Как предупредить рак легкого? Торакальный хирург — о вреде пассивного (!) курения и вейпов, КТ-диагностике и пилотном проекте скрининга

Если сил расстаться с сигаретами, мотивации активировать абонемент в фитнес-клуб и храбрости периодически посещать ЛОРа не хватает — наш материал для вас. Краткий онкопрофилактический ликбез по одному из самых опасных заболеваний в мире — раку легкого, провел Махмуд Мустафа Мортада — онколог, торакальный хирург Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, выпускник Высшей Школы Онкологии и эксперт фонда «Не напрасно».
Начнем с терминов
Рак легкого — это злокачественная опухоль, которая поражает легкое и (!) бронхиальное дерево. В основном страдает одно легкое, и там возникает первичная опухоль, однако у злостных курильщиков и при некоторых генетических нарушениях могут появляться и несколько опухолей: синхронно и нет, в одном легком и в обоих. И, увы, возможны рецидивы.
Вред вейпов доказан! Но не для рака
Основной причиной рака легкого в данный момент является курение. Интересно, что это было подтверждено только в пятидесятых годах прошлого столетия, хотя эпидемия курения началась примерно в начале XIX века. Около 50 лет потребовалось, чтобы доказать в крупных эпидемиологических исследованиях, что рак легкого действительно связан с курением — пока статистические и научные данные не были опубликованы, табачные компании и их целевая аудитория не принимали этот факт.
Очень актуальная тема в наше время — огромное количество новых девайсов и альтернативных способов доставки никотина. Они позиционируются производителями как менее вредные, однако также приводят к заболеваниям легких: пневмотороксу и буллезной болезни. По раку даты пока мало, нужно больше времени на проверку (10-20 лет), но интуитивно мы понимаем, что, к примеру, в вейпах большое количество вредных веществ и аэрозолей, которые теоретически тоже могут вызывать рак легкого
Также еще влияют техногенные факторы, к примеру, работа на вредных производствах и в промышленности — с асбестом, радоном и другими канцерогенными веществами. И конечно же, генетика также играет роль (помним, что большинство онкозаболеваний связано с мутациями в клетках!): мы видим, что есть пациенты, которые не были сторонниками сигарет и трудились в безопасных условиях, но у них все равно развился рак легкого.
Симптомы, увы, они неспецифичные (так что вдвойне настороже)
Это кашель «курильщика», потеря веса, одышка и боль в груди при физической нагрузке. Особое внимание нужно обратить на свое здоровье, если эти проявления не проходят и усиливаются. Наикраснейший флаг — кашель с кровью.
Статистика не радует
Сейчас будут страшилки. Честно. Ежегодно в мире заболевает более 2 000 000 человек. Рак легкого — убийца № 1 среди онкологических заболеваний. Большинство пациентов, к сожалению, диагностируется уже с метастазами, то есть на поздней стадии. И выживаемость всего 20%.
Причина — поздняя диагностика. Связана это с тем, что заболевание ничем себя не выдает, симптомы, как мы говорили, неспецифичные. Плюс в легких нет рецепторов, так что даже болью рак себя выдает далеко не сразу.
Что касается выживаемости пациентов с ранними стадиями, то здесь статистика, оптимистичнее — около 80% пациентов проживает 5 лет и более после лечения, поэтому ранняя диагностика и скрининг имеют очень важное значение!
Что насчет флюорографии, КТ и скрининга
В нашем НИИ Фтизиопульмонологии уже более года действует программа пилотного проекта по введению скрининга рака легкого в Санкт-Петербурге и области. И вы можете посетить наш сайт, обратиться на горячую линию и оставить заявку для того, чтобы пройти обследование, если вы проходите по следующим критериям:
- Стаж курения более 30 пачка-лет. То есть, если человек курит 1 пачку в год, то нужно 30 лет, чтобы получить эту цифру. Либо если он курит полпачки — 60 лет;
- Человек курит сейчас или курил в прошлом (оставив привычку не более 15 лет назад);
- Возраст от 55 до 70 лет. На данный момент рекомендации различных сообществ по изучению рака немного разнятся, однако в целом возраст начала скрининга — в районе 50 лет.
Что касается методов проверки, уже около 10 лет доказано, что низкодозная томография компьютерная томография предупреждает и снижает смертность от рака легкого. На данный момент — это единственный доказанный метод выявления болезни, причем даже на досимптомной стадии, когда мы можем помочь человеку излечиться от этого заболевания.
Как проходит лечение
У нас есть лекарственная терапия или химиотерапия и ее современные подвиды: иммунотерапия, которая заставляет организм самому атаковать опухоль и таргетная терапия против тех мутаций в клетках.
Однако на ранних стадиях основным методом является хирургическое удаление ткани легкого вместе с опухолью. Альтернативой ей является лучевая терапия, которая может «выжечь» опухоль — она демонстрирует близкие к хирургии результаты
Спорт v. рак
Спортсмены, конечно, реже болеют опухолями легких ввиду здорового образа жизни. Что касается влияния рака на их спортивные результаты, то я думаю, что это не очень релевантная тема, поскольку опухоли возникают во второй половине жизни уже вне спортивной карьеры. И в этом возрасте обычно спортсмены не участвуют в серьезных профессиональных соревнованиях. Но, кстати, все-таки после лечения спортивная жизнь она возможна! Хотя результаты после операции или лучевой терапии, могут быть по понятным физиологическим причинам хуже, чем у человека с целыми легкими.
Профилактические советы
- Не курить активно;
- Дистанцироваться всеми способами от пассивного курения (но не бойтесь дышать в принципе!);
- Вести здоровый образ жизни (звучит скучно, но сон, спорт и полноценное питание, например, по «Гарвардской тарелке» — наша база);
- Проходить скрининговые обследования по возрасту;
- При симптомах, о которых мы говорили выше (беспричинная потеря веса и аппетита, боль в грудной клетке, кровохарканье или появление кашля, не связанного с ОРЗ) не ждать, не обращаться к колдунам, а сразу идти к врачу.
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