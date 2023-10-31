Сегодня матч «Зенит» — «Крылья Советов» задержат на 1 минуту, чтобы поддержать месяц акции осведомленности о раке молочной железы!

Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкозаболеваний: по оценкам МАИР в 2020 году во всем мире случаи постановки именно этого диагноза составили 11,7 % от общего числа случаев выявленного рака. Однако этот же подвид болезни является одним из самых успешно излечимых. Чем раньше обнаружен рак, тем выше вероятность благоприятного завершения лечения — она может достигать 96%! Именно поэтому так важно регулярно проходить профилактические чек-апы и скрининги.

В тест «Скрин» входит несколько тематических блоков, которые включают в себя вопросы про:

образ жизни;

пищевые привычки;

наследственность.

Ответив на них, человек получает свои индивидуальные рекомендации по предупреждению развития рака и других видов онкологических заболеваний.

Вадим Власов исполнительный директор фонда «Не напрасно» «За год во всем мире выявляют 18 миллионов онкологических заболеваний. Если "поймать" болезнь тогда, когда опухоль не успела распространиться за пределы органа или вызвать неприятные симптомы, рак может быть излечим. Поэтому каждому важно знать о своих индивидуальных рисках, способах профилактики и своевременной диагностики заболевания».

Матч 6-го тура FONBET Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов», назначенный на 19:30, начнется в 19:31 по московскому времени.

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