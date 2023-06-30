Мозговые чипы уже испытываются на людях! Как можно с их помощью прокачать мозг? И почему их не стоит бояться?

Илон Маск обещал прокачать человеческий мозг с помощью чипов. Это возможно?

Николай Сыров: Действительно, Маск, создавая Neuralink, сетовал, что компьютеры обмениваются информацией несравнимо быстрее людей. Однако нейроинтерфейсы вряд ли в ближайшее время смогут решить эту проблему. Более того, надо понимать, что такие операции по вживлению электродов, могут сейчас проводиться только по медицинским показаниям. Даже если бы был чип, который как-то убыстряет работу мозга, его бы никто вживить человеку сейчас не разрешил бы. Это незаконно.

Да и перспектива создания таких систем под вопросом. К примеру, были эксперименты по вживлению электродов в отдел гипоталамуса, который отвечает за положительное подкрепление. Таким образом за счет стимуляции можно испытывать постоянное удовольствие. Проблема в том, что крысы, на которых ставились эти опыты, умирали. Им было настолько хорошо, что они просто без остановки нажимали педаль, которая включала стимуляцию, переставали есть, и это приводило к столь печальному итогу.

Лев Яковлев: Из более реальных применений — нейроинтерфейсы можно было бы использовать во время мысленных тренировок, когда человек представляет, как он что-то делает. К примеру, нейроинтерфейсы могли бы считывать информацию об активности мозга и показывать, действительно ли она происходит в нужных отделах мозга, ответственных за те или иные навыки. Но для этого электроды вовсе не обязательно вживлять в мозг, их можно просто закрепить на поверхности головы.

Можно в теории ускорить обучение тем или иным навыкам. То есть во время тренировок воздействовать на нужный участок мозга, где должны формироваться нейронные связи, к примеру, ответственные за координацию движений во время игры на фортепиано.

Николай Сыров: Однако здесь есть несколько но. Во-первых, при таком воздействии могут лучше запоминаться не только правильные движения, но и неправильные. Во-вторых, даже если эту проблему удастся преодолеть, это лишь повысит эффективность занятий. То есть, если привести грубый пример, вы будете играть на гитаре или учить язык 3 часа, а эффект будет такой же, как если бы вы, условно, занимались 3,5–4 часа. Но нажать кнопку и таким образом выучиться играть на гитаре все равно не получится.