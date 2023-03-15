«Я не хотела бороться за жизнь: было ощущение полной несправедливости» — история о том, как победить рак, даже если на борьбу нет сил

Вылечить самое распространенное онкологическое заболевание в мире, рак молочной железы – реально! Оно успешнее всего поддается лечению, с вероятностью благоприятного исхода – выше 96 % при раннем обнаружении. Фонд «Дальше» собрал истории женщин, доказавших это на своем примере, в целый фотопроект«Дальше – жить!». Мы публикуем рассказ Ольги Белей, которая помогала справляться с онкологией другим людям, а затем преодолела это заболевание сама.
Где-то там наверху мне «поставили галочку», со мной ничего не может случиться
Меня зовут Ольга. История моей болезни оказалась окутана мистическим флёром. Моя профессия связана со здоровьем людей. И я была убеждена, что если я помогаю людям, то со мной точно ничего плохого не может случиться.
В 2016 году я помогала подруге справиться со стрессом, её муж угасал буквально на её руках от онкозаболевания. Я продолжила её поддерживать и после его ухода, чтобы она скорее и легче пережила своё горе, потерю близкого человека. В какой-то момент мне начал сниться её покойный муж, в этих снах он показывал пальцем куда-то в меня, в область груди. Именно там я нашла у себя какое-то уплотнение. Оно не беспокоило меня, не болело и никак не давало о себе знать. Я бы даже не обратила на это внимание, если бы не сны, в которых муж подруги показывал мне на болевую точку.
Я отправилась к маммологу, она провела осмотр и сразу же взяла биопсию. Так у меня нашли рак молочной железы. Мир поменял краски, всё словно подернулось черной пеленой. И у меня началась жуткая депрессия, в голове крутились мысли: «За что, почему, как? Я ведь столько помогала людям, мне должны были „где-то там“ за это поставить галочку. И тут вдруг у меня рак».
Всё произошло очень быстро. В течение месяца я каким-то чудесным образом сдаю все анализы, попадаю в больницу, мне делают операцию и отправляют на химию. Всё было очень стремительно...
А потом я собралась умирать
Я не хотела бороться за жизнь, у меня было ощущение полной несправедливости. Мой отец умер от рака на 4-й стадии. Сейчас я понимаю, очень плохо, что у меня не было личных позитивных примеров, что кто-то из моих близких знакомых справился. Поэтому я собралась умирать. Я была уверена, что это конец и мысленно прощалась с детьми. Хотя у меня и была всего 2-я стадия.
Химию я переносила очень тяжело. Лучевая терапия после этого показалась легкой. Правда, последствия аукаются до сих пор. Дальше была гормональная терапия. Восстанавливаться помогала практика тайчи.
Мои коллеги и духовные учителя меня просто за уши вытягивали, чтобы я наконец посмотрела не в сторону смерти, а в сторону жизни. Ими была проделана огромная работа, чтобы поддержать меня, за что я неимоверно им благодарна. После операции у меня были тяжёлые последствия: рука не поднималась, она была скрючена. Хотя такого не должно было быть, но так было. Я не могла даже чашку поднять. Сейчас рука полностью активна.
Я пообещала не таять и твёрдо решила, что буду жить
Моим детям на момент постановки диагноза было три и семь лет. Мы решили им полностью всё не рассказывать, сказали просто «мама тяжело заболела». Они были еще слишком маленькими. Я подумала, что если умру, тогда уже без разницы, а если нет, то зачем их напрасно травмировать.
Тем не менее в воздухе витала тема смерти. Младший сын однажды обнял меня, мне стало очень приятно, и я сказала совсем безобидную фразу: «ну все, я сейчас просто растаю от удовольствия». И тут сын разрыдался. Я испугалась, не поняла, что случилось. А он ответил: «Я боюсь, что мама сейчас растает, как Снегурочка». Я пообещала не таять и только так смогла его успокоить. Наверное, это был переломный момент, когда я твёрдо решила, что буду жить.
Сейчас я живу полной жизнью, мешки с картошкой, конечно, не таскаю, но делаю всё, что необходимо в бытовом плане. К этому был долгий путь. Была проделана большая работа для того, чтобы остаться здесь. Я выбрала жизнь.
Я ходила к психологам, занималась арт-терапией, занималась тайчи. Это был интересный опыт, который научил меня выбираться из самой тяжёлой депрессии. Одна знакомая дала мне контакт фонда «Дальше».
Никто не кидается от тебя в панике, услышав слово «рак»
Я занималась в группе психологической поддержки центра «Вместе», у меня было несколько консультаций с Оксаной Васильевной Булавской, я очень ей благодарна за них. Оксана Васильевна помогала мне разобраться в себе и своих отношениях с людьми.
На групповой терапии выяснилось, что все собравшиеся имеют похожий психотип. Восемь женщин разного возраста, разных судеб - и одинаковые жизненные установки. Оксана Васильевна помогала это осознать и посмотреть на все со стороны, открывая в себе те черты характера, которые были спрятаны в тень. Давая внимание каждому проявлению участницы в группе, она помогла нам находить опору как внутри себя, так и извне.
Мне казалось сначала, что групповая терапия мало что может дать, и я начала ходить просто потому, что понравилось само место проведения, атмосфера уютного загородного клуба, где никто не кидается от тебя в панике, услышав слово «рак». Многие знакомые исчезли – они просто не знали как себя со мной вести. А здесь спокойная беседа и вкусный кофе. Но оказалось, что групповая терапия как метод очень даже действенный, он учит, что такое активное внимание, показывает, как можно общаться более душевно. И что такое внимательное общение просто необходимо каждой женщине. Я очень тепло вспоминаю нашу группу.
И началась новая жизнь
После диагноза и лечения я полностью развернулась в другую сторону, потому что в той практике, которую я применяла раньше, мне не хватало Бога, понимания души, я была почти полностью материалистом. А пройдя через болезнь, я осознала, что есть другое, и оно с нами рядом, недалеко, это частичка нас, это есть в каждом. И тот, кто хочет, всегда может измениться. К психологу ведь люди приходят за изменениями.
Теперь я сама пошла учиться на психолога, чтобы использовать этот опыт и стать дипломированным специалистом. Я и сейчас помогаю справиться людям со стрессом.
Найдите себе маячок и идите к нему, так будет легче
Женщинам, которые столкнулись с раком, я бы посоветовала собраться с силами, пройти лечение и поставить себе цель после него. Назначить себе путь – тот маячок, который будет к себе тянуть, ту точку в жизни, которая будет после лечения, тогда оно проходит легче.
Читайте истории других героинь на сайте проекта. А чтобы поймать болезнь на ранней стадии, фонд подготовил бесплатное пособие о профилактике для всех женщин «Просто о важном».
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