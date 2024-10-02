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Здоровье

Как узнать больше о профилактике и лечении рака груди и помочь пациентам? Вот дайджест мероприятий благотворительных фондов

В честь Всемирного месяца осведомленности о самом распространенном онкозаболевании — раке молочной железы (Розового октября)! Петербургские и российские просветительские платформы и благотворительные фонды запустили акции, лекции, встречи и другие мероприятия, которые помогут женщинам (и мужчинам — у них тоже бывает рак груди!) сохранить здоровье.

SPF

В Петербурге

Пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Все регистрационные взносы будут направлены в фонд «Онкологика», который всестороннее (от юридических консультаций до медицинской навигации и обеспечения лекарствами!) помогает взрослым онкопациентам и их близким по всей стране. Координаты мероприятия:

Дата: 5 октября

Адрес: Московский Парк Победы (метро Парк Победы)

Сбор участников: 11:00

Регистрация на забег: https://reg.o-time.ru/race/24519

Онлайн

Ведущий петербургский фонд медицинский решений «Не напрасно» (их силами созданы программу обучения врачей Высшая школа онкологии и просветительский проект «ОнкоВики»!) организует эфир на тему «Реабилитация после рака молочной железы». Его проведет Антон Андреевич Крутов врач-онколог, заведующий отделением ранней реабилитации НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова. Будут говорить о том, как быстрее восстановить организм, укрепить физическое и эмоциональное состояние и вернуться к активной жизни. Координаты:

Дата: 10 октября

Время: 15:00

Где смотреть: через соцсеть «Одноклассники» https://ok.ru/group/63645707403304 и Telegram https://t.me/vse_ne_naprasno.

В других городах и онлайн

Фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Дальше» отмечает Розовый октябрь чередой проектов:

  1. Заработала горячая линяя по вопросам диагностики, лечения и восстановления при раке груди: 8- 800-707-44-03
  2. С 7 по 13 октября с 10:00 до 22:00 в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и Сочи пройдут Недели здоровья груди. В торговых центрах этих городов (адреса по ссылке) откроются мобильные кабинеты профилактики, где каждый сможет получить бесплатную консультацию от медицинского специалиста.
  3. На сайте фонда появилась специальная страница, через которую можно сделать взнос в пользу программ поддержки онкопациенток.
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