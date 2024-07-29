12 суперупражнений для сидячей работы: размяться, сфокусироваться после обеда, похудеть (и не вспотеть)!

Голова и шея

Ключевые задачи: нормализовать кровоток, оксигенацию и мышечный тонус и, соответственно, обеспечить себе больше внимательности и меньше головной (и глазной!) боли и спазмов в шее.

Упражнение № 1.

Вместо того, чтобы экстатически хрустеть шеей (нежнее к опорно-двигательному аппарату!), выполняем мягкую растяжку шейно-воротниковой зоны, даем отдохнуть напряженному лицу и неотрывно смотрящим в монитор глазам:

Исходное положение: спина ровная, взгляд прямо; Поворачиваем голову в сторону, как бы оглядываясь на героя главной сплетни; Чуть поднимаем (не задираем!) голову, направив взгляд на потолок (чтобы не попасться); Смотрим вверх, зафиксировавшись в этой позиции на 10 секунд; Возвращаемся в первую позицию, делаем вдох-выдох; Выполняем по 5 раз на каждую сторону.

Упражнение № 2.

Чтобы освежить мысли (к мозгу начнет поступать кислород!) и снять боль в шее (а бонусом и в спине) — работаем с позвоночником.

Стоим / сидим прямо; На выдохе тянем голову и подбородок вверх, а руки по-птичьи отводим назад (ладони обращены к бедрам); На вдохе принимаем позу из пункта 1. Повторяем 5–10 раз.

Упражнение № 3.

Мегапростая практика, самое сложное в которой — выполнять ее систематически, разгружая одновременно голову, шею и спину.

Наклоняем голову вбок, чувствуя легкое натяжение, и задерживаемся на 15 секунд (дышим спокойно); Повторяем по 5 раз на каждую сторону.

Упражнение № 4.

Если / когда болят голова и затекают шея и плечи, возможно, большую нагрузку испытывает мышца-трапеция. Следовательно, тяжесть с души и тела нужно снять, заодно нормализовав осанку и убрав зажим в шее, а еще расправив грудной отдел.