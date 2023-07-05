Ароматы ванили, формальдегид и...пептиды: вот каких ингредиентов (почти) никогда не должно быть в креме

5 компонентов, которым не место в креме

Простой спирт (alcohol/ethanol). Это касается людей с сухой или нормальной кожей. При использовании подобных средств их может «настигнуть» жжение, сухость, стянутость. Дело в том, что спирт нарушает барьерную функцию — кожа остается без защиты перед воздействием среды. Отсюда и соответствующая реакция.

Силикон (любой, кроме dimethicone). Обнаружить его можно, ориентируясь на окончания «-силана», -cone, -thiconol, -thicone, -methicone, -trimethicone, -cyclomethicone. На самом деле, в современной косметике без них никуда. Но здесь очень важно следить за очередностью. Силикон должен располагаться ближе к концу списка ингредиентов, поскольку данное вещество, являясь загустителем, который позволяет снизить уровень жирности крема. Он образует на коже защитную пленку, которая предохраняет ее от внешних воздействий и сохраняет влагу. Но если его слишком много, то может произойти закупорка сальных желез. А дальше повышается риск появления воспаления и акне.

Масла (oil/butter) в чистом виде. Растительные масла — это смеси липидов, а наша кожа уже обладает собственными липидами. Поэтому когда мы наносим масло, оно проникает в пространство между роговыми чешуйками и начинает менять состав липидных пластов, а еще — может способствовать образованию комедонов и закупоривать сальные железы.

Гидрогенизированное касторовое масло (peg 40 hydrogenated castor oil). Его принято считать лечебным, но в случае с кремами не все так однозначно. Этот компонент присутствует в большинстве уходовых средств, но следует проверить, чтобы он располагался ближе к концу перечня ингредиентов. Если его концентрация высокая, то это повышает проницаемость кожи, вызывая аллергическую реакцию и раздражение.

Питательные компоненты: керамиды (UTMF Ceramide) и липиды (caprylic capric triglyceride, lecithin). Здесь очень важная ремарка: данные ингредиенты не должны присутствовать в косметике для жирной кожи на первых позициях в составе. У них есть собственный химический состав, и при взаимодействии с усиленной работой сальных желез, они могут усугубить состояние кожи.

«Красные флаги»

В косметике абсолютно точно не должно быть: