18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

В Петербурге уже несколько лет существует вакцина против рака! И с сентября она будет применяться в широком масштабе

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ведутся доклинические исследования вакцины для лечения пациентов при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах (результаты проверки уже многообещающие).  Клинические исследования препарата ориентировочно пройдут в будущем году. Медицина движется по пути повышения эффективности онкотерапии? Безусловно. А что если мы скажем, что в Петербурге, в НМИЦ им. Н.Н. Петрова уже разработана и несколько лет успешно применяется вакцина против рака? Делимся подробностями.

Vector Stock Pro

Первое, что нужно знать — будущая вакцина от НИЦ им. Н.Ф Гамалеи и вакцина от петербургского НМИЦ им. Н.Н. Петрова не идентичны, речь не идет о гонке создателей новых препаратов. О технологической составляющей новой разработки пока говорить рано, а вот у запущенной в работу — аналогов в России нет! 

Мы говорим о дендритно-клеточной вакцине собственного производства НМИЦ им. Н.Н. Петрова «CaTeVac». Она применяется в Центре несколько лет в качестве экспериментального лечения. Терапия персонализированная, стоимость одной инъекции 75 000 рублей, а в год нужно около 3-6 инъекций в зависимости от заболевания. В мире есть дендритно-клеточные вакцины, но формулы у всех разработчиков уникальные.

Сегодняшняя цель разработчиков — масштабировать производство вакцины и ввести ее в систему ОМС. Этому способствует расширение правого регулирования — с 1 сентября 2024 года онкологи смогут назначать препарат не только в рамках исследований, но и в стандартном лечении.

Эффективность «CaTeVac» доказана при меланоме, саркоме, колоректальном раке, опухолях ЦНС, рака молочной железы, яичников, почки.

Как работает вакцина?

В специальный сосуд помещаются подготовленная кровь пациента и «частицы» собственной опухоли либо антигены похожей, имеющиеся в собственном биобанке НМИЦ. Дендритные клетки поглощают опухолевые и таким образом учатся их распознавать — формируется определенный «обучающий сигнал». Благодаря этому, после того, как обученные дендритные клетки попадают в организм в вакцине, защитные клетки иммунитета — Т-лимфоциты «идентифицируют» опухоль и начинают бороться с ней.

Это единственная разработка НМИЦ им. Н.Н. Петрова?

Нет, есть еще генномодифицированная вакцина, которая также производится из клеток опухоли. Она применяется при меланоме и раке почки. Среди пациентов есть и дети, потому что Центр (единственный!) использует вакцины для их лечения.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: