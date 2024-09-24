Нет, ты не толстый! Что такое движение #haes (за любой вес и параметры!) и почему оно полезнее, чем просто бодипозитив?

HAES — что это?

HAES (Health at Every Size) в переводе «Здоровье в любом размере» — это подход к физическому и ментальному благополучию, основанный на идее, что хорошего самочувствия можно достичь в любом весе и размере. HAES призывает к принятию себя такими, какие мы есть, и к фокусу на заботе о своем теле и самочувствии, независимо от того, какие именно значения показывают весы и лента-сантиметр.

Философия HAES также акцентирует важность главных постулатов ЗОЖ: здорового питания, физической активности и психоэмоционального баланса, но без ограничений и диет. Гранд-идея: выиграть в борьбе с дискриминацией по весу и внешности. Отсюда ключевое отличие HAES от других ветвей бодипозитива — принятие (!) и / или совершенствование себя должно происходить только с пользой для здоровья.

Таймлайн:

1960-е — движение HAES зарождается в ответ нарастающей тенденции к формированию, коммерционализации и навязыванию через рекламу, моду и кино единых стандартов красоты.

В 1967-м году в журнале The Saturday Evening Post выходит статья «Больше людей должно быть толстыми!». В ней автор рассуждает о том, что диеты опасны как для физического здоровья, так и для ментального, поскольку жесткие ограничения высвобождают деструктивные эмоции. В этом же материале выдвигается идея, что питание без диет и отсутствие психологического давления помогают людям чувствовать себя лучше.

1980-е — ученые начинают размышлять о том, что единой нормы веса нет, и ищут другие ориентиры оздоровления.

Публикуются 4 книги от деятелей в области здравоохранения, докторов, исследователей в сфере нутрициологии: «Диеты не работают», «Тренировка осознанного питания», «Дилемма диетера», «Разрушение привычки к диете». Они сосредоточены на критике диеты для снижения веса и объясняют выгоду интуитивного питания: такая схема рациона в первую очередь формирует здоровые пищевые привычки, а бонусом помогает снизить вес.

2000-е — идею 80-х вспоминает и развивает диетолог Линда Бэкон в книге «Здоровье любого размера».

2010-2020-е — сексолог Эмили Нагоски доказывает, что HAES помогает женщинам почувствовать себя увереннее и улучшить свою сексуальнцю жизнь, в книге «Приходи такой, какая ты есть». С развитием соцсетей и продвижением идей инклюзивности HAES не забывается так просто, как десятилетия до этого.

HAES нормализирует жир?

Не совсем так, хотя как и в любом направлении мысли, встречаются разные трактовки. Генерально это движение призывает отдавать приоритет качественному сну и питанию, фитнес-нагрузкам, выстраиванию неабьюзивных отношений с едой и с самим собой, а не стремиться к достижению определенной цифры на весах просто потому, что хочется весить именно столько или хвастаться талией, как у Скарлетт О'Хара.

Поэтому не следует путать HAES c Движением по принятию жира или FAM (Fat Acceptance Movement, известно еще и как Fat Pride, Fat Empowerment, Fat Liberation, Fat Activism), которое видит своей целью борьбу с осуждением ожирения и разрушением медицинских и социальных фэт-стигм. Считается, что концепция FAM меняет самовосприятие людей c plus-size параметрами на более позитивное.

Если не рассматривать HAES и FAM как радикальные воззрения, призывающие весить, сколько угодно и ничего с этим не делать, то вывод напрашивается многообещающий. Оба подхода могут дополнять друг друга и содействовать формированию равного инклюзивного сообщества, где главная ценность — тактичное отношение друг к другу и здоровье человека.