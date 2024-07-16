Ты не плакса, а ЗОЖник! Слезы делают зрение острее, выводят токсины стресса и не поддаются (?) контролю — объясняет офтальмолог

Факт 1. С нами каждый день

У каждого из нас есть слезные железы: они располагаются в верхненаружном углу глазницы, постоянно активны и в течение всего дня образуют слезу для увлажнения глаз. А в медицине этот процесс описывается так: слеза, поступив из слезных желез в конъюнктивальный мешок, омывает глазное яблоко и собирается в слезном озере; оттуда, через слезные канальцы, она стекает в слезный мешок; далее через носослезный канал поступает в нижний носовой ход.

Факт 2. Полезны (и просто необходимы) для глаз

Слеза — специфическая по химическому составу жидкость, которая состоит преимущественно из воды, хлоридов калия и натрия, небольшого количества белков, а еще содержит фермент — лизоцим, обладающий бактерицидным эффектом. Главная задача слез у всех живых существ — защищать, питать и поддерживать оптимальный уровень влаги на поверхности глаза. И только у человека они выполняют еще и коммуникативную функцию: помогают выразить счастье или, наоборот, избавиться от негативных эмоций.

Факт 3. Делятся на 3 вида

Базальные, эмоциональные и рефлекторные слезы.

Базальные с нами непрерывно в течение дня: каждый раз, когда мы моргаем (в среднем около 7 000 раз в день!), выделяется их небольшое количество. В норме поверхность глаза покрыта непрерывной тонкой (около 10 нм) слезной пленкой, имеющей трехслойную структуру: наружный липидный слой, водянистый и внутренний муциновый слой.

Липидный слой — маслянистый секрет мейбомиевых желез — самый тонкий. Его задача — задерживать испарение водного слоя и поддерживать пленку. Именно дефицит этого слоя приводит к появлению синдрома «сухого глаза».

Водянистый слой за счет постоянного обновления обеспечивает доставку кислорода к роговице, защищает от бактерий, вымывает инородные тела, обеспечивает гладкость и ровность оптической поверхности глаза.

Муциновый слой помогает пленке сохранять стабильность. Он увлажняет и смазывает эпителий роговицы.