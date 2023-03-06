Знакомьтесь, Сергей Иевков. Пятый год вместе с командой он лечит людей на улице и в приютах, а сегодня строит благотворительную клинику в Петербурге

В 2021 году я выиграл в конкурсе Юрия Дудя (признан Минюстом иностранным агентом. — Прим. Ред.), зарегистрировал проект как благотворительный и поступил в Московскую школу профессиональной филантропии, где еще продолжаю изучать, как управлять НКО, выстраивать общение с командой, привлекать ресурсы.

В этом году «Благотворительной больнице» будет пять лет. За это время мы обрели медицинский фургон от клуба православной молодежи «Кинония» для профилактических осмотров, начали тестировать на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, коронавирус; прививать от гепатита А и В и COVID-19 людей без документов, оформили несколько научных работ, оказываем правозащитную помощь в сфере здравоохранения, исследуем женскую бездомность, публикуем статистику заболеваемости ВИЧ у бездомных — она оказалась значительно выше, чем у ЛГБТ-сообщества и потребителей инъекционных наркотиков — и проводим профилактику социально-значимых заболеваний.

Бездомные в Петербурге независимо от наличия документов могут получить первичную медико-санитарную помощь во врачебном здравпункте для бездомных граждан и освобожденных из мест лишения свободы при Клинической инфекционной больнице им. Боткина, но сделать рентген, вылечить зубы, попасть на стационарное лечение людям без документов практически невозможно. Отсутствие лицензии, которую в России выдают только при наличии помещения, а не конкретному медицинскому специалисту, ограничивает нас в оказании части видов медицинской помощи и сотрудничестве с другими учреждениями. Не все манипуляции реально выполнить на улице или в фургоне, поэтому мы решили открыть благотворительную клинику, где сможем помогать людям более системно. Накопив какую-то часть средств в прошлом году стали искать место. Сложность в том, что оно должно соответствовать санитарным нормам: иметь окна, разобщенный вход с парадными, коммуникации или возможность их проведения. Власти не смогли подобрать нам подходящее, но в декабре 2022 года мы заключили коммерческий договор аренды помещение на длительный срок с собственником.