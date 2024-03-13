Кофе и шепот «убивают» ваш голос, а паузы — берегут! Рассказываем, как говорить без надрыва (в прямом смысле)

Что делать, если перед выступлением на тысячную аудиторию, за час до встречи с драгоценным собеседником или просто в момент X голос осип от волнения или простуды (привет, перепады петербургской погоды!), связки сжались и «ком» в горле стоит? Без паники: эксперт и тренер по голосу и речи, автор телеграм-канала «Голос может» Седа Каспарова рассказывает, как следить за «здоровьем» нашего речевого аппарата, и чем помочь, если в его работе все-таки произошел сбой.
Каждый из нас выступает ежедневно, ведь публичное выступление — это не только про большую аудиторию. Мы делаем это в других масштабах: обсуждая праздничное меню с родными, предлагая свои идеи на рабочих планерках, проводя переговоры о повышении зарплаты. И здесь голос — один из наших главных инструментов.
На то, как мы звучим, влияет множество факторов: наше здоровье, питание, умение справляться с волнением и правильно дышать. Делюсь несколькими рекомендациями «на все случаи жизни».
«Голосовая» рутина
Начнем с лайфхаков для тех, кому приходится очень много разговаривать по телефону, в живом контакте, на улице и в помещении.
- После серьезного разговора возьмите 5 минут паузы, чтобы ваши связки остыли. Когда мы разговариваем, особенно эмоционально и быстро, связки перенапрягаются. Что происходит, когда мы, такие разгоряченные, выскакиваем на улицу и делаем глоток холодного воздуха? В лучшем случае — першение, в худшем — ангина. Здравствуй, осиплость. При перепадах температуры давайте вашим связкам время привыкнуть. Этот совет важен и зимой, и летом, когда мы с жары заходим в помещение с кондиционером.
- Старайтесь не разговаривать по телефону на улице в холодное время года. Во время звонка мы зачастую даже в помещении говорим чуть интенсивнее, чуть громче, чтобы нас лучше слушали и слышали. Добавьте сюда шум улицы и холодный воздух, глотая который, вы вредите своим связкам.
- Если вы понимаете, что голос все-таки подсел, не переходите на шепот, ведь так связки работают еще активнее, чем при разговоре на полную громкость. Поэтому шепотом вы только травмируете себя. Лучше разговаривать очень тихо, если у нет возможности молчать. Если можете взять паузу — минуту, полчаса или вечер — сделайте это, чтобы связки пришли немного «успокоились». Дома заварите себе отвар ромашки или календулы и полощите горло, а после обмотайте шею шарфом, — так вы скорее придете в нормальное состояние.
Чем полезен чай?
Нашему голосу очень очень важны теплые напитки, для того, чтобы горло не пересыхало (от волнения это часто случается), а связки были в порядке. Если жидкости нашему голосу и организму достаточно, мы меньше сглатываем от того же нервного перенапряжения и не страдаем от ощущения «кома в горле».
Выбирайте теплые морсы, компоты, травяные чаи. А вот кофеманов расстрою: дубильные вещества, которые содержатся в крепком чае или эспрессо, вызывают першение. Перед выступлением с ними надо быть аккуратнее, если совсем не можете отказаться от этих напитков.
Седа Каспарова
тренер по голосу и речи, член Ассоциации спикеров СНГ
Любимый рецепт чая для восстановления голоса от прекрасного диктора Сергея Чонишвили (официальный голос «СТС»! — Прим.ред.), который я часто рекомендую своим студентам и подписчикам. Если вы понимаете вечером, что голос пропадает, а утром говорить нужно обязательно, заварите большую-большую чашку чая. Добавьте туда столовую ложку меда, столовую ложку настойки валерианы (липы, ромашки, мяты). Когда чай остынет до 60°, добавьте чайную ложку сливочного масла. Все это перемешайте и пейте маленькими глотками. Затем обмотайте горло шарфом и — внимание — молчите 4-6 часов. Желательно это все-таки делать перед сном, чтобы не было соблазна разговаривать. К утру голос с высокой вероятностью вернется! Может быть, он будет не таким звонким, как обычно, но вы сможете «звучать» и продержитесь еще один рабочий день. Ну, а дальше, если голос будет не в порядке, пожалуйста, обратитесь к фониатру или фонопеду.
Как подготовиться к разговору
Голос — это мы. Да, как бы пафосно это не звучало. Говорим мы всегда собой. Поэтому следить за своим ресурсом и энергией — очень важное правило. А второе ключевое правило — упражнения как часть подготовки к выступлению, перед выходом на сцену, эфиром или вебинаром.
Вот несколько моих любимых упражнений для экспресс-настройки голоса:
- Расслабляем и настраиваем мышцы диафрагмы и уже здесь добавляем объем звучанию голоса. Для этого наклоняемся влево, делаем вдох и на выдохе со звуком «ма» легонько простукиваем себя по ребрам. Секунд 10-15, хорошенько. Повторяем то же самое на другой стороне.
- Следом обязательно настраиваем связки. Руку кладем на грудную клетку и на выдохе даем звук «м-м-м», который заполняет грудную клетку. Секунд 30, можно добавить еще простукивание.
- Расслабляем челюсть, чтобы звук был красивым, а лицо расслабленным. Можно сделать упражнение «ковшик». В роли ковшика – наша нижняя челюсть, которой мы словно что-то зачерпываем.
- И в финале снимаем напряжение упражнением «лошадиные губы». Сделайте вдох, а затем интенсивно выдыхайте воздух через губы, создавая им сильную вибрацию. Параллельно вертите головой по сторонам.
Если хотите, чтобы голос всегда был в «хорошей форме», помните: регулярность и постоянство — секретные составляющие успеха. Можно разово выполнить упражнения, но это словно посидеть на диете один день. Ваши ежедневные привычки влияют на то, каким будет ваш голос и какой будет ваша жизнь благодаря красивому звучанию.
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