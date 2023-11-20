Личный опыт: как я испытывал созданный в Петербурге экзоскелет, управляемый силой мысли

«Лишь одной девушке удалось вообразить все движения на 100%»

Сейчас устройство проходит доклинические испытания. Пока ученые оценивают безопасность и эффективность этой технологии на здоровых добровольцах, одним из которых оказался я. «Нам важно понять, как работает нервная система во время воображения движения, — объясняет Варвара Решетникова, — это фундаментальный для нас вопрос. Именно поэтому сейчас мы берем здоровых испытуемых в молодом возрасте, когда их нервная система находится в самом расцвете сил. Это позволяет нам четче проследить активность головного мозга и реакцию мышц».

Счастливый, что моя нервная система, видимо, находиться в самом расцвете сил, я начал облачаться в энцефалограф — резиновую шапочку с электродами, которые должны через кожу считывать активность мозга. На экране появляется затейливый узор графиков, отображающий в реальном времени процессы в моем мозге. Стоит поморщиться или закрыть глаза, как график сразу же меняется. Впрочем, увидеть, о чем я думаю, на этом графике нельзя, успокаивают меня перед испытаниями.

Сам процесс происходит в кресле, у которого установлены механические ботинки. Перед креслом специальный экран. Когда мои ноги оказываются в экзоскелете, меня просят посмотреть на экран. Принцип работы простой: если на экране загорается левая стрелка, надо двигать левой конечностью, если правая — правой. Когда на экране загорается вертикальная стрелка, то необходимо вернуться в состояние покоя.

Сначала, впрочем, меня просят подвигать не ногами, а руками. Так исторически сложилось, что больше исследований связаны с реабилитацией верхних конечностей, поэтому данные о том, как я работаю ими, также важны для эксперимента. После этого меня просят ничем не двигать, а представить, как я сжимаю и разжимаю пальцы — сначала левой руки, потом правой. Не картинку, а именно ощущение. При этом на экран выводится индикатор того, насколько хорошо у меня это получается. Чем лучше я справляюсь с поставленной задачей, тем больше зеленый кружок в центре монитора. Судя по всему, нейроинтерфейс не очень доволен моими усилиями — как правило, кружок едва достигает половины своего возможного размера.

Дальше переходим к ногам, здесь процесс выглядит немного иначе. Сначала я двигаю своей ногой в экзоскелете сам, потом представляю себе движение, наблюдая за тем, как растет или сужается кружок на экране. После чего добавляется третий этап — я вновь представляю себе движение, а экзоскелет двигает моей ногой в зависимости от того, насколько хорошо я воображаю действия мышц. И вновь кружок изредка достигает половины своего размера, а механический ботинок едва двигает мою ногу. «Давно известно, что кто-то управляет нейроинтерфейсами лучше, кто-то хуже. И до сих пор никто в мире не знает почему, — рассказывает Варвара Решетникова. – Все команды, работающие в этом направлении, пытаются понять, в чем причина. За всю историю наших испытаний лишь одной девушке удалось вообразить все движения на 100%».