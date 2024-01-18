«Благотворительная больница» объявила сбор медикаментов, одежды и других вещей для своих подопечных

Изделия медицинского назначения:

очки и футляры к ним

тонометры, глюкометры, термометры

тест-полоски к глюкометрам;

презервативы

бахилы

Одежда и прочие нужды:

носки (тонкие, теплые разных размеров)

стельки

нижнее белье (новое, женское, мужское, разных размеров)

перчатки, варежки разных размеров

жетоны на метро

транспортные карты (БСК), пополненные на 50р.

мобильные телефоны и зарядки к ним

Команда «Благотворительной больницы» просит не приносить парацетамол, перекись водорода, анальгин, аспирин, йод, зеленку. И пока имеющийся запас по этим позициям превышает расход. Также не нужны открытые банки с таблетками, если их невозможно (нет маркировки), открытые капли и сиропы.

Одежду также просят не отдавать из-за того, что ее просто негде хранить в клинике. Но вещи принимают партнеры: благотворительные магазины «Спасибо!», сообщество православной молодежи «Кинония».

Принести медикаменты и вещи можно по будням с 10:00 до 18:00 в «Благотворительную клинику» (ул.Балтийская, 36/9, метро «Нарвская»). Актуальный список точек сбора лекарств и очков так же можно посмотреть по ссылке.

Если нет возможности принести вещи из списка, то можно оформить регулярное или разовое пожертвование на портале «Нужна помощь» или организовать сбор средств по случаю дня рождения, свадьбы, вечеринки, экскурсии на краудфандинговой платформе «Пользуясь случаем».