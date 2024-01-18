«Благотворительная больница» объявила сбор медикаментов, одежды и других вещей для своих подопечных

Команда клиники помогает получать базовую медицинскую помощь пациентам без документов, медицинской страховки и стабильного жилья. И для этих целей всегда нужны лекарства, изделиям медицинского назначения и сопутствующие товары. Если нет возможности принести вещи из списка, то можно оформить регулярное или разовое пожертвование на портале «Нужна помощь» или на сайте проекта.
Проект часто обновляет список необходимых вещей. Сейчас нужны следующие лоты:
Медикаменты:
- сосудосуживающие капли в нос (ксилометазолин и др.)
- мази заживляющие для ран (левомеколь, левосин, офломелид и др.)
- мази\крема противогрибковые (клотримазол, тербинафин)
- целекоксиб 100 мг.
- мелоксикам 75 мг.
- тизанидин (сирдалуд) 2 мг.
- баклофен 25 мг.
- напроксен 250 мг., 550 мг.
- гидрохлортиазид 25 мг., 100 мг.
- индапамид 1,5 мг., 2,5 мг.
- ацетилцистеин АЦЦ (200, 600 мг.)
- марлевые бинты любых размеров (нестерильные);
- марлевые салфетки любых размеров (стерильные);
- раствор повидон-йод «Бетадин», гель «Пронтосан»
Изделия медицинского назначения:
- очки и футляры к ним
- тонометры, глюкометры, термометры
- тест-полоски к глюкометрам;
- презервативы
- бахилы
Одежда и прочие нужды:
- носки (тонкие, теплые разных размеров)
- стельки
- нижнее белье (новое, женское, мужское, разных размеров)
- перчатки, варежки разных размеров
- жетоны на метро
- транспортные карты (БСК), пополненные на 50р.
- мобильные телефоны и зарядки к ним
Команда «Благотворительной больницы» просит не приносить парацетамол, перекись водорода, анальгин, аспирин, йод, зеленку. И пока имеющийся запас по этим позициям превышает расход. Также не нужны открытые банки с таблетками, если их невозможно (нет маркировки), открытые капли и сиропы.
Одежду также просят не отдавать из-за того, что ее просто негде хранить в клинике. Но вещи принимают партнеры: благотворительные магазины «Спасибо!», сообщество православной молодежи «Кинония».
Принести медикаменты и вещи можно по будням с 10:00 до 18:00 в «Благотворительную клинику» (ул.Балтийская, 36/9, метро «Нарвская»). Актуальный список точек сбора лекарств и очков так же можно посмотреть по ссылке.
Если нет возможности принести вещи из списка, то можно оформить регулярное или разовое пожертвование на портале «Нужна помощь» или организовать сбор средств по случаю дня рождения, свадьбы, вечеринки, экскурсии на краудфандинговой платформе «Пользуясь случаем».
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