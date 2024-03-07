Главные вопросы о раке груди у мужчин. Кто в зоне риска? Какие симптомы нельзя пропускать? Чем опасен бодибилдинг?

Каковы механизм и симптоматика болезни?

Рак груди — это злокачественная опухоль, которая развивается из железистой ткани. Обычно болезнь поражает грудь только с одной стороны, и крайне редко (в 1-2% случаев) встречается рак обеих грудных желез (билатеральный).

Возможные первичные симптомы:

Увеличения грудной железы с формированием «узелка» (чаще всего за соском); Выделения из соска, возникновение на нем корки; Впадение или вытяжение соска.

При местно-распространенном процессе возникает прорастание опухоли в окружающие ткани. Может присоединиться отек, образоваться деформация органа, появиться дискомфорт и боль в грудной железе и подмышечной области. Последний симптом бывает также при метастатическом поражении лимфатических узлов.

У мужчин гораздо проще заметить опухоль, чем у женщин, учитывая меньший размер, более плотные и бугристые контуры, консистенцию железы. Но, безусловно, диагноз себе сразу ставить не надо, следует дифференцировать рак и доброкачественные изменения (гинекомастию, липому, фурункул, карбункул etc.). Самостоятельно это сделать невозможно, следует обратиться к врачу, который проведет УЗИ-диагностику, маммографию и биопсию с гистологической, иммуногистохимической оценкой. Это исследование образца ткани опухоли крайне важно, так как помогает выявить клетки рака и определить точки приложения последующего противоопухолевого лечения.

Выживаемость при раке груди у мужчин несколько ниже, чем у женщин, из-за поздней постановки диагноза (что может являться также следствием позднего обращения к онкологу), а также более высокой частоты агрессивных форм биотипов рака. Поэтому можно (и нужно) любые сомнения в состоянии своего здоровья разрешать со специалистом.