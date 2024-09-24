Нет, ты не толстый! Что такое движение #haes (за любой вес и параметры!) и почему оно полезнее, чем просто бодипозитив?

Тренд на инклюзивность возродил философию нейтрального отношения к весу с фокусом на здоровый образ жизни — HAES. Теперь формула #haes регулярно встречается в соцсетях, и инфлюенсеры призывают отказаться от гиперфиксации на сухих анатомических цифрах. Стоп, разве это не бодипозитив? А если нет, то в чем суть и настоящая лечебная (!) ценность этого концепта? Правда, что он одновременно против и не против 90-60-90 и 40 кг? Разбираемся.
HAES — что это?
HAES (Health at Every Size) в переводе «Здоровье в любом размере» — это подход к физическому и ментальному благополучию, основанный на идее, что хорошего самочувствия можно достичь в любом весе и размере. HAES призывает к принятию себя такими, какие мы есть, и к фокусу на заботе о своем теле и самочувствии, независимо от того, какие именно значения показывают весы и лента-сантиметр.
Философия HAES также акцентирует важность главных постулатов ЗОЖ: здорового питания, физической активности и психоэмоционального баланса, но без ограничений и диет. Гранд-идея: выиграть в борьбе с дискриминацией по весу и внешности. Отсюда ключевое отличие HAES от других ветвей бодипозитива — принятие (!) и / или совершенствование себя должно происходить только с пользой для здоровья.
Таймлайн:
1960-е — движение HAES зарождается в ответ нарастающей тенденции к формированию, коммерционализации и навязыванию через рекламу, моду и кино единых стандартов красоты.
В 1967-м году в журнале The Saturday Evening Post выходит статья «Больше людей должно быть толстыми!». В ней автор рассуждает о том, что диеты опасны как для физического здоровья, так и для ментального, поскольку жесткие ограничения высвобождают деструктивные эмоции. В этом же материале выдвигается идея, что питание без диет и отсутствие психологического давления помогают людям чувствовать себя лучше.
1980-е — ученые начинают размышлять о том, что единой нормы веса нет, и ищут другие ориентиры оздоровления.
Публикуются 4 книги от деятелей в области здравоохранения, докторов, исследователей в сфере нутрициологии: «Диеты не работают», «Тренировка осознанного питания», «Дилемма диетера», «Разрушение привычки к диете». Они сосредоточены на критике диеты для снижения веса и объясняют выгоду интуитивного питания: такая схема рациона в первую очередь формирует здоровые пищевые привычки, а бонусом помогает снизить вес.
2000-е — идею 80-х вспоминает и развивает диетолог Линда Бэкон в книге «Здоровье любого размера».
2010-2020-е — сексолог Эмили Нагоски доказывает, что HAES помогает женщинам почувствовать себя увереннее и улучшить свою сексуальнцю жизнь, в книге «Приходи такой, какая ты есть». С развитием соцсетей и продвижением идей инклюзивности HAES не забывается так просто, как десятилетия до этого.
HAES нормализирует жир?
Не совсем так, хотя как и в любом направлении мысли, встречаются разные трактовки. Генерально это движение призывает отдавать приоритет качественному сну и питанию, фитнес-нагрузкам, выстраиванию неабьюзивных отношений с едой и с самим собой, а не стремиться к достижению определенной цифры на весах просто потому, что хочется весить именно столько или хвастаться талией, как у Скарлетт О'Хара.
Поэтому не следует путать HAES c Движением по принятию жира или FAM (Fat Acceptance Movement, известно еще и как Fat Pride, Fat Empowerment, Fat Liberation, Fat Activism), которое видит своей целью борьбу с осуждением ожирения и разрушением медицинских и социальных фэт-стигм. Считается, что концепция FAM меняет самовосприятие людей c plus-size параметрами на более позитивное.
Если не рассматривать HAES и FAM как радикальные воззрения, призывающие весить, сколько угодно и ничего с этим не делать, то вывод напрашивается многообещающий. Оба подхода могут дополнять друг друга и содействовать формированию равного инклюзивного сообщества, где главная ценность — тактичное отношение друг к другу и здоровье человека.
Любой вес — здоровый вес?
Нет, не любой вес считается здоровым. Медицинская норма зависит от ряда факторов, таких как рост, возраст, пол, уровень физической активности и общее состояние здоровья человека. Оптимальный вес определяется индексом массы тела (ИМТ), то есть весом/рост2. ИМТ в пределах 18.5-24.9 считается оптимальным, в то время, как значения за пределами диапазона обычно указывают на наличие избыточного или недостаточного веса, что может быть вредно для гормонального, кардиологического, метаболического, нервного здоровья. Диагноз «ожирение» устанавливается, если показатель ИМТ выше 30.
Критики концепции HAES обращали и обращают внимание, что ее главный недостаток — потенциальный призыв к отказу от наблюдения за любыми (даже опасными для здоровья) цифрами. К примеру, медицинский исследователь Института Бодена по изучению ожирения, питания, физических упражнений и расстройств пищевого поведения Аманда Сайнсбери в статье «Призываем к срочному переосмыслению концепции "здоровье в любом размере"» пишет:
Я выступаю за здоровый образ жизни для людей любого размера, если он сопровождается четкой целью пресечь избыточный вес на корню — пока это еще возможно.
И можно сказать, что сегодня одобряемая с социальной, медицинской и философской точек зрения концепция HAES не предполагает, что люди автоматически здоровы независимо от веса, манифест в другом: люди в любом теле и весе должны быть приняты обществом и при этом должны стремиться к здоровому образу жизни.
Как HAES помогает бороться с ожирением?
Как показывают некоторые исследования, HAES-подход эффективен в лечении ожирения благодаря следующим своим принципам:
- Осознанное питание: вместо строгих диет и ограничений, эта философия призывает прислушаться к телу и выбрать еду, которая соответствует его потребностям. Тогда рацион действительно нравится и при этом приносит пользу.
- Умеренные физические нагрузки: важно заниматься спортом и двигаться регулярно, но без излишнего усердия. Главное, чтобы упражнения были комфортными и подходящими для человека, поэтому насильно запихивать себя в спортзал, если вам нравится плавать, не стоит.
- Ментальный велнес: HAES уделяет внимание эмоциональному здоровью, помогая людям развивать самопринятие. Это особенно актуально для тех, кто испытывает проблемы с весом и отношением к нему в связи с расстройством пищевого поведения.
Используя принципы HAES любым людям, в том числе пациентам с ожирением, проще вырабатывать полезные привычки и поддерживать свое тело здоровым без стресса и стыда.
Кроме того, есть данные, что принцип нейтрального отношения к весу помогает в профилактике связанных с ожирением хронических заболеваний: гипертонии, диабета, остеоартрита и некоторых видов рака. А также защищает от мышления в ложной парадигме: чтобы предотвратить ожирение, нужно обязательно потерять вес. Она приводит к бесконечным экспериментам с диетами, что провоцирует организм к дополнительному набору веса про запас, на случай, если лишения в еде повторятся. HAES же, наоборот, дает возможность более крупным людям чувствовать себя лучше, потому что правильно расставляет приоритеты. Вот иллюстративные результаты одного исследования:
Среди тучных людей, которые занимаются умеренной интенсивностью физической активности в течение 150 минут в неделю, уровень смертности и уровень сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у их нетренированных коллег с нормальным весом.
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