент подменяет цель, которой раньше было просто выспаться. Более того, надо сделать ремарку, что инструмент этот пользовательский (читайте: помогает чувствовать себя лучше, а не лечит) и не профессиональный, так что на 100% верить всему, что он говорит, нельзя.

Так в исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Sleep Medicine, врачи предостерегли: когда некоторые люди делают вывод о корреляции между данными трекера сна и дневной усталостью, это ведет к перфекционистскому стремлению к идеальному сну с целью оптимизации своей производительности. И данные трекера часто кажутся таким людям более соответствующими их опыту сна, чем проверенные методы, такие как полисомнография (исследование нарушений сна) или актиграфия (оценка ритма сна).

Почему бум дрим-технологий опасен

Каждый ли человек, пользующийся приложением для сна, имеет диагностированную проблему со сном (бессонницу, апноэ, нарколепсию и так далее). Нет. Тогда возникает резонный вопрос: неужели мы совсем разучились спать? И не обесцениваем ли мы свои собственные способности, торопясь покупать гаджеты для белого шума, депривации и БАДы для лучшего засыпания (мелатонин хорош, при первичных нарушениях сна, но принимать его надо по показаниям)?

Мы драматизируем? Нет. Даже ученые прогнозируют нечто фантастическое и кажущееся абсурдным. В недавней статье о будущем технологий сна, представленной Университетом Лафборо, рассматривались такие идеи (ближайшего будущего!), как пижамы со встроенными датчиками для отслеживания изменений осанки, дыхания и частоты сердечных сокращений, а также роботизированные подушки-обнимашки, запрограммированные с помощью дыхательного паттерна, чтобы помочь людям быстрее попасть в страну Морфея.

Но я плохо сплю, неужели это не сказывается на мне на самом деле

Не спорим. В журнале Sleep (Oxford Academic) издана научная работа, авторы которой резюмируют: хроническое ограничение сна до 6 часов в сутки (или менее) приводит к снижению когнитивных функций, равному двухдневному полному лишению сна! То есть даже умеренное ограничение ночного отдыха может серьезно ухудшить нейроповеденческие функции (фокус, память, мыслительную активность) у здоровых взрослых людей.

Но суть в том, что не нужно сразу решать вопрос через технологии. Для начала необходимо выполнить ментальные, интеллектуальные и организационные шаги по оптимизации сна, без которых ни одно приложение не сработает.