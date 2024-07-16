Ты не плакса, а ЗОЖник! Слезы делают зрение острее, выводят токсины стресса и не поддаются (?) контролю — объясняет офтальмолог

Мы не плачем, просто открытие «Чернышевской» в глаз попало! А если серьезно, выяснили, что слезы — это супербиомеханизм, который обеспечивает четкость взгляда, защищает организм от бактерий (и не только)! Как они устроены и в каких случаях предупреждают о неполадках в организме (даже дефиците витаминов) — рассказал Сергей Начинкин, офтальмолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Факт 1. С нами каждый день
У каждого из нас есть слезные железы: они располагаются в верхненаружном углу глазницы, постоянно активны и в течение всего дня образуют слезу для увлажнения глаз. А в медицине этот процесс описывается так: слеза, поступив из слезных желез в конъюнктивальный мешок, омывает глазное яблоко и собирается в слезном озере; оттуда, через слезные канальцы, она стекает в слезный мешок; далее через носослезный канал поступает в нижний носовой ход.
Факт 2. Полезны (и просто необходимы) для глаз
Слеза — специфическая по химическому составу жидкость, которая состоит преимущественно из воды, хлоридов калия и натрия, небольшого количества белков, а еще содержит фермент — лизоцим, обладающий бактерицидным эффектом. Главная задача слез у всех живых существ — защищать, питать и поддерживать оптимальный уровень влаги на поверхности глаза. И только у человека они выполняют еще и коммуникативную функцию: помогают выразить счастье или, наоборот, избавиться от негативных эмоций.
Факт 3. Делятся на 3 вида
Базальные, эмоциональные и рефлекторные слезы.
- Базальные с нами непрерывно в течение дня: каждый раз, когда мы моргаем (в среднем около 7 000 раз в день!), выделяется их небольшое количество. В норме поверхность глаза покрыта непрерывной тонкой (около 10 нм) слезной пленкой, имеющей трехслойную структуру: наружный липидный слой, водянистый и внутренний муциновый слой.
Липидный слой — маслянистый секрет мейбомиевых желез — самый тонкий. Его задача — задерживать испарение водного слоя и поддерживать пленку. Именно дефицит этого слоя приводит к появлению синдрома «сухого глаза».
Водянистый слой за счет постоянного обновления обеспечивает доставку кислорода к роговице, защищает от бактерий, вымывает инородные тела, обеспечивает гладкость и ровность оптической поверхности глаза.
Муциновый слой помогает пленке сохранять стабильность. Он увлажняет и смазывает эпителий роговицы.
- Эмоциональные возникают по причине переживания различных чувств и могут быть реакцией на стресс.
- Рефлекторные или механические — ответная реакция организма на воздействие внешних раздражителей. Будь то ветер, холод, попадание инородного тела или нарезание лука.
Факт 4. Это биохимический детокс
Как уже было написано выше, помимо своих механических функций, слезы играют важную роль в эмоциональной жизни человека. Еще в прошлом веке ученый Уильям Фрей, изучив химический состав эмоциональных aqua ex oculis, предположил, что их задача — выводить из организма токсические вещества, образовавшиеся из-за грусти (включая гормоны стресса). И сейчас подтверждено, что это правда. А еще во время плача расслабляется лицевая мускулатура, понижается артериальное давление, замедляется сердцебиение, улучшается снабжение мозга кислородом.
Факт 5. Не вредят здоровью
Но есть различные состояния, при которых неполадки в функции слезных желез могут предупреждать о заболевании и просто портить жизнь. Делятся эти расстройства на два типа: усиленная продукция слезы (гиперфункция) и недостаточная выработка (гипофункция).
- Гиперфункция
Иногда является признаком астигматизма, нарушений иннервации (связи с центральной нервной системой) глаза, попадания постороннего предмета, воспалительных процессов (к примеру, дакриоцистита). Может свидетельствовать о проблемах с системой, обеспечивающей нормальный отток слезы.
- Гипофункция
Некоторые заболевания: синдром Шегрена, синдром Стивенса-Джонсона, а также дефицит витамина А приводят к снижению работы как слезных желез, так и разрушению самой слезной пленки. При этом нарушается защитный барьер и появляется риск присоединения вторичной инфекции.
Катятся градом (или подозрительно отсутствуют). Чем поможет офтальмолог?
Сергей Начинкин
офтальмолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
«Все определяет первопричина. Собирая анамнез, доктору следует исключить инфекционные заболевания: блефариты, кератиты, ириты, которые зачастую могут протекать в подострой форме (когда заболевание прогрессирует быстрее, чем хроническое, но не переходит в острую форму), особенно, если они носят аутоиммунный характер. Если врач заподозрил инфекцию, необходимо сдать посев на флору с конъюнктивы для подбора оптимальной терапии. Когда из-за слез болит голова, для постановки точного диагноза и исключения поражения нервов и мышц глаза, требуется консультация невролога. В случае, если выявляются аномалии рефракции (нарушена оптическая функция глаз — к примеру, человек плохо видит вблизи), проводится их коррекция: очками, линзами, операцией. А при проблемах со слезной железой или слезоотводящими путями, потребуется хирургическое лечение — зондирование и промывание слезных путей».
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