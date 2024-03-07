Главные вопросы о раке груди у мужчин. Кто в зоне риска? Какие симптомы нельзя пропускать? Чем опасен бодибилдинг?

Злокачественная опухоль грудной железы у мужчин — относительно редкое заболевание (частота 1 к 800!), наверное, поэтому о нем мало, кто знает. А между тем, именно отсутствие информации мешает заподозрить болезнь, провести дифференциальную диагностику и получить лечение вовремя. Как обезопасить себя или близкого человека и при каких красных флагах незамедлительно идти к онкологу — отвечает Елена Бит-Сава, д.м.н., профессор СПбГПМУ, заведующая отделением опухолей молочной железы Онкологического центра имени Н.П. Напалкова.
Каковы механизм и симптоматика болезни?
Рак груди — это злокачественная опухоль, которая развивается из железистой ткани. Обычно болезнь поражает грудь только с одной стороны, и крайне редко (в 1-2% случаев) встречается рак обеих грудных желез (билатеральный).
Возможные первичные симптомы:
- Увеличения грудной железы с формированием «узелка» (чаще всего за соском);
- Выделения из соска, возникновение на нем корки;
- Впадение или вытяжение соска.
При местно-распространенном процессе возникает прорастание опухоли в окружающие ткани. Может присоединиться отек, образоваться деформация органа, появиться дискомфорт и боль в грудной железе и подмышечной области. Последний симптом бывает также при метастатическом поражении лимфатических узлов.
У мужчин гораздо проще заметить опухоль, чем у женщин, учитывая меньший размер, более плотные и бугристые контуры, консистенцию железы. Но, безусловно, диагноз себе сразу ставить не надо, следует дифференцировать рак и доброкачественные изменения (гинекомастию, липому, фурункул, карбункул etc.). Самостоятельно это сделать невозможно, следует обратиться к врачу, который проведет УЗИ-диагностику, маммографию и биопсию с гистологической, иммуногистохимической оценкой. Это исследование образца ткани опухоли крайне важно, так как помогает выявить клетки рака и определить точки приложения последующего противоопухолевого лечения.
Почему у мужчин возникает рак груди?
Следует подчеркнуть, что для мужчин это все же достаточно редкая злокачественная опухоль из эпителия клеток рудиментарных (неразвитых за ненадобностью с биологической точки зрения) грудных желез. Ее распространенность составляет всего 1% от всех случаев рака молочной железы.
Тем не менее, можно выделить несколько категорий пациентов в зоне риска. Обычно к ним относятся мужчины, у которых нарушен баланс половых гормонов — снижен уровень тестостерона и / или повышен уровень эстрогенов. Чаще всего это является следствием:
- Достижения возраста 60 лет и старше;
- Наращивания мышечной массы для тренировок с помощью гормональных стимуляторов;
- Эндокринопатий, то есть наследственных синдромов (Клайнфелтера, Рубинштейна);
- Вирусного или токсического гепатита;
- Травм и ДТП;
- Злоупотребления алкоголем.
Кстати, гормональный дисбаланс породой приводит к гинекомастии — разрастанию и уплотнению железы, увеличению груди у мужчин. Точно сказать, что это заболевание обязательно «перейдет» в рак нельзя, однако онконастороженность при таком диагнозе должна повыситься многократно.
Какие есть варианты терапии?
Елена Бит-Сава
д.м.н., профессор СПбГПМУ, заведующая отделением опухолей молочной железы Онкологического центра имени Н.П. Напалкова
Лечение рака груди у мужчин и женщин почти идентичное (особенно медикаментозное, химиотерапевтическое), но со своими нюансами. Часто — полное хирургическое удаление грудной железы, возможно — без устранения сосково-ареолярного комплекса, при условии, что в нем нет опухолевых клеток. Сегодня хирурги не только оказывают медицинскую помощь, но и стараются максимально сохранить эстетический внешний вид тела.
Безотносительно объема операции, человек может получать соответствующую схему химио-таргетной терапии, лучевую терапию — это зависит от биологического подтипа рака и стадии заболевания. Когда же мы говорим о гормонозависимом раке грудной железы (развивающемся под воздействием эстрогенов), то, конечно, назначаются препараты-антиэстрогены, в частности, Тамоксифен.
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