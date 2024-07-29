12 суперупражнений для сидячей работы: размяться, сфокусироваться после обеда, похудеть (и не вспотеть)!

Безвылазный труд не оставляет времени / желания заниматься спортом, зато дарит непередаваемые ощущения скованности во всем теле? Нам откликается. А поскольку в редком ворк-спейсе встречаются гимнастический коврик и равнодушие коллег, увидевших исполнение асаны, собрали самые эргономичные упражнения — не требуют спецоборудования и спортивной формы, выполняются легко, непринужденно и малозаметно для любопытных, а тело перезагружают от макушки до пят!
Голова и шея
Ключевые задачи: нормализовать кровоток, оксигенацию и мышечный тонус и, соответственно, обеспечить себе больше внимательности и меньше головной (и глазной!) боли и спазмов в шее.
Упражнение № 1.
Вместо того, чтобы экстатически хрустеть шеей (нежнее к опорно-двигательному аппарату!), выполняем мягкую растяжку шейно-воротниковой зоны, даем отдохнуть напряженному лицу и неотрывно смотрящим в монитор глазам:
- Исходное положение: спина ровная, взгляд прямо;
- Поворачиваем голову в сторону, как бы оглядываясь на героя главной сплетни;
- Чуть поднимаем (не задираем!) голову, направив взгляд на потолок (чтобы не попасться);
- Смотрим вверх, зафиксировавшись в этой позиции на 10 секунд;
- Возвращаемся в первую позицию, делаем вдох-выдох;
- Выполняем по 5 раз на каждую сторону.
Упражнение № 2.
Чтобы освежить мысли (к мозгу начнет поступать кислород!) и снять боль в шее (а бонусом и в спине) — работаем с позвоночником.
- Стоим / сидим прямо;
- На выдохе тянем голову и подбородок вверх, а руки по-птичьи отводим назад (ладони обращены к бедрам);
- На вдохе принимаем позу из пункта 1.
- Повторяем 5–10 раз.
Упражнение № 3.
Мегапростая практика, самое сложное в которой — выполнять ее систематически, разгружая одновременно голову, шею и спину.
- Наклоняем голову вбок, чувствуя легкое натяжение, и задерживаемся на 15 секунд (дышим спокойно);
- Повторяем по 5 раз на каждую сторону.
Упражнение № 4.
Если / когда болят голова и затекают шея и плечи, возможно, большую нагрузку испытывает мышца-трапеция. Следовательно, тяжесть с души и тела нужно снять, заодно нормализовав осанку и убрав зажим в шее, а еще расправив грудной отдел.
- Садимся ровно и кладем руки за голову, сплетая пальцы вместе. Ладони на затылке;
- На выдохе опускаем голову, прижимая подбородок к шее и округляя спину. Локти смотрят в пол;
- Задерживаемся на 5 секунд, не прекращая дышать и чувствуя натяжение;
- На вдохе выпрямляемся в исходное положение, немного прогибаясь в спине;
- Задерживаемся на 5 секунд, не прекращая дышать.
- Повторяем 5–10 раз.
Туловище и руки
Ключевые задачи: избавиться от боли в спине и пояснице, поработать с осанкой и мышцами живота, расслабить плечевой и грудной отделы.
Упражнение № 5.
Если спина спазмированная и твердокаменная, скорее всего, это сигнал мышц о том, что они устали от постоянного статистического напряжения. А позвоночник явно намекает, что находится в неправильном положении. Исправляем!
- Выпрямляем спину и вытягиваем руки вперед ладонями друг к другу;
- На выдохе прижимаем локти к телу, сжав кулаки, и при этом сводим лопатки;
- На вдохе возвращаем первую позицию рук;
- Повторяем 5–10 раз.
Упражнение № 6.
В целом, на брейнсторме с не самыми любимыми энтузиастами мы часто неосознанно выполняем эту тренировку на расслабление плеч и шейного отдела. Но теперь ее можно делать вдумчиво, дополняя красноречивыми (и полезными) выдохами на усилие (через рот) и вдохами на расслабление (через нос).
- Поднимаем плечи к ушам и удерживаем их так 3 секунды (очень театральное пожимание на очередную «гениальную» идею);
- Отводим плечи назад и вниз;
- Повторяем 5–10 раз.
Упражнение № 7.
Флешбэк в школьные уроки физкультуры! Растягиваем боковые мышцы туловища и даем классную разминку позвоночнику и косым мышцам живота.
- В положении сидя поднимаем одну руку над головой;
- Другую руку кладем на бедро для поддержки;
- Медленно наклоняемся вслед за рукой, пока не чувствуем растяжение вдоль бока;
- Удерживаем положение 20 секунд;
- Повторяем 5–10 раз на каждую сторону.
Упражнение № 8.
Эту позу было бы славно принять на отдыхе (лежа!), но за рабочим столом приходится вести себя иначе. Избавляем от скованности плечевой пояс и грудной отдел, исправляем осанку:
- Садимся ровно и кладем руки за голову, сплетая пальцы вместе. Ладони на затылке;
- Отводим локти назад и тянем друг к другу, насколько возможно (не до боли!);
- Делаем вдох и задерживаем дыхание на 20 секунд;
- Выдыхаем и расслабляемся, а после повторяем еще 3–5 раз.
Таз и ноги
Ключевые задачи: убрать застои жидкости в организме, предупредить боли в суставах, уменьшить нагрузку на кровеносные сосуды, скульптурировать ноги, подтянув мышцы.
Упражнение № 9.
Для всех марафонцев, запертых в четырех стенах волею дедлайнов. Симулируем бег с высоким подниманием бедра, чтобы избавиться от отеков и боли в коленях, которые обычно объявляются к вечеру:
- Ставим ноги под прямым углом, руками упираемся в сидение стула, но таз не отрываем;
- Поднимаем как можно выше одно колено (на выдохе), затем опускаем (на вдохе);
- На выдохе меняем ногу и повторяем упражнение;
- Выполняем 10 раз на каждую ногу.
Упражнение № 10.
Cамое простое и результативное, что вы можете сделать в течение рабочего дня — ходить. В идеале по лестнице, но подойдет и обычная прогулка. Так что, если есть возможность, откажитесь от лифта, такси и общественного транспорта и преодолевайте расстояния пешком. Самое главное здесь — не забывать правильно дышать (вдох через нос, выдох через рот), двигаясь и ловя кислород в своем темпе, чтобы не запыхаться и не поймать отдышку. А если пришлось поторопиться, то не садитесь сразу за компьютер, а стоя (и вдумчиво!) успокойте дыхание. В противном случае могут грозить гравитационный шок (кровь задержится в венозных сосудах внизу, а сердце и мозг будут испытывать ее острый недостаток) и ортостатический коллапс, то есть резкое снижение артериального давления. А кто хочет падать в обморок?
- Кстати, даже краткие променады за кофе здорово помогают пережить эмоционально тяжелый рабочий день! Об этом писала еще Наталья Петровна Бехтерева, мировой эксперт по изучению мозга и психики. Цитируем: «При эмоциональных расстройствах очень хороши прогулки, разного рода двигательная активность». Еще ученая очень хвалила плавание.
Упражнение № 11.
В йоге есть поза голубя, которая отлично раскрывает тазобедренный и расслабляет уставшие и одеревеневшие бедра. Но в офисе опуститься на пол или закинуть ногу на стул для ее исполнения, не привлекая к себе внимание, но получится. Выход: сделать более мягкую вариацию.
- Садимся ровно на стуле;
- Одна нога согнута под прямым углом (стопа плотно на полу);
- Вторую ногу закидываем на колено, так чтобы на нем лежала лодыжка;
- Медленно наклоняем вперед, укладывая сложенные руки на голень согнутой ноги. Не округляя спину, не опуская и не запрокидывая шею назад и не падая на бок;
- Удерживаем положение 20 секунд;
- Делаем упражнение 5 раз и меняем ногу;
Упражнение № 12.
Есть такая мышца под названием камбаловидная — находится внутри мышцы икроножной. И она (в активном состоянии!) очень эффективно расщепляет углеводы и в принципе ускоряет обмен веществ. К такому выводу пришла группа ученых из университета Хьюстона. Так что держите упражнение, которое поможет прокачать ноги в течение брифинга, получив эффект тренировки в спортзале. Приступаем:
- Садимся ровно на стуле, ноги согнуты под прямым углом, стопы на полу;
- Поднимаем заднюю часть стоп, не отрывая при этом переднюю;
- Опускаем стопы на пол;
- Повторяем 15 минут (икры будут гореть, имейте ввиду!).
Благодарим за помощь в подготовке материала врача травматолога-ортопеда Бориса Доева, эксперта Regen Clinic.
Редакция напоминает, что занятия физической активностью имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о нагрузке и ее допустимости.
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