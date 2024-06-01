Уникальный робот-анализатор и дрим-тим биологов! Как президент «Алкор Био» Дмитрий Полынцев создал в Петербурге главный биотехнологический холдинг страны

Петербург — будущая биотехстолица? Предполагаем, что так, ведь именно здесь биотехвизионер, кандидат биологических наук (альма-матер — Ленинградский государственный университет!) и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — в номинации «Бизнес» Дмитрий Полынцев основал и возглавляет уже 32 года один из самых успешных холдингов страны «Алкор Био» (ежегодный оборот — два миллиарда!). Это первая и единственная российская компания, разработавшая и внедрившая собственную ИИ-систему in vitro диагностики (все процессы автоматизированы!) и создавшая оригинальные прорывные методы терапии инфарктов, инсультов и костных деформаций: от переломов до недостаточности конечностей — стволовыми клетками. Эти методы она теперь выводит на рынок. Труд Дмитрия Генриховича ценят не только пациенты, но и коллеги: он отмечен всероссийской профессиональной премией в области лабораторной медицины им. В. В. Меньшикова — «За вклад в развитие отрасли».
Дмитрий сфотографирован на производственной площадке «Алкор Био»
Здесь учеными холдинга была разработана, а затем введена в работу первая (и единственная!) в стране автоматизированная система высокоточной лабдиагностики MagnoLIA. Она выполняет анализы без помощи человека со скоростью 120 тестов в час!
Как будущий президент крупнейшей биотехкомпании на Северо-западе, мечтавший стать военным, уехал с Камчатки в Петербург изучать биологию
Мой отец был военным хирургом Тихоокеанского флота, детство я провел по гарнизонам. Собирался стать военно-морским офицером, но не сложилось: карьере помешала близорукость. И все определило увлечение натурализмом. Вдохновила не природа Камчатки — снег до июня, недостаток кислорода, перепады в климате, — а книги: приключенческие романы, Жак-Ив Кусто и Джеральд Даррелл. Учиться отправился в Ленинград и при поступлении в ЛГУ в первый раз благополучно провалился. Что делать? Пошел в техническое училище № 126 на автослесаря (за учебу дали ленинградскую прописку!). Доучился и со второй попытки поступил на биолого-почвенный факультет университета. Мотивирован был невероятно, хотел ходить на все лекции сразу, хотя и тройки получал, и ночами после не спал, и пересдавал!
Путь молодого ученого: три Института, первый бизнес-проект и распад СССР
В 1983 году я закончил кафедру биофизики и поступил в аспирантуру Института цитологии. В кандидатской исследовал механизм работы «естественных киллеров» — эти клетки обезвреживают опухолевые и некоторые бактериальные клетки. Затем перешел в Научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов (НИИ ОЧБ). Очень интересное место, в нем занимались вопросами военной биологии — снабжались все лаборатории по высшему разряду. А в 1988 году в СССР начали развиваться первые формы коммерции. Мне, как молодому мужчине, которому нужно было содержать семью, это стало интересно. И появился мой первый бизнес-проект с московским кардиоцентром — биореактор для получения лабораторных и лекарственных молекул. За первый в Советском Союзе успешный опыт применения реактора я получил баснословную сумму в 7000 рублей (для сравнения: зарплаты в те времена не превышали 170 рублей!). К тому моменту НИИ ОЧБ потерял оборонную направленность, начал распадаться, и я перешел в Институт мозга человека Академии наук СССР. Но это был 1991 год, и про науку в СССР можно было забыть.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Как создавался «Алкор Био»
Ситуация: 1992 год, ты умный, активный человек, а где взять денег, просто не знаешь, работаешь бесплатно — зарплаты бюджетникам не выдают. Многие коллеги отправились искать лучшую жизнь за рубеж. Я, конечно, тоже думал об эмиграции, но вырывать семью из дома, терять место в науке, хватаясь за первое предложение, было неразумно. К лету у меня сложилась концепция современной биотехнологической компании. Но легко сказать: «Запускаемся!» А как?
Меня представили руководству советско-американской корпорации «Алкор Текнолоджиз». Идея моего проекта им понравилась, помогли мне получить грант на 700 000 рублей (кредит под 30% годовых вообще не пугал — гиперинфляция закаляет). Но на отдельную компанию не хватало, так что «Алкор Текнолоджиз» наняли меня, дали помещение, назначили руководителем отдела биотехнологий — и закрутилось. Первые кейсы: набор диагностики кортизола в крови (влияние знаменитого «гормона стресса» на организм тогда, сейчас и всегда интересовало науку!) и белковые молекулы-детекторы боевых отравляющих веществ (опасные токсические вещества часто применяются в горячих точках, их нужно уметь обнаруживать).
Но никому не нужны такие узкие разработки! Деньги быстро кончились, и стало понятно, что надо браться за дело профессионально: знакомиться с врачами лабораторий, изучать рынок и конкурентов, прокачивать маркетинг. Параллельно занялся перепродажей медоборудования — первым привез в Россию из Штатов экспресстест на беременность. А потом мой друг, главврач больницы Святого Георгия, предложил сдать помещения с условием запустить в клинике лаборатории клинической иммунологии и гормональной диагностики (она стала второй по величине в городе после лаборатории Института имени Д.О.Отта!). Так мы набирали параллельно финансовую и инвестбазу и производственные мощности, так появилась независимая компания «Алкор Био».
Ключевое: робот, который выполняет анализы, и терапия стволовыми клетками
Оценивать свои проекты как «самые» и «не самые» — тактически неверно: если ты взялся за любой из них, значит, стоит того. Хотя есть исключительные вещи. Мы в «Алкор Био» первые и единственные в стране разработали автоматизированный анализатор на магнитных частицах с использованием иммунохемилюминесценции в качестве метода детекции. По-русски и по-человечески — роботизированный комплекс, который сам выполняет анализы! Специалист загружает сыворотки крови и реагенты, выбирает параметры, нажимает кнопку — дальше система все сделает без его помощи.
Другой уникальный случай — терапия стволовыми клетками. Эта тема «выстрелила» в нулевые — и у нас как раз были ресурсы на ее изучение (большинство наших специалистов — из области клеточной биологии!). Стволовые клетки — панацея от всех болезней? Они приведут бизнес в Эльдорадо? Как их культивировать, хранить, замораживать? Наши ученые защитили четыре диссертации — выяснилось, что клеточная терапия наиболее эффективна при сосудистых катастрофах (инфарктах, инсультах) и восстановлении костной ткани при сложных переломах и дефектах кости (можно удлинить конечность). «Алкор Био» создал целый набор методик лечения, но все застопорилось, потому что правовой базы не было. Только в 2016 году вступил в силу закон «О биомедицинских клеточных продуктах» — и вот почти 20 лет спустя мы наконец-то выводим свои технологии на рынок. В составе нашего холдинга образована профильная компания «ТрансТехнологии» с научно-исследовательской лабораторией и Банком стволовых клеток!
Секрет фирмы — как стать
акулой крокодилом в своей сфере?
Первое — научитесь нетворкингу, один в поле не воин. Второе — смотрите в будущее. Если вы молодой ученый-биолог, то выбирайте перспективные направления: молекулярную биологию, рекомбинантные технологии, регенеративную медицину. Третье — инвестируйте с умом. Пару лет назад я, имея огромный опыт за плечами, вложился в производство средств гигиены и бытовой химии, а оказалось, что руководство планомерно готовило бизнес к развалу. Я выкупил компанию, пересобрал команду и буду сейчас ставить на ноги — не самое приятное занятие, но, как человек-крокодил, всегда двигаюсь только вперед. И самое главное — отрастите толстенную броню и острые зубы. Это поможет вам лучше всех теоретических бизнес-схем вместе взятых.
Текст: Дарья Скаянская
Фото: Валентин Блох
Свет: Владислав Скобелев и Павел Знаменский Skypoint
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