Как предупредить рак легкого? Торакальный хирург — о вреде пассивного (!) курения и вейпов, КТ-диагностике и пилотном проекте скрининга

Начнем с терминов

Рак легкого — это злокачественная опухоль, которая поражает легкое и (!) бронхиальное дерево. В основном страдает одно легкое, и там возникает первичная опухоль, однако у злостных курильщиков и при некоторых генетических нарушениях могут появляться и несколько опухолей: синхронно и нет, в одном легком и в обоих. И, увы, возможны рецидивы.

Вред вейпов доказан! Но не для рака

Основной причиной рака легкого в данный момент является курение. Интересно, что это было подтверждено только в пятидесятых годах прошлого столетия, хотя эпидемия курения началась примерно в начале XIX века. Около 50 лет потребовалось, чтобы доказать в крупных эпидемиологических исследованиях, что рак легкого действительно связан с курением — пока статистические и научные данные не были опубликованы, табачные компании и их целевая аудитория не принимали этот факт.

Очень актуальная тема в наше время — огромное количество новых девайсов и альтернативных способов доставки никотина. Они позиционируются производителями как менее вредные, однако также приводят к заболеваниям легких: пневмотороксу и буллезной болезни. По раку даты пока мало, нужно больше времени на проверку (10-20 лет), но интуитивно мы понимаем, что, к примеру, в вейпах большое количество вредных веществ и аэрозолей, которые теоретически тоже могут вызывать рак легкого

Также еще влияют техногенные факторы, к примеру, работа на вредных производствах и в промышленности — с асбестом, радоном и другими канцерогенными веществами. И конечно же, генетика также играет роль (помним, что большинство онкозаболеваний связано с мутациями в клетках!): мы видим, что есть пациенты, которые не были сторонниками сигарет и трудились в безопасных условиях, но у них все равно развился рак легкого.