«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и жизнь»

Этих героев нужно знать, ведь они совершают прорывные открытия и покоряют Космос! Рассказываем, кто в этом году — лауреаты номинации «Наука и жизнь» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». И, конечно, ждем церемонию награждения, которая пройдет 14 июня в «Лахта Центре».
Светлана Адоньева
Филолог, фольклорист, антрополог, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств
Александр Аверьянов
Палеонтолог, научный сотрудник Зоологического института РАН, профессор геологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Рауль Гайнетдинов
Директор Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ
Сергей Крикалев
Космонавт, герой Советского Союза, герой Российской Федерации, специальный представитель РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса, космический фотохудожник
Наталья Соловьева
директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН
Дарья Козлова
Первый проректор Университета ИТМО
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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