Знакомьтесь, Сергей Иевков. Пятый год вместе с командой он лечит людей на улице и в приютах, а сегодня строит благотворительную клинику в Петербурге

В 2018 году петербургский врач Сергей Иевков создал проект «Благотворительная больница», где волонтеры-медики оказывают медицинскую помощь бездомным, беженцам, людям без документов и гражданства. В 2022 году они смогли принять 856 уникальных пациентов целых 3507 раз, запустить телеграм-бот для сбора информации о бездомных на улице. Сегодня команда строит бесплатную клинику у «Нарвской», куда смогут прийти на прием все, кто попал в беду — всего за неделю удалось собрать миллион рублей. Специально для «Собака.ru» Cергей рассказал о том, как вместе с единомышленниками шел к этому несколько лет.
В юности увлекался программированием, туризмом, биологией и химией — хотел поступить в медицинский. Окончил педиатрический факультет в Петербурге, работал санитаром, медбратом в реанимации Детской городской больницы № 1. Никогда не думал о национальности, социальном статусе людей, просто лечил и все. Один момент перевернул мою жизнь: недоношенного ребенка эмигрантов из реанимации перевели на отделение патологии недоношенных к матери на грудное вскармливание, а я случайно узнал, что вся последующая помощь для семьи платная. Стал изучать, почему так. Новорожденному, конечно, помогли — родители взяли кредит и оплатили лечение, но как быть другим?
В России есть разные категории пациентов, которым в силу обстоятельств недоступна базовая профилактическая помощь: эмигранты и их дети, бездомные. Из-за отсутствия медицинской страховки, паспорта, гражданства, языкового барьера или стигмы они не могут пойти на прием к врачу, сделать прививки и анализы, перевязки, подобрать очки в государственном медицинском учреждении бесплатно. В частных клиниках необходима достаточно крупная сумма, при отсутствии денег и вовсе получить лечение невозможно. Люди терпят боль и вызывают в экстренных ситуациях неотложку или скорую помощь, потому что только она у нас бесплатна для всех. Однажды знакомый педиатр поделился со мной подобным случаем. Врач приехал на осмотр — у ребенка ОРВИ. Во время заполнения документов специалист попросил полис родителей, но у семьи его не было, что разозлило медика. Ведь если врач не заполнит отчетность, не оплатят вызов, поэтому часто в подобных ситуациях «советуют» вызывать неотложку, хотя это пустая трата ресурсов. Есть, конечно, альтруисты-врачи, готовые осмотреть пациента без полиса, то есть бесплатно, но это — единицы. В большинстве случаев нет документов — нет помощи. Эта ситуация стала спусковым крючком: в 2018 году решил, что открою бесплатную клинику, но тогда не было ресурсов. Решил пока помогать не менее уязвимым людям — бездомным. Написал директору Мальтийской службы помощи Михаилу Калашникову, что готов бесплатно осматривать его клиентов. Пришел на первый осмотр, где был бездомный мужчина с черными обмороженными пальцами ног — нужно ампутировать. Предложил ему обратиться в больницу, но он сказал, что на днях едет на родину — в Беларусь — и вызовет себе самостоятельно скорую на месте. Это был первый яркий пример, когда увидел проблему не на картинке в учебниках по хирургии, а вживую. Сначала оказывал консультативную помощь пациентам один, а в июне 2018 года собрал команду волонтеров. По сей день вместе ходим в пункты обогрева, точки раздачи горячего питания, улицам, заброшенным зданиям и лечим подопечных.
В 2021 году я выиграл в конкурсе Юрия Дудя (признан Минюстом иностранным агентом. — Прим. Ред.), зарегистрировал проект как благотворительный и поступил в Московскую школу профессиональной филантропии, где еще продолжаю изучать, как управлять НКО, выстраивать общение с командой, привлекать ресурсы.
В этом году «Благотворительной больнице» будет пять лет. За это время мы обрели медицинский фургон от клуба православной молодежи «Кинония» для профилактических осмотров, начали тестировать на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, коронавирус; прививать от гепатита А и В и COVID-19 людей без документов, оформили несколько научных работ, оказываем правозащитную помощь в сфере здравоохранения, исследуем женскую бездомность, публикуем статистику заболеваемости ВИЧ у бездомных — она оказалась значительно выше, чем у ЛГБТ-сообщества и потребителей инъекционных наркотиков — и проводим профилактику социально-значимых заболеваний.
Бездомные в Петербурге независимо от наличия документов могут получить первичную медико-санитарную помощь во врачебном здравпункте для бездомных граждан и освобожденных из мест лишения свободы при Клинической инфекционной больнице им. Боткина, но сделать рентген, вылечить зубы, попасть на стационарное лечение людям без документов практически невозможно. Отсутствие лицензии, которую в России выдают только при наличии помещения, а не конкретному медицинскому специалисту, ограничивает нас в оказании части видов медицинской помощи и сотрудничестве с другими учреждениями. Не все манипуляции реально выполнить на улице или в фургоне, поэтому мы решили открыть благотворительную клинику, где сможем помогать людям более системно. Накопив какую-то часть средств в прошлом году стали искать место. Сложность в том, что оно должно соответствовать санитарным нормам: иметь окна, разобщенный вход с парадными, коммуникации или возможность их проведения. Власти не смогли подобрать нам подходящее, но в декабре 2022 года мы заключили коммерческий договор аренды помещение на длительный срок с собственником.
Бесплатную клинику откроем на первом этаже старинного здания у станции метро «Нарвская». У нас будет два отдельных входа, три медицинских кабинета, вестибюль для ожидания, стойка администратора. В служебной части — офис и зона отдыха для сотрудников и волонтеров, склад медикаментов и лекарств.
Вести прием будут семейный врач, терапевт и травматолог, гинеколог и раз в месяц — разные узкие специалисты из ведущих медицинских клиник Петербурга. Здесь можно будет выполнить УЗИ, ЭКГ и простые диагностические тесты. В день наше учреждение, если все кабинеты загружены, сможет осмотреть 50 пациентов: бездомных, эмигрантов, людей без документов и гражданства, всех тех, кто ограничен в своих возможностях в силу трудных жизненных ситуаций, социального статуса.
Сегодня мы уже сделали демонтаж старых перекрытий и стен, провели экспликацию помещения, выполнили проект по разводке коммуникаций, утвердили со специалистами по лицензированию будущую перепланировку, подготовили сметы строительных работ и отделочных материалов и по закупке медицинского оборудования. Всего потребуется около 3 миллионов рублей на ремонт, лицензирование, пожарную сигнализацию, отделочные и строительные материалы, медицинское оборудование, вентиляцию. Часть средств нашли за счет краудфандинга и еще продолжаем собирать на Planeta.ru, что-то успели отложить за пять лет, еще планируем привлечь частных инвесторов. Надеемся принять первых пациентов 26 июня — это будет лучший подарок на наш пятилетний юбилей. Самая большая мечта — открыть социальный приют, для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, имея проблемы со здоровьем, что позволило бы нам помогать более системно.
О бездомных и проблемах со здоровьем у них я не слышал в медицинском вузе. С тех пор ничего не изменилось, думаю, поэтому уличная медицина пока не развита в России. Чтобы правильно помогать, нужно опираться на реальный опыт, но самое главное — коммуникация. Хороший врач — тот, кто может общаться с пациентом без стигмы, вне патерналистской модели поведения, а знания — вторичны. Мир настолько открыт, что любую информацию легко узнать. Уметь поддержать связь с человеком, выбивающимся из общей массы, не испытать отвращение, не дискредитировать его, а проявить эмпатию — залог хорошего врача.
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