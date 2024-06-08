«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и жизнь»

Этих героев нужно знать, ведь они совершают прорывные открытия и покоряют Космос! Рассказываем, кто в этом году — лауреаты номинации «Наука и жизнь» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». И, конечно, ждем церемонию награждения, которая пройдет 14 июня в «Лахта Центре».