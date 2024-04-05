13 не (!) стыдных вопросов про рак. Какие анализы сдавать? А уже есть вакцины? Почему болеет даже молодежь?

Факторы риска разных онкозаболеваний

Импланты и косметологические процедуры могут привести к раку груди?

Существует множество различных типов рака молочной железы (дольковый, протоковый, инвазивные карциномы), но грудные импланты доказано не повышают риск развития ни одного из них. Тем не менее они могут увеличить вероятность развития очень редкой формы лимфомы — анапластической крупноклеточной, которая составляет всего 4% от всех видов злокачественных опухолей.

Что касается косметологических процедур (инъекций гиалуроновой кислоты, ботокса etc.), они прямо не провоцируют рак. Как и у любых медицинских процедур, у них есть свои побочные эффекты, но они не является канцерогенными.

Татуировки вызывают рак кожи?

Татуировки рак не вызывают. Ни его риск, ни рецидив, ни прогрессирование. Миф появился давно, а особенно укоренился в середине XX века, потому что долгое время было принято считать, что все вещи на этом свете могут вызвать онкологическое заболевание или препятствовать его лечению.

Задел, поцарапал или сковырнул родинку — разовьется меланома?

Травма родинок судя по всему не приводит к повышенному риску меланомы, поэтому не стоит бежать к онкологу, просто если вы задели родинку одеждой или другими предметами.

Считается, что основной фактор риска развития меланомы — избыточное солнечное излучение (то есть избыточный контакт кожи с ультрафиолетом). Генетические синдромы с высоким риском развития меланомы есть, но они крайне редкие, и обычно в таком случае люди знают, что им нужно тщательное и частое наблюдение.

Заподозрить наличие меланомы у себя можно — есть несколько признаков, на которые нужно обращать внимание:

Изменение цвета родинки, появление участка другого цвета;

Неровные края родинки;

Размеры родинки превышают 6 миллиметров;

Рост размера родинки;

Появление язвочки на родинке или ее воспаление.

Главное, что если вы замечаете, что какая-то родинка меняется со временем, стоит обратиться к дерматологу, чтобы он провел осмотр и сказал, нужно ли предпринимать какие-то варианты дообследования или достаточно наблюдения.

Профилактика рака ЖКТ — сокращение в рационе красного мяса?

Доказанным канцерогенным свойством обладает переработанное красное мясо: в первую группу по степени опасности входят, например, салями, бекон и сосиски, во вторую — переработанная свинина, говядина и баранина. Дело в том, что в них присутствуют соединения (в частности, гемоглобин, сахар Neu5Ас, железо), которые при попадании в пищевод подвергаются определенным химическим реакция, повреждая стенки ЖКТ и вызывая воспаления. В среднем, частое (несколько раз в день) употребление красного мяса увеличивает риск развития рака пищевода в 1,5 раза.

Но! Становиться вегетарианцем не нужно. Отсутствие любого красного мяса не избавляет от риска заболеть, а только снижает его (согласно исследованиям, которые, кстати, достаточно часто противоречат друг другу). Зато отсутствие мяса в рационе опасно недостатком белка, железа и важных витаминов. Если становиться вегетарианцем — то уж точно не чтобы защитить себя от рака.

Силиконовые приборы для готовки, фольга и рукава для запекания, медная и тефлоновая посуда выделяют в еду канцерогены?

Пищевой (!) силикон — очень хорошее соединение, стабильное, не впитывающее в себя запахи, устойчивое к воздействию температуры и химических веществ, поэтому для готовки он подходит прекрасно. Так что, если вы купили высококачественное изделие, выпущенное именно для пищевой промышленности, то «вредность» в нем сведена к нулю. Насчет фольги и рукавов для запекания — они сделаны из безопасных материалов.

Что же касается тефлона, то, действительно, считается, что в нем есть химическое соединение, которое может быть канцерогеном. Но только представьте себе, какое количество вещества должно попасть в пищу, чтобы реально иметь какой-то токсический эффект! Образно говоря, чтобы добиться этого, нужно грызть посуду. Как минимизировать риски? Проверяйте, чтобы не было нарушений тефлонового покрытия, и сама посуда не перегревалась (именно при высоких температурах возможно выделение канцерогена). Кстати, бояться и меди, и каких-то окислов тоже не стоит. Чтобы нанести ими вред здоровью, нужно есть из медных блюд постоянно. Но, как правило, мы используем их довольно редко.