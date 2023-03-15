«Я не хотела бороться за жизнь: было ощущение полной несправедливости» — история о том, как победить рак, даже если на борьбу нет сил

Где-то там наверху мне «поставили галочку», со мной ничего не может случиться

Меня зовут Ольга. История моей болезни оказалась окутана мистическим флёром. Моя профессия связана со здоровьем людей. И я была убеждена, что если я помогаю людям, то со мной точно ничего плохого не может случиться.

В 2016 году я помогала подруге справиться со стрессом, её муж угасал буквально на её руках от онкозаболевания. Я продолжила её поддерживать и после его ухода, чтобы она скорее и легче пережила своё горе, потерю близкого человека. В какой-то момент мне начал сниться её покойный муж, в этих снах он показывал пальцем куда-то в меня, в область груди. Именно там я нашла у себя какое-то уплотнение. Оно не беспокоило меня, не болело и никак не давало о себе знать. Я бы даже не обратила на это внимание, если бы не сны, в которых муж подруги показывал мне на болевую точку.

Я отправилась к маммологу, она провела осмотр и сразу же взяла биопсию. Так у меня нашли рак молочной железы. Мир поменял краски, всё словно подернулось черной пеленой. И у меня началась жуткая депрессия, в голове крутились мысли: «За что, почему, как? Я ведь столько помогала людям, мне должны были „где-то там“ за это поставить галочку. И тут вдруг у меня рак».

Всё произошло очень быстро. В течение месяца я каким-то чудесным образом сдаю все анализы, попадаю в больницу, мне делают операцию и отправляют на химию. Всё было очень стремительно...

А потом я собралась умирать

Я не хотела бороться за жизнь, у меня было ощущение полной несправедливости. Мой отец умер от рака на 4-й стадии. Сейчас я понимаю, очень плохо, что у меня не было личных позитивных примеров, что кто-то из моих близких знакомых справился. Поэтому я собралась умирать. Я была уверена, что это конец и мысленно прощалась с детьми. Хотя у меня и была всего 2-я стадия.

И теперь я понимаю, что это совсем не приговор.

Химию я переносила очень тяжело. Лучевая терапия после этого показалась легкой. Правда, последствия аукаются до сих пор. Дальше была гормональная терапия. Восстанавливаться помогала практика тайчи.

Мои коллеги и духовные учителя меня просто за уши вытягивали, чтобы я наконец посмотрела не в сторону смерти, а в сторону жизни. Ими была проделана огромная работа, чтобы поддержать меня, за что я неимоверно им благодарна. После операции у меня были тяжёлые последствия: рука не поднималась, она была скрючена. Хотя такого не должно было быть, но так было. Я не могла даже чашку поднять. Сейчас рука полностью активна.