Уникальный робот-анализатор и дрим-тим биологов! Как президент «Алкор Био» Дмитрий Полынцев создал в Петербурге главный биотехнологический холдинг страны

Как будущий президент крупнейшей биотехкомпании на Северо-западе, мечтавший стать военным, уехал с Камчатки в Петербург изучать биологию

Мой отец был военным хирургом Тихоокеанского флота, детство я провел по гарнизонам. Собирался стать военно-морским офицером, но не сложилось: карьере помешала близорукость. И все определило увлечение натурализмом. Вдохновила не природа Камчатки — снег до июня, недостаток кислорода, перепады в климате, — а книги: приключенческие романы, Жак-Ив Кусто и Джеральд Даррелл. Учиться отправился в Ленинград и при поступлении в ЛГУ в первый раз благополучно провалился. Что делать? Пошел в техническое училище № 126 на автослесаря (за учебу дали ленинградскую прописку!). Доучился и со второй попытки поступил на биолого-почвенный факультет университета. Мотивирован был невероятно, хотел ходить на все лекции сразу, хотя и тройки получал, и ночами после не спал, и пересдавал!

Путь молодого ученого: три Института, первый бизнес-проект и распад СССР

В 1983 году я закончил кафедру биофизики и поступил в аспирантуру Института цитологии. В кандидатской исследовал механизм работы «естественных киллеров» — эти клетки обезвреживают опухолевые и некоторые бактериальные клетки. Затем перешел в Научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов (НИИ ОЧБ). Очень интересное место, в нем занимались вопросами военной биологии — снабжались все лаборатории по высшему разряду. А в 1988 году в СССР начали развиваться первые формы коммерции. Мне, как молодому мужчине, которому нужно было содержать семью, это стало интересно. И появился мой первый бизнес-проект с московским кардиоцентром — биореактор для получения лабораторных и лекарственных молекул. За первый в Советском Союзе успешный опыт применения реактора я получил баснословную сумму в 7000 рублей (для сравнения: зарплаты в те времена не превышали 170 ­рублей!). К тому моменту НИИ ОЧБ потерял оборонную направленность, начал распадаться, и я перешел в Институт мозга человека Академии наук СССР. Но это был 1991 год, и про науку в СССР можно было забыть.

Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Как создавался «Алкор Био»

Ситуация: 1992 год, ты умный, активный человек, а где взять денег, просто не знаешь, работаешь бесплатно — зарплаты бюджетникам не выдают. Многие коллеги отправились искать лучшую жизнь за рубеж. Я, конечно, тоже думал об эмиграции, но вырывать семью из дома, терять место в науке, хватаясь за первое предложение, было неразумно. К лету у меня сложилась концепция современной биотехнологической компании. Но легко сказать: «Запускаемся!» А как?

Меня представили руководству советско-американской корпорации «Алкор Текнолоджиз». Идея моего проекта им понравилась, помогли мне получить грант на 700 000 рублей (кредит под 30% годовых вообще не пугал — гиперинфляция закаляет). Но на отдельную компанию не хватало, так что «Алкор Текнолоджиз» наняли меня, дали помещение, назначили руководителем отдела биотехнологий — и закрутилось. Первые кейсы: набор диагностики кортизола в крови (влияние знаменитого «гормона стресса» на организм тогда, сейчас и всегда интересовало науку!) и белковые молекулы-детекторы боевых отравляющих веществ (опасные токсические вещества часто применяются в горячих точках, их нужно уметь обнаруживать).

Но никому не нужны такие узкие разработки! Деньги быстро кончились, и стало понятно, что надо браться за дело профессионально: знакомиться с врачами лабораторий, изучать рынок и конкурентов, прокачивать маркетинг. Параллельно занялся перепродажей медоборудования — первым привез в Россию из Штатов экспресстест на беременность. А потом мой друг, главврач больницы Святого Георгия, предложил сдать помещения с условием запустить в клинике лаборатории клинической иммунологии и гормональной диагностики (она стала второй по величине в городе после лаборатории Института имени Д.О.Отта!). Так мы набирали параллельно финансовую и инвестбазу и производственные мощности, так появилась независимая компания «Алкор Био».