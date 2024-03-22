Гринвошинг (что?) против тру-натуральности: как найти хорошую растительную косметику и правда ли она круче профессиональной?

Пока все мы в поисках максимально органичных (и органических) способов выглядеть красиво и молодо, несознательные маркетологи продают обычные кремы и сыворотки под видом ультра-веган продукта (в общем, практикуют greenwashing). Как не поддаться на «зеленые» трюки и не купить эко-подделку, обещающую разгладить даже носогубки экстрактом чумизы — разбираемся с Наталией Ткаченко, химиком-косметологом, создателем бренда косметики и эфирных масел Roz Mary.
Натуральная косметика и органическая — одно и то же?
Органическая и натуральная косметика имеют сходство — и в той, и в другой должны содержаться растительные компоненты. Но в органической косметике к ним есть особые требования (одного наличия недостаточно)! Используемое сырье должно:
- Создаваться в экологически чистых условиях с высоким качеством воздуха, воды и почвы;
- Выращиваться естественным путем — без применения пестицидов, гербицидов, различных ускорителей роста и других химикатов;
- Собираться и перерабатываться вручную без малейшего вреда природе.
Так же важное значение имеет доля натуральных ингредиентов в составе средства. В любой косметике есть консерванты — стабилизаторы и эмульгаторы, но в органическом продукте их должно быть как можно меньше, а 95% отводится растительным компонентам. Сравните: в обычной натуральной косметике этот же показатель — минимум 50%. И никаких суровых требований к качеству.
Когда выполняются все перечисленные условия, косметика считается органической. Но производители не могут просто заявить об этом на этикетке. Необходимо пройти сертификацию и получить соответствующие документы.
Промежуточный итог: любая органическая косметика является натуральной, но не все натуральные средства могут называться органическими.
Лучше отказаться от профкосметики в пользу эко?
Парадокс в том, что действенная профессиональная косметика, содержащая активные компоненты с доказанной эффективностью, не всегда полностью натуральна. Многие ее составляющие получены промышленным путем. Например, пептиды, церамиды, гиалуроновая кислота синтезируются искусственно, что однако не мешает им отлично бороться со старением, пигментацией и сухостью. Но только если формула содержит рабочие дозировки этих элементов! В ином случае косметику можно считать практически пустышкой (часто такими продуктами грешит масс-маркет).
Резюме
Всю косметику можно условно поделить на такие категории:
- Натуральная косметика — содержит большее количество растительных компонентов. Высшая степень натуральной косметики — органическая;
- Профессиональная косметика — в ее составе меньше натуральных компонентов (или их нет вообще), зато есть рабочие активные, дающие выраженный результат;
- Масс-маркет — косметика, которая не является натуральной и не содержит рабочих дозировок активных компонентов, поэтому не дает никакого эффекта.
Как не поддаться гринвошингу?
Чек-лист от Роспотребнадзора:
- Не ведитесь на зеленую упаковку, надписи «натуральный», «Natural», «БИО», «растительный», «на основе трав», «живая косметика» — это трюки, которые через ассоциации заставляют вас думать, что на полке стоит сделанный с заботой о природе продукт;
- Запомните, сертификат Natural Care не существует в бьюти-природе, поэтому ссылка на него на упаковке значит примерно ничто. Настоящие сертификаты органической косметики, в частности: BDIH, NaTrue, ICEA, Ecocert, USDA;
- Читайте этикетки. Sodium Lauryl Sulfat, Sodium Laureth Sulfat, Cyclomethicone, Сyclopentoxilase, Dimethicone, Мethylisothiazolinone, Мethylchloroisothiazolinone, как и все слова с PEG и -paraben, силиконы, парафин, парфюмерные отдушки — в настоящей «зеленой» косметике исключены.
Редакция напоминает, что все косметические препараты имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
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