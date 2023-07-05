Ароматы ванили, формальдегид и...пептиды: вот каких ингредиентов (почти) никогда не должно быть в креме

Когда в составе уходового средства обнаруживаются бесполезные или даже опасные вещества, выражение «вкладывать в себя» приобретает сардонический оттенок. Почему (критически!) важно читать этикетки вожделенных эмульсий из золота и секрета улитки, как их расшифровывать и каким элементам там не место — объяснила врач-косметолог, дерматолог, инъекционист Анастасия Юрганова.
Этикетка: инструкция по чтению
Смотришь на тюбик и не видишь ничего — это реальность. По статистике только 20% россиян читают этикетку перед покупкой того или иного товара. С уходовой косметикой все обстоит еще острее — мелкий шрифт (чаще всего на иностранном языке) невозможно ни прочитать, ни разобрать.
А между тем изучение состава — основополагающий фактор, который может подтолкнуть к покупке продукта или, напротив, отговорить от этого решения. В частности, этот шаг позволяет:
- Избежать неприятных последствий от использования покупки. Если ингредиенты крема не соответствуют типу кожи или вообще не применимы к ней, то они могут спровоцировать раздражение, аллергическую реакцию, ухудшение состояния кожи.
- Обнаружить «некондицию» (проще говоря — брак). Очень важно проверять срок годности того или иного крема и принимать ко вниманию (и исполнению!) рекомендуемый способ хранения косметики. Некоторые крема нужно хранить при определенной температуре или без контакта со светом, поскольку это может снизить качество продукта.
- Выявить опасные ингредиенты в составе. Например, такие как лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate). Его нельзя применять в детской косметике, а еще он не подходит для людей, склонных к аллергическим реакциям. И даже у обладателей здоровой кожи при длительном контакте с ним может появиться экзема. Также среди опасных ингредиентов фталаты (DEHP, Phthalic Acid, DEP). Они оказывают массу негативных влияний на организм — например, откладываются в органах (печени, почках).
Чтение этикеток крема — это про заботу о здоровье кожи. Иначе любой поход в косметический магазин будет сродни игре в русскую рулетку.
5 компонентов, которым не место в креме
Простой спирт (alcohol/ethanol). Это касается людей с сухой или нормальной кожей. При использовании подобных средств их может «настигнуть» жжение, сухость, стянутость. Дело в том, что спирт нарушает барьерную функцию — кожа остается без защиты перед воздействием среды. Отсюда и соответствующая реакция.
Силикон (любой, кроме dimethicone). Обнаружить его можно, ориентируясь на окончания «-силана», -cone, -thiconol, -thicone, -methicone, -trimethicone, -cyclomethicone. На самом деле, в современной косметике без них никуда. Но здесь очень важно следить за очередностью. Силикон должен располагаться ближе к концу списка ингредиентов, поскольку данное вещество, являясь загустителем, который позволяет снизить уровень жирности крема. Он образует на коже защитную пленку, которая предохраняет ее от внешних воздействий и сохраняет влагу. Но если его слишком много, то может произойти закупорка сальных желез. А дальше повышается риск появления воспаления и акне.
Масла (oil/butter) в чистом виде. Растительные масла — это смеси липидов, а наша кожа уже обладает собственными липидами. Поэтому когда мы наносим масло, оно проникает в пространство между роговыми чешуйками и начинает менять состав липидных пластов, а еще — может способствовать образованию комедонов и закупоривать сальные железы.
Гидрогенизированное касторовое масло (peg 40 hydrogenated castor oil). Его принято считать лечебным, но в случае с кремами не все так однозначно. Этот компонент присутствует в большинстве уходовых средств, но следует проверить, чтобы он располагался ближе к концу перечня ингредиентов. Если его концентрация высокая, то это повышает проницаемость кожи, вызывая аллергическую реакцию и раздражение.
Питательные компоненты: керамиды (UTMF Ceramide) и липиды (caprylic capric triglyceride, lecithin). Здесь очень важная ремарка: данные ингредиенты не должны присутствовать в косметике для жирной кожи на первых позициях в составе. У них есть собственный химический состав, и при взаимодействии с усиленной работой сальных желез, они могут усугубить состояние кожи.
«Красные флаги»
В косметике абсолютно точно не должно быть:
- Формальдегида (DMDM hydantoin, formaldehyde, formalin). Он канцерогенен и может вызывать сильные аллергические реакции кожи и глаз.
- Гидрохинона (1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, P-Dioxybenzene, 4-Hydroxyphenol, P-Hydroxyphenol, 1,4 Benzenediol). Он имеет цитотоксическое действие — повреждает и меланоциты, и клетки эпидермиса. Поэтому при длительном применении вполне способен вызвать негативные последствия. Кроме того, гидрохинон блокирует главный фермент, отвечающий за выработку меланина, который защищает кожу от агрессивных ультрафиолетовых лучей.
Реальная польза v. уловки маркетологов
Ученые постоянно находятся в поисках и изучают новые компоненты, которые могут быть полезны для кожи человека. Сейчас их внимание приковано к экологичным продуктам и терапии на уровне ДНК (без редактирования!). Маркетологи знают это и начинают продвигать соответственно растительные составы и косметику с пептидами (аминокислотами, регулирующими активность генов), которые быстро набирают популярность как содержащие новые инновационные элементы. Однако к такой рекламе и ее объектам стоит отнестись скептически. Почему? Вот 3 основные причины.
- Низкая эффективность. Большинство уже проведенных исследований доказывает, что растительные экстракты или пептиды в кремах не оказывают значительное влияние на состояние кожи. Заметный результат появится исключительно в случае их высокой концентрации в составе уходового средства.
- Ограниченность исследований. Многие якобы «обогащенные» составы по факту вообще не протестированы в достаточном количестве и их применение почти никогда не сопровождается научным обоснованием. Также они не проходят строгий технологический контроль и могут нанести вред коже (вместо обещанной пользы).
- Сомнительные ингредиенты. В составе некоторых (активно продвигаемых!) кремов могут фигурировать небезопасные и в то же время привлекающие человека компоненты. Например, ароматные отдушки (fragrance, perfume), которые приятно пахнут, но зато провоцируют раздражение и аллергию.
Поэтому прежде, чем купить крем с интригующим составом, важно ознакомиться с исследованиями на его счет (найти их можно в свободном доступе в интернете!). А в идеале — не экспериментировать и доверить подбор уходовой косметики специалисту.
Редакция напоминает, что все косметические препараты имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
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