13 не (!) стыдных вопросов про рак. Какие анализы сдавать? А уже есть вакцины? Почему болеет даже молодежь?

Мы регулярно готовим с нашими экспертами материалы про профилактику, диагностику и лечение онкозаболевений и с тем же постоянством задаем онкологам «дурацкие» вопросы (дисклеймер: на самом деле таких вопросов не бывает!). Правда, что рака стало больше и он «помолодел»? Татуировки провоцируют рак кожи? Силикон и тефлон канцерогенны? Онкопациенты не могут иметь детей? Собрали все в один F.A.Q. и делимся с вами!
Для общего понимания
Как возникает рак?
В ДНК человека накапливаются мутации и запускают превращение здоровых клеток в опухолевые, которые растут, размножаются и в этой «борьбе за выживание» разрушают здоровые ткани. Как правило, «поломки» в генах возникают без видимой причины, поэтому даже здоровые и молодые люди болеют раком. В сравнительно редких кейсах онкопроцесс развивается из-за воздействия веществ-канцерогенов, которые «портят» клетки (например, сигаретного дыма), определенных типов радиации и вирусов (в частности, вируса папилломы человека или ВПЧ).
Почему все еще нет одной универсальной прививки от рака?
Потому что сами онкозаболевания не универсальны. У каждого из них есть свои причины, на которые можно или нельзя повлиять с помощью вакцинопрофилактики.
Например, вакцинация против ВПЧ является первой мерой по предотвращению рака шейки матки, значительно снижая вероятность заболевания. Однако прививка не отменяет прохождение дальнейших скрининговых обследований.
Рак заразен?
Нет. Генетические мутации, провоцирующие развитие рака, могут передаваться от человека к человеку только по наследству.
Правда, что онкопациентов стало больше?
Да. Во-первых, продолжительность жизни увеличилась, а это повысило процент заболеваемости, на которую в том числе влияет фактор старения. Во-вторых, дольше стали жить люди с теми заболеваниями, которые можно остановить, но не устранить полностью — например, не всегда можно удалить большую сложную опухоль, но можно ее наблюдать и корректировать ее влияние на организм. В-третьих, значительно улучшились методы диагностики, поэтому онкозаболевания врачи стали выявлять раньше и чаще.
Негативно мыслящие люди чаще заболевают?
Один из самых странных мифов: рак вызывается мышлением человека или его настроением. И тут есть разные варианты: «рак возникает из того, что просто не повезло», «рак возникает из-за негативного мышления или постоянного плохого настроения» или «рак происходит потому, что ты обиделся на кого-то». На самом деле, влияние этих факторов на риск возникновения рака никакого нет, тем более здесь нет причинно-следственной связи.
Факторы риска разных онкозаболеваний
Импланты и косметологические процедуры могут привести к раку груди?
Существует множество различных типов рака молочной железы (дольковый, протоковый, инвазивные карциномы), но грудные импланты доказано не повышают риск развития ни одного из них. Тем не менее они могут увеличить вероятность развития очень редкой формы лимфомы — анапластической крупноклеточной, которая составляет всего 4% от всех видов злокачественных опухолей.
Что касается косметологических процедур (инъекций гиалуроновой кислоты, ботокса etc.), они прямо не провоцируют рак. Как и у любых медицинских процедур, у них есть свои побочные эффекты, но они не является канцерогенными.
Татуировки вызывают рак кожи?
Татуировки рак не вызывают. Ни его риск, ни рецидив, ни прогрессирование. Миф появился давно, а особенно укоренился в середине XX века, потому что долгое время было принято считать, что все вещи на этом свете могут вызвать онкологическое заболевание или препятствовать его лечению.
Задел, поцарапал или сковырнул родинку — разовьется меланома?
Травма родинок судя по всему не приводит к повышенному риску меланомы, поэтому не стоит бежать к онкологу, просто если вы задели родинку одеждой или другими предметами.
Считается, что основной фактор риска развития меланомы — избыточное солнечное излучение (то есть избыточный контакт кожи с ультрафиолетом). Генетические синдромы с высоким риском развития меланомы есть, но они крайне редкие, и обычно в таком случае люди знают, что им нужно тщательное и частое наблюдение.
Заподозрить наличие меланомы у себя можно — есть несколько признаков, на которые нужно обращать внимание:
- Изменение цвета родинки, появление участка другого цвета;
- Неровные края родинки;
- Размеры родинки превышают 6 миллиметров;
- Рост размера родинки;
- Появление язвочки на родинке или ее воспаление.
Главное, что если вы замечаете, что какая-то родинка меняется со временем, стоит обратиться к дерматологу, чтобы он провел осмотр и сказал, нужно ли предпринимать какие-то варианты дообследования или достаточно наблюдения.
Профилактика рака ЖКТ — сокращение в рационе красного мяса?
Доказанным канцерогенным свойством обладает переработанное красное мясо: в первую группу по степени опасности входят, например, салями, бекон и сосиски, во вторую — переработанная свинина, говядина и баранина. Дело в том, что в них присутствуют соединения (в частности, гемоглобин, сахар Neu5Ас, железо), которые при попадании в пищевод подвергаются определенным химическим реакция, повреждая стенки ЖКТ и вызывая воспаления. В среднем, частое (несколько раз в день) употребление красного мяса увеличивает риск развития рака пищевода в 1,5 раза.
Но! Становиться вегетарианцем не нужно. Отсутствие любого красного мяса не избавляет от риска заболеть, а только снижает его (согласно исследованиям, которые, кстати, достаточно часто противоречат друг другу). Зато отсутствие мяса в рационе опасно недостатком белка, железа и важных витаминов. Если становиться вегетарианцем — то уж точно не чтобы защитить себя от рака.
Силиконовые приборы для готовки, фольга и рукава для запекания, медная и тефлоновая посуда выделяют в еду канцерогены?
Пищевой (!) силикон — очень хорошее соединение, стабильное, не впитывающее в себя запахи, устойчивое к воздействию температуры и химических веществ, поэтому для готовки он подходит прекрасно. Так что, если вы купили высококачественное изделие, выпущенное именно для пищевой промышленности, то «вредность» в нем сведена к нулю. Насчет фольги и рукавов для запекания — они сделаны из безопасных материалов.
Что же касается тефлона, то, действительно, считается, что в нем есть химическое соединение, которое может быть канцерогеном. Но только представьте себе, какое количество вещества должно попасть в пищу, чтобы реально иметь какой-то токсический эффект! Образно говоря, чтобы добиться этого, нужно грызть посуду. Как минимизировать риски? Проверяйте, чтобы не было нарушений тефлонового покрытия, и сама посуда не перегревалась (именно при высоких температурах возможно выделение канцерогена). Кстати, бояться и меди, и каких-то окислов тоже не стоит. Чтобы нанести ими вред здоровью, нужно есть из медных блюд постоянно. Но, как правило, мы используем их довольно редко.
ОНКО ВИКИ
онлайн-энциклопедия фонда «Не напрасно»
«Существуют немодифицируемые факторы риска, на которые никак нельзя воздействовать, например, возраст и пол, национальность и наследственность. Другая большая группа факторов является модифицируемой, то есть на них можно повлиять, снизив риск. К этой группе относятся курение (в том числе пассивное), употребление алкоголя, ультрафиолетовое излучение, избыточная масса тела, низкая физическая активность, употребление “нездоровой” пищи».
О страхах на будущее
Рак обязательно вернется?
Можно добиться полного исчезновения опухоли и снизить риски ее рецидива до минимума, но далеко не всегда. Прогноз зависит от типа заболевания, области и стадии поражения, примененного лечения.
В основе этой разницы в большей степени лежат отличия в «биологии» различных опухолей, то есть в их поведении, прогнозе и устойчивости к терапии. Часть опухолей изначально имеет достаточно хороший прогноз, и врачи понимают, что проведения хирургического вмешательства достаточно для излечения большинства пациентов. Например, при первых стадиях опухолей тела матки или при папиллярном раке щитовидной железы (самый частый вариант рака щитовидной железы) большинство пациентов излечивается после операции.
Онкопациенты не могут иметь детей?
Если человек планирует или по возрасту может планировать семью — обязательна консультация врача-репродуктолога, который специализируется на онкофертильности. Причем обратиться к таком врачу нужно как можно скорее, а лучше сразу после постановки диагноза «рак». Важно отметить, что медицинские манипуляции по сохранению репродуктивной функции (в частности, подготовка организма и забор биологического материала) происходят до начала (!) лечения онкозаболевания.
Каким бы радикальным ни было лечение, назначенное онкологом, — это не значит, что визит к репродуктологу отменяется. Наоборот, именно он подскажет, какие медицинские способы стать родителем сохраняют свою актуальность для конкретного пациента. Например, удаление половых органов (яичников, тестикул) не исключает возможность предварительного получения, заморозки и хранения яйцеклеток и сперматозоидов для будущего зачатия методами вспомогательных репродуктивных технологий.
Если рак не получается победить, значит, вообще нет прорывов в медицине?
Не так давно была новость о том, что если взять всех пациентов с онкологическими заболеваниями, то на данный момент более половины из них проживет 10 лет и более с момента постановки диагноза. Это громадный прорыв, который только продолжает продвигаться дальше год от года.
Каждый год появляется все больше препаратов для лечения опухолей! Например, около 10 лет назад появился новый метод лечения онкологических заболеваний — иммунотерапия, то есть способ помочь организму распознать опухоль и начать с ней бороться. Раньше было буквально 2-3 препарата этого класса, которые помогали не всем пациентам. Сейчас таких лекарств появляется все больше, они действуют несколько иначе, чем «старые» лекарства, и помогают помочь большему числу людей.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала экспертов репродуктолога Екатерину Барашкову, онколога Владислава Евсеева, онколога Андрея Исаева-Апостолова, онколога Максима Котова, онколога Анастасию Марьенко, хирурга Александра Неймарка, онколога Максима Попова, онколога Полину Шило, а также фонд медицинских решений «Не напрасно» и проект «Школа Павленко».
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