Гринвошинг (что?) против тру-натуральности: как найти хорошую растительную косметику и правда ли она круче профессиональной?

Натуральная косметика и органическая — одно и то же?

Органическая и натуральная косметика имеют сходство — и в той, и в другой должны содержаться растительные компоненты. Но в органической косметике к ним есть особые требования (одного наличия недостаточно)! Используемое сырье должно:

Создаваться в экологически чистых условиях с высоким качеством воздуха, воды и почвы; Выращиваться естественным путем — без применения пестицидов, гербицидов, различных ускорителей роста и других химикатов; Собираться и перерабатываться вручную без малейшего вреда природе.

Так же важное значение имеет доля натуральных ингредиентов в составе средства. В любой косметике есть консерванты — стабилизаторы и эмульгаторы, но в органическом продукте их должно быть как можно меньше, а 95% отводится растительным компонентам. Сравните: в обычной натуральной косметике этот же показатель — минимум 50%. И никаких суровых требований к качеству.

Когда выполняются все перечисленные условия, косметика считается органической. Но производители не могут просто заявить об этом на этикетке. Необходимо пройти сертификацию и получить соответствующие документы.

Очевидно, что соблюдение всех требований по выращиванию, сбору и транспортировке растительного сырья, сертификация — дело сложное, долгое и дорогостоящее. Поэтому настоящая органическая косметика обычно находится в ценовом сегменте выше-среднего и премиум.

Промежуточный итог: любая органическая косметика является натуральной, но не все натуральные средства могут называться органическими.

Лучше отказаться от профкосметики в пользу эко?

Парадокс в том, что действенная профессиональная косметика, содержащая активные компоненты с доказанной эффективностью, не всегда полностью натуральна. Многие ее составляющие получены промышленным путем. Например, пептиды, церамиды, гиалуроновая кислота синтезируются искусственно, что однако не мешает им отлично бороться со старением, пигментацией и сухостью. Но только если формула содержит рабочие дозировки этих элементов! В ином случае косметику можно считать практически пустышкой (часто такими продуктами грешит масс-маркет).

Резюме

Всю косметику можно условно поделить на такие категории: