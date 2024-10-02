Как узнать больше о профилактике и лечении рака груди и помочь пациентам? Вот дайджест мероприятий благотворительных фондов

В Петербурге

Пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Все регистрационные взносы будут направлены в фонд «Онкологика», который всестороннее (от юридических консультаций до медицинской навигации и обеспечения лекарствами!) помогает взрослым онкопациентам и их близким по всей стране. Координаты мероприятия:

Дата: 5 октября

Адрес: Московский Парк Победы (метро Парк Победы)

Сбор участников: 11:00

Регистрация на забег: https://reg.o-time.ru/race/24519

Онлайн

Ведущий петербургский фонд медицинский решений «Не напрасно» (их силами созданы программу обучения врачей Высшая школа онкологии и просветительский проект «ОнкоВики»!) организует эфир на тему «Реабилитация после рака молочной железы». Его проведет Антон Андреевич Крутов врач-онколог, заведующий отделением ранней реабилитации НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова. Будут говорить о том, как быстрее восстановить организм, укрепить физическое и эмоциональное состояние и вернуться к активной жизни. Координаты:

Дата: 10 октября

Время: 15:00

Где смотреть: через соцсеть «Одноклассники» https://ok.ru/group/63645707403304 и Telegram https://t.me/vse_ne_naprasno.

В других городах и онлайн

Фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Дальше» отмечает Розовый октябрь чередой проектов: