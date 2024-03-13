Кофе и шепот «убивают» ваш голос, а паузы — берегут! Рассказываем, как говорить без надрыва (в прямом смысле)

Каждый из нас выступает ежедневно, ведь публичное выступление — это не только про большую аудиторию. Мы делаем это в других масштабах: обсуждая праздничное меню с родными, предлагая свои идеи на рабочих планерках, проводя переговоры о повышении зарплаты. И здесь голос — один из наших главных инструментов.

На то, как мы звучим, влияет множество факторов: наше здоровье, питание, умение справляться с волнением и правильно дышать. Делюсь несколькими рекомендациями «на все случаи жизни».

«Голосовая» рутина

Начнем с лайфхаков для тех, кому приходится очень много разговаривать по телефону, в живом контакте, на улице и в помещении.

После серьезного разговора возьмите 5 минут паузы, чтобы ваши связки остыли. Когда мы разговариваем, особенно эмоционально и быстро, связки перенапрягаются. Что происходит, когда мы, такие разгоряченные, выскакиваем на улицу и делаем глоток холодного воздуха? В лучшем случае — першение, в худшем — ангина. Здравствуй, осиплость. При перепадах температуры давайте вашим связкам время привыкнуть. Этот совет важен и зимой, и летом, когда мы с жары заходим в помещение с кондиционером. Старайтесь не разговаривать по телефону на улице в холодное время года. Во время звонка мы зачастую даже в помещении говорим чуть интенсивнее, чуть громче, чтобы нас лучше слушали и слышали. Добавьте сюда шум улицы и холодный воздух, глотая который, вы вредите своим связкам. Если вы понимаете, что голос все-таки подсел, не переходите на шепот, ведь так связки работают еще активнее, чем при разговоре на полную громкость. Поэтому шепотом вы только травмируете себя. Лучше разговаривать очень тихо, если у нет возможности молчать. Если можете взять паузу — минуту, полчаса или вечер — сделайте это, чтобы связки пришли немного «успокоились». Дома заварите себе отвар ромашки или календулы и полощите горло, а после обмотайте шею шарфом, — так вы скорее придете в нормальное состояние.

Чем полезен чай?

Нашему голосу очень очень важны теплые напитки, для того, чтобы горло не пересыхало (от волнения это часто случается), а связки были в порядке. Если жидкости нашему голосу и организму достаточно, мы меньше сглатываем от того же нервного перенапряжения и не страдаем от ощущения «кома в горле».

Выбирайте теплые морсы, компоты, травяные чаи. А вот кофеманов расстрою: дубильные вещества, которые содержатся в крепком чае или эспрессо, вызывают першение. Перед выступлением с ними надо быть аккуратнее, если совсем не можете отказаться от этих напитков.