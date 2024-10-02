Как узнать больше о профилактике и лечении рака груди и помочь пациентам? Вот дайджест мероприятий благотворительных фондов

В честь Всемирного месяца осведомленности о самом распространенном онкозаболевании — раке молочной железы (Розового октября)! Петербургские и российские просветительские платформы и благотворительные фонды запустили акции, лекции, встречи и другие мероприятия, которые помогут женщинам (и мужчинам — у них тоже бывает рак груди!) сохранить здоровье.
В Петербурге
Пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Все регистрационные взносы будут направлены в фонд «Онкологика», который всестороннее (от юридических консультаций до медицинской навигации и обеспечения лекарствами!) помогает взрослым онкопациентам и их близким по всей стране. Координаты мероприятия:
Дата: 5 октября
Адрес: Московский Парк Победы (метро Парк Победы)
Сбор участников: 11:00
Регистрация на забег: https://reg.o-time.ru/race/24519
Онлайн
Ведущий петербургский фонд медицинский решений «Не напрасно» (их силами созданы программу обучения врачей Высшая школа онкологии и просветительский проект «ОнкоВики»!) организует эфир на тему «Реабилитация после рака молочной железы». Его проведет Антон Андреевич Крутов врач-онколог, заведующий отделением ранней реабилитации НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова. Будут говорить о том, как быстрее восстановить организм, укрепить физическое и эмоциональное состояние и вернуться к активной жизни. Координаты:
Дата: 10 октября
Время: 15:00
Где смотреть: через соцсеть «Одноклассники» https://ok.ru/group/63645707403304 и Telegram https://t.me/vse_ne_naprasno.
В других городах и онлайн
Фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Дальше» отмечает Розовый октябрь чередой проектов:
- Заработала горячая линяя по вопросам диагностики, лечения и восстановления при раке груди: 8- 800-707-44-03
- С 7 по 13 октября с 10:00 до 22:00 в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и Сочи пройдут Недели здоровья груди. В торговых центрах этих городов (адреса по ссылке) откроются мобильные кабинеты профилактики, где каждый сможет получить бесплатную консультацию от медицинского специалиста.
- На сайте фонда появилась специальная страница, через которую можно сделать взнос в пользу программ поддержки онкопациенток.
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